Mazón i el colonialisme de l’oposició

No ho entenc gens!

La situació de l’actual Molt Honorable (sic) President del Consell de la Generalitat Valenciana és, diguem-ne, delicada.

Tinc entés que ell és l’únic que té la capacitat (sic), potestat, de convocar eleccions, de dimitir… És clar que, ara per ara, en la dinàmica de la seua fugida endavant no veig que estiga pensant de fer cap de les dues opcions anteriors. S’hi ha de mantenir, perquè ha de preparar-se “sòlidament” per un futur desaforat, sotmés a l’imperi de la llei (sic), amb una jutgessa (només d’instrucció) que sembla que no és de l’equip dels que afinen sentències.

El que no entenc són les peticions de determinats líders, en concret de la Sra. Morant, al líder Feijóo, del PP, que faça fora el Sr. Mazón.

És que les Corts valencianes ja no són el lloc on es decideix allò que afecta el govern, la governança, dels valencians?

És clar que som una colònia, no ens cal cap 155, tenim coll avall que només podem decidir sobre allò que ens afecta si es tracta de coses menors, folklòriques, som un país colonitzat “por justo derecho de conquista” i els partits polítics actuals juguen en aquest marc mental, un marc reforçat amb el franquisme.