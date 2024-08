Aquest cap de setmana a L’altra ràdio vintage, Iñaki Gabilondo i Maria Matilde Almendros

A l’estiu podeu escoltar diverses edicions de L’altra ràdio vintage a Ràdio 4. Si voleu escoltar el pòdcast amb continguts propis de L’altra ràdio de l’any 1980 ençà ho podeu fer, durant l’estiu, els dissabtes i diumenges de 12:05 a 12.30 hores a Ràdio 4. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/

Dissabte 17 d’agost podeu escoltar: una entrevista a Iñaki Gabilondo, feta l’any 1997, i la demanda de creació del Museu de la Ràdio de Catalunya, de l’any 1995.

El dissabte 22 d’abril s’enregistrava a la Rectoria Vella de Sant Celoni un espai cara al públic per celebrar els 15 anys de L’altra ràdio i demanar per primera vegada la creació del Museu de la Ràdio de Catalunya. En aquell indret, Joan Julià, col·laborador del programa, hi mostrava una part de la seva col·lecció de receptors antics. Us oferim el fragment en el qual exposen la seva opinió sobre la creació d’un Museu de la Ràdio Agustí Gallart, Director General de Radiodifusió i Televisió de la Generalitat, Emili Prado, Degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona i Jaume Guillamet, Vice-degà de la facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. Escolta-ho al minut 1’32 del pòdcast a https://www.rtve.es/a/6872641

Iñaki Gabilondo és un dels noms més significatius del periodisme audiovisual espanyol del segle XX. Durant la seva trajectòria va rebre sis Premis Ondas. Gabilondo el 22 de setembre de 1986 va començar a presentar a la Cadena SER “Hoy por hoy”, que va aconseguir ser el programa més escoltat de tota la història de la ràdio espanyola. Va tancar aquella etapa l’estiu de 2005. A L’altra ràdio vam poder entrevistar Iñaki Gabilondo dins del nostre programa 900 del 25 de maig de 1997. Recuperem una part de l’entrevista en la que recorda els seus inicis als mitjans de comunicació i tota la feina de gestió i direcció de mitjans que havia fet de jove. Escolta-ho al minut 14’22 del pòdcast a https://www.rtve.es/a/6872641

Diumenge 19 d’agost podeu escoltar: una entrevista a Maria Matilde Almendros (1990), la informàtica al Port de Barcelona (1990) i un informe de Ràdio Pirineus (1990).

La Generalitat de Catalunya va declarar l’any 2022 l’Any Maria Matilde Almendros, per commemorar el centenari del seu naixement a la ciutat de Manresa. Almendros va començar a treballar de locutora a Ràdio Club Manresa el 1940. El 1941 va debutar com actriu al Teatre Apolo de Manresa. Sempre va combinar aquestes dues feines. Des del 1954 va ser una de les locutores més populars de Ràdio Nacional d’Espanya. Fou guardonada, entre d’altres, amb el Premi Ondas a la millor locutora de ràdio (1969) i amb la Creu de Sant Jordi l’any 1990 en reconeixement a la seva carrera. A L’altra ràdio vam rebre Maria Matilde Almendros aquell any 1990, el dia 26 de març de 1990. Escolta-ho al minut 1’36 a https://www.rtve.es/a/6838148

A la primavera de 1990, a L’altra ràdio vam parlar amb Carles Lara per explicar com s’aplicava en aquell moment la informàtica i la telemàtica al Port Autònom de Barcelona. Escolta-ho al minut 14’36 a https://www.rtve.es/a/6838148

Ràdio Pirineus de Puigcerdà, des del 5 d’octubre de 2009, és una emissora de la Cadena SER a Catalunya. Abans havia format part d’Ona Catalana i de la Cadena 13. A l’any 1990 els companys de Ràdio Pirineus ens van fer arribar un informe sobre la seva emissora que recuperem en aquest episodi.Escolta-ho al minut 20’34 a https://www.rtve.es/a/6838148

Tots els episodis es poden escoltar a RTVE Audio https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/

La sintonia de L’altra ràdio vintage és una composició original d’Alma de Boquerón.

Bon estiu i bona ràdio.