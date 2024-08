Aquest cap de setmana a L’altra ràdio vintage, Miquel Calçada, Cristina Puig i Eloi Vila

A l’estiu podeu escoltar diverses edicions de L’altra ràdio vintage a Ràdio 4. Si voleu escoltar el pòdcast amb continguts propis de L’altra ràdio de l’any 1980 ençà ho podeu fer, durant l’estiu, els dissabtes i diumenges de 12:05 a 12.30 hores a Ràdio 4. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/

Dissabte 24 d’agost podeu escoltar: entrevistes a Mary Santpere (1990) i Miquel Calçada “Mikimoto” (1987) i la xarxa de cable de fibra òptica, a l’any 1995.

Mary Santpere va ser una actriu i humorista que va treballar al teatre, la ràdio, el cinema i la televisió. Batejada com la Reina del Paral·lel, el 1984 la Generalitat de Catalunya li va concedir la Creu de Sant Jordi. Mary Santpere va morir el 23 de setembre de 1992, a l’edat de 79 anys. Un parell d’anys abans, a l’any 1990, a L’altra ràdio vam poder entrevistar-la. Escolta-ho al minut 1’33 del pòdcast a https://www.rtve.es/a/6872640

D’uns pocs anys ençà és habitual que els cables de fibra òptica entrin a les cases catalanes i que moltes llars contractin aquest sistema de comunicacions per accedir a Internet i a ofertes de plataformes de canals de televisió. Fem un salt en el temps per anar al mes d’octubre de 1995. Les coses eren ben diferents. El señor Rafael González, de Cable i Televisió de Catalunya, explicava a L’altra ràdio en quina situació es trobava la xarxa de cable de fibra òptica a la ciutat de Barcelona. Escolta-ho al minut 10’09 del pòdcast a https://www.rtve.es/a/6872640

Miquel Calçada i Olivella ha presentat força programes. A Catalunya Ràdio: “Mikimoto Club” i “Pasta gansa”. A TV3: “Oh, Bongònia”, “Persones humanes” i “Afers exteriors”. A l’any 1992, amb Carles Cuní, va fundar la primera emissora privada, en format de radiofórmula presentada totalment en català: Flaix FM. Miquel Calçada ha vingut diverses vegades a L’altra ràdio. Avui recuperem la primera, que va ser el 18 d’octubre de 1987. Escolta-ho al minut 16’37 del pòdcast a https://www.rtve.es/a/6872640

Diumenge 25 d’agost podeu escoltar: Eloi Vila,de TV3, i Cristina Puig de la Facultat de Comunicació Blanquerna, quan estudiaven Periodisme a la UAB (1995), i el Telepick de TVE (1992).

Des del mes de març de 1992 a L’altra ràdio, cada quinze dies, venien alumnes de la Facultat de Ciències de la Informació, branca Periodisme, de la Universitat Autònoma de Barcelona per presentar alguns dels seus treballs i comentar com els havien fet. En el grup d’alumnes que van venir el 27 de maig de 1995, de cinquè curs -aleshores la carrera de Periodisme durava 5 anys-, hi havia la Cristina Puig (RAC1, TVE i TV3) i l’Eloi Vila, que actualment presenta “El cotxe”, a TV3. Els dos, amb altres companys, havien fet una adaptació de l’obra “L’honor a la deriva”, de Pere Calders, amb melodies de musicals com “Els miserables”. .Escolta-ho al minut 1’36 a https://www.rtve.es/a/6838118

El mes de desembre de 1992 a L’altra ràdio parlàvem de les primeres proves de televisió interactiva que estava fent Televisió Espanyola era el “Telepick”. En ho explicava Josep Nieto d’Interactive Television. Escolta-ho al minut 11’47 a https://www.rtve.es/a/6838118

Tots els episodis es poden escoltar a RTVE Audio https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/

La sintonia de L’altra ràdio vintage és una composició original d’Alma de Boquerón.

Bon estiu i bona ràdio.