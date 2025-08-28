Aquesta setmana a L’altra ràdio reposem el programa protagonitzat per Núria de José i Neus Bonet

Diumenge 24 d’agost, a les 15:05 hores, us tornem a oferir l’edició de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, que es va emetre el 4 de gener de 2025.
El centenari de la ràdio a Catalunya, amb quatre enregistraments de diversos anys del programa “Cap nen sense joguina” de Ràdio Barcelona. Procedeixen de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 2’53 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/neus-bonet-nuria-jose/16318497/
Amb la periodista Neus Bonet repassem la seva trajectòria a la ràdio de més de quatre dècades. El passat mes de novembre va rebre el Premi Ofici de Periodista del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Parlem de Ràdio Reus, Ràdio Salou, Cadena 13, Ona Catalana i Catalunya Ràdio, entre altres emissores. També ens explica algunes de les iniciatives que prepara Ràdio Associació de Catalunya, de la qual n’és presidenta. Escolta-ho al minut 10’47 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/neus-bonet-nuria-jose/16318497/
Entrevistem, amb Toni Sintas, a Núria de José la consellera delegada de la Xarxa Audiovisual Local. Ens explica els reptes de la XAL per al 2025, com el de l’aplicació de la intel·ligència artificial, i valora l’èxit de la plataforma audiovisual La Xarxa+. També ens dona la seva opinió dels mitjans de comunicació locals i recorda els seus inicis professionals a Mataró i el seu pas per Ràdio Premià de Mar, on va ser-ne la directora durant prop de dotze anys. Escolta-ho al minut 33’52 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/neus-bonet-nuria-jose/16318497/
L’altra ràdio es pot escoltar a Ràdio 4, En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona.
Al satèl·lit Astra 1M, a 19,2E, per 11.626,50 V MPEG-2 / DVB-S QPSK FEC 5/6.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos, bon estiu i molt bona ràdio.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!