Rovi i les cartes

l’Honorable (sic) conseller d’Educació (sic), i més coses, José Antonio Rovira Jover, àlies Rovi, sembla nerviós.

Està jugant-se les cartes, les que pot, a demanar que la gent participe en la consulta (referèndum? referèndum il·legal?).

M’han sorprés una sèrie de coses que hi ha a les seues cartes, en primer lloc que en compliment del bilingüismo felís, faça ús de les dues llengües, cosa que com ell sap bé és inútil, porque tenemos una lengua común! En segon lloc que la versió valenciana del text siga la que trobem primer (no serà una escala de valoració).

Una altra sorpresa és la de comprovar, una vegada més, que la tenen folrada de vaqueta (la cara). Ara resulta que, segons la primera carta, el motiu primigeni de la consulta, i de la Llei de Libertà educativa és que els alumnes valencians treien resultats negatius respecte del seu coneixement de català (ell en diu valensiano) . Diu textualment: la preocupación por el descenso del uso del valenciano, un hecho que pretendemos revertir. (ho podeu comprovar ací). Flipo en colors! ara volen aparéixer, ells, que mai la parlen, que són hereus de Felipe V, que la volen esborrar del mapa… fan una llei per la seua preocupació en el descens en l’ús de la llengua! Només calia que implementaren les lleis i les normes que (esquifides elles) ja tenim per defensar l’ús i l’ensenyament del català al País Valencià!

Però, hi ha un parell de coses que també em vénen al cap: la primera que la gent no ha fet cas dels postulats que defensen la no participació en aquesta consulta, (ací cada vot no emés pel català serà un vot més pel castellà); la segona és que, per això mateix, per la mobilització a favor del català, estan nerviosos, pensen que els eixirà el tret per la culata. I pressionen perquè els catalanofòbics hi participen.

Amb tot, el primer engany és que si triem català, la llengua base no arribarà mai al 50%! Ells, això sí que ho tenien lligat i ben lligat.

PS He de dir que la carta que li envien de resposta a la segona carta, que podeu llegir ací, és una molt bona resposta.

PS2 Ens hi juguem, cada dia, el futur de la llengua, el nostre futur com a poble.