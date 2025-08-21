Aquesta setmana a L’altra ràdio reposem el programa dedicat als audiovisuals i la IA, la comunicació local i la científica

Durant l’estiu reposem alguns programes especials. Dissabte 23 d’agost, a les 21:05 hores, i el diumenge 24 d’agost, a les 15:05 hores, us tornem a oferir l’edició de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, que es va emetre el 29 de març del 2025.
Toni Sintas parla amb Francesc Tubau del segon “Llibre Blanc de la Ràdio Local”, que prepara la Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya amb la voluntat de fer la seva presentació durant el mes d’abril. Escolta-ho al minut 3’11 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-creativitat-sonora-ub-ia/16487605/
Jordi Nacenta i Rosabel Gutiérrez, d’Alma de Boquerón, ens expliquen com s’ha fet el videoclip “El diablo rumbero” produït íntegrament amb intel·ligència artificial. Quins programaris s’han fet servir, per a què i en quin ordre de producció audiovisual. Escolta-ho al minut 29’46 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-creativitat-sonora-ub-ia/16487605/
La doctora Magda Polo Pujadas, catedràtica del Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona ens explica la recerca que impulsa el grup Ekho, que treballa amb la música feta amb IA i el paisatge sonor. A més podem escoltar un fragment de la peça “Waves of sound” que va ser creada per commemorar els 100 anys de la Ràdio a Catalunya. Escolta-ho al minut 15’34 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-creativitat-sonora-ub-ia/16487605/
Nieves Lorenzo del Grup de Perspectiva de Gènere en la Ciència de l’Associació Catalana de Comunicació Científica ens presenta l’associació i els seus objectius i explica algunes de les activitats que promouen algunes de les seves associades. Escolta-ho al minut 42’42 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-creativitat-sonora-ub-ia/16487605/
L’altra ràdio es pot escoltar a Ràdio 4, En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona.
Al satèl·lit Astra 1M, a 19,2E, per 11.626,50 V MPEG-2 / DVB-S QPSK FEC 5/6.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos, bon estiu i molt bona ràdio.
