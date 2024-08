Aquest cap de setmana a L’altra ràdio vintage, Karlos Arguiñano i José María García

A l’estiu podeu escoltar diverses edicions de L’altra ràdio vintage a Ràdio 4. Si voleu escoltar el pòdcast amb continguts propis de L’altra ràdio de l’any 1980 ençà ho podeu fer, durant l’estiu, els dissabtes i diumenges de 12:05 a 12.30 hores a Ràdio 4. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/

Dissabte 31 d’agost podeu escoltar: entrevistes a Carlos Arguiñano (1994) i Francina Boris (1992), sobre els orígens de Ràdio Girona. Informe de Vilassar Ràdio (1989).

Karlos Arguiñano és un cuiner basc molt conegut pels seus programes a la televisió. Va començar l’any 1990 a Euskal Telebista, el 1991 va canviar a TVE, fent “El menú de cada día”, pel que va rebre els premis Ondas i el TP d’Or. Després ha treballat a Telecinco, presentant “Karlos Arguiñano en tu cocina”, un programa que, des de 2010, es pot veure encara a Antena 3. A poques hores abans del dia de Nadal de 1994, el 24 de desembre, vam rebre a Karlos Arguiñano a L’altra ràdio per conèixer els seus inicis com a cuiner i com es feia el programa que presentava a TVE. Escolta-ho al minut 1’32 del pòdcast a https://www.rtve.es/a/6872630

L’emissora municipal de Vilassar de Mar va començar a emetre el 23 de juny de 1980. Va ser la cinquena emissora municipal catalana i la tercera emissora municipal del Maresme, després de Ràdio Arenys i Ràdio Canet. El mes d’abril de 1989 ens van preparar per a L’altra ràdio un informe sobre els seus primers anys de vida que en aquest programa podem tornar a escoltar. Escolta-ho al minut 9’57 del pòdcast a https://www.rtve.es/a/6872630

Francina Boris va ser la primera locutora de Ràdio Girona (1933-1934). De 1934 a 1939 va treballar a Ràdio Associació de Catalunya, junt amb la locutora Rosalia Rovira. Acabada la Guerra Civil va haver d’estar uns anys allunyada dels micròfons i es va guanyar la vida com a secretària de direcció a Radio España de Barcelona. Va tornar a fer de locutora a Radio Gerona a partir de 1942. Francina Boris va rebre el Premi d’Honor del Col·legi de Periodistes de Catalunya, l’any 2003, i la Creu de Sant Jordi, l’any 2008. Amb el nostre col·laborador Manel Sorribas vam parlar sobre els inicis de Ràdio Girona en l’edició de L’altra ràdio del 8 de novembre de 1992. Escolta-ho al minut 15’20 del pòdcast a https://www.rtve.es/a/6872630

Recuperem una promoció de L’altra ràdio de la temporada 1984-1985, muntada per Ramon Lluís i amb les veus de Conxita Cabisntany i Joan Lluch. Escolta-ho al minut 22’08 del pòdcast a https://www.rtve.es/a/6872630

Diumenge 1 de setembre podeu escoltar: una entrevista a José María García (1990), el relat “24 hores” (2015) i les salutacions de Ràdio Àustria i Ràdio França (1989).

Recuperem una entrevista feta a José María García el 4 de novembre de 1990. Durant molts anys ell va ser el líder de la ràdio esportiva des de la Cadena SER i Antena 3 Radio. En aquesta entrevista García parla dels seus inicis a l’ofici periodístic, de la seva forma d’entendre el periodisme d’investigació, dels diferents mitjans de comunicació dels que va haver de marxar, de les qualitats que han de tenir els integrants del seu equip, etc. Escolta-ho al minut 9’05 a https://www.rtve.es/a/6838149/

A l’any 2015 L’altra ràdio a l’escola va convocar el concurs de microrelats de ciència-ficció, relacionats amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), FantàsTIC 2015. El concurs va rebre 40 relats. Escoltem la versió radiofònica del relat guanyador de la categoria general “24 hores”, escrit per Jofre Milà i Sampera, emesa el 27 de juny de 2015. Escolta-ho al minut 1’35 a https://www.rtve.es/a/6838149/

El 1989 dues emissores internacionals, Ràdio Àustria Internacional i Ràdio França Internacional, invitaven a l’audiència de L’altra ràdio a escoltar-les. Escolta-ho al minut 22 a https://www.rtve.es/a/6838149/

Tots els episodis es poden escoltar a RTVE Audio https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/

La sintonia de L’altra ràdio vintage és una composició original d’Alma de Boquerón.

Bon estiu i bona ràdio.