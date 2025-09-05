Aquesta setmana a L’altra ràdio reposem el programa per celebrar els 45 anys, fet a l’Institut d’Estudis Catalans

Durant l’estiu reposem alguns programes especials. Dissabte 6 de setembre, a les 21:05 hores, i el diumenge 7 de setembre, a les 15:05 hores, us tornem a oferir l’edició de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, que es va emetre el 14 de juny del 2025 per celebrar els 45 anys del programa. Va ser enregistrat el dijous 5 de juny a la Sala Coromines de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), a Barcelona.
Conversem sobre la tecnologia contemporània i passada i el periodisme tecnològic amb: Xantal Llavina, directora del programa “Revolució 4.0” de Catalunya Ràdio; Albert Cuesta, enginyer tècnic de telecomunicacions i col·laborador al diari “Ara”, “Els Matins” de TV3 i a “Las Mañanas” de RNE; Mariola Dinarès, directora del programa “Popap” de Catalunya Ràdio i Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic, director de Mortensen i professor de Comunicació Audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra. Escolta-ho al minut 19’43 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/especial-45-anys-altra-radio/16613949/
Joan Francesc Fondevila, president de la Societat Catalana de Comunicació de l’IEC, informa d’alguns dels temes tractats al VIII Congrés Internacional de Recerca en Comunicació fet a l’IEC. Escolta-ho al minut 9’32 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/especial-45-anys-altra-radio/16613949/
Lluís Anyó, editor assistent de la revista de comunicació “Trípodos” de Blanquerna-Universitat Ramon LLull, fa un resum del tractat a la I Trobada de Revistes Científiques en Català. Escolta-ho al minut 14’03 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/especial-45-anys-altra-radio/16613949/
Escoltem quatre enregistraments de programes pioners en la divulgació de l’electrònica, la informàtica i les comunicacions: Electrònics, de Ràdio 4, L’altra ràdio, de Ràdio 4, Sábado Chip de la Cadena COPE i Bienvenido Míster Chip, de Radio 5. Tots són de la segona meitat de la dècada de 1980. Procedeixen de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 3’10 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/especial-45-anys-altra-radio/16613949/
L’altra ràdio es pot escoltar a Ràdio 4, En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona.
Al satèl·lit Astra 1M, a 19,2E, per 11.626,50 V MPEG-2 / DVB-S QPSK FEC 5/6.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos, bon estiu i molt bona ràdio.
