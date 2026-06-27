Les imatges, les fotos, la memòria.

El proppassat 18 d’abril, al Museu Comarcal de l’Horta Sud, a Torrent, va tindre lloc una “Trobada cultural valenciana” en record i homenatge a les víctimes de la barrancada del 29 d’octubre del 2024. Hi van participar els cantautors Pau Alabajos, Miquel Gil, i Tomàs de los Santos; així com els escriptors Carmen Arroyo i Maxi Roldán, que van parlar del seu llibre Lágrimas de barro. També hi vam poder fer un tast de productes del camp valencià…
Jo hi vaig assistir perquè l’Associació de Víctimes Mortals DANA, 29-O, ens va convidar, a un grup de vilafranquins, que representàvem els veïns i amics que havíem acompanyat les famílies de l’associació en aquell cap de setmana “Entrepobles”, de desconnexió i conhort, quan estava a punt de commemorar-se el primer aniversari d’aquella barrancada.
Va ser un acte de germanor, on també vam compartir taula i sobretaula, amb els representants d’un col·lectiu que s’ha fet fort en les adversitats. I no és un tòpic. Un col·lectiu que ha sigut capaç de forçar la dimissió -per primera vegada- d’un president d’un govern del nostre país. Un col·lectiu que, més d’un any després continua reclamant, en veu alta i dempeus, justícia per als seus familiars desapareguts, i per a tots els damnificats. Un col·lectiu que, malgrat els menyspreus i les fortíssimes pressions que reben contínuament, continua lluitant per honrar la memòria dels seus familiars.
La barrancada del 29-O va endur-se per davant moltes vides per culpa d’uns malànimes, que van gestionar miserablement la crisi.
La barrancada també es va endur moltes coses materials, mobles, cotxes, cases, béns materials sobre els quals se sostenia part de la vida dels habitants d’aquells territoris del nostre país afectats per les inundacions. I, amb els objectes tota una munió de records, de vivències que emocionalment, anímicament, els conferien un sentit únic, irrepetible. Amb la qual cosa , a més de les pèrdues de vides, de familiars, d’amics, de companys -irreparables-, es perdia, també, una bona part de la vida dels supervivents, de la pròpia vida, aquella part que era ancorada, fixada, als objectes estimats, pel seu valor sentimental incalculable, únic.
Al Museu Comarcal de l’Horta Sud, de Torrent, una casa de poble convertida en museu, abans dels actes de la Trobada vam fer una visita d’aquelles que es queden marcades en la memòria: vam visitar un dels laboratoris de restauració fotogràfica on tracten les fotografies que van ser recuperades del fang, i ens en van explicar els intersticis, el funcionament.
Les imatges, en la nostra societat occidental, són l’àncora amb què lliguem molts dels records de la nostra vida. En el nostre món, en la nostra cultura, la imatge té un valor central. Aquella afirmació -poc científica- que una imatge val per mil paraules, ja ens diu què pensem de les imatges, quina importància tenen en la nostra vida, en la nostra relació amb el món que ens rodeja.
Amb tot, aquelles imatges que s’hi estan salvant parlen, no només de la petita història quotidiana de les famílies a qui pertanyen, sinó també de la història general del nostre poble, de la nostra manera de ser i viure col·lectiva.
Ja podem imaginar què significava per als supervivents de la barrancada haver de buidar les seues cases, llars, afectades, plenes d’aquell fang enganxós, llefiscós i pudent, malsà, insalubre. Haver de netejar aquell espai desolat que havia sigut la seua llar, sa casa.
La ràbia silenciosa, desesperada, t’empeny a llançar-ho tot. Què més pots perdre quan ja ho has perdut tot?
Però, és en eixos moments de tocar fons quan s’operà el miracle. Rius de solidaritat que arriben arreu, que arriben allà on sembla que no pot arribar tot un govern i els seus mitjans poderosos. (Sí, poderosos, … amb els dèbils!).
I, enmig d’aquella onada solidària sorgeix una espurna, un clic: “Ei! No tireu les fotos. Se’n poden salvar moltes.” I comença tot un procés que va des de considerar fútil aquesta idea, aquesta iniciativa -quan estem parlant de quasi tres-cent morts!-, fins a veure com és possible de recuperar records del fang, arrancar emocions, records, sentiments… que el fang de la barrancada ja s’enduia per sempre.
No totes les fotos són salvables. Algunes sí, moltes. Algunes d’aquestes han adquirit un altre significat, a causa dels efectes de l’aigua, del fang, del contacte amb unes altres fotografies, que, després d’enganxar-se a una altra mostren una cara diferent. Algunes tenen, apegats, elements tercers. Mostren unes cicatrius que les carreguen amb uns altres significats. Que afigen significat a la memòria que transmetien.
Abans havien lluït penjades d’una paret, o en les pàgines d’un àlbum familiar. Ara transmeten una altra informació, uns altres records.
Encara hi ha molta feina per davant, però de voluntaris, any i mig després, no en falten. La feina és ingent. Molt del material fotogràfic encara és en bosses de plàstic a l’interior de càmeres frigorífiques, que impedeixen l’acció dels agents destructors, mentre espera el seu torn de ser netejat. Encara hi calen mans, temps, solidaritat.
Molt del material que atresora fragments de vides de damnificats, fragments de la nostra vida, la del nostre poble. Si em permeteu que parafrasege l’eslògan Sols el poble salva el poble, diré que Sols el poble salva la memòria del poble.
I és que les fotografies en paper són molt més que emulsions químiques. Són la química al servei de les emocions del record, de la petja dels nostres avantpassats. Són el testimoni, no només familiar, sinó col·lectiu del nostre poble, del nostre món.
Les fotografies són una part molt gran de la transmissió entre les generacions, de la transmissió del món que van viure els avis al món que viuran els néts, de mantenir present la història col·lectiva a qui no l’ha viscuda directament.
Amb aquesta mampresa, com tantes d’altres, de formiguetes anònimes, servirà perquè se salve una part importantíssima de la memòria dels damnificats. Un camp, però, on les estructures insensibles dels governs, de les administracions, mai no haurien arribat.
Aquest text ha estat publicat al periòdic Notícies dels Ports, el 26 de juny del 2026
DEMÀ, DIUMENG 28, UNA ALTRA MANI PER RECLAMAR LA DIGNITAT PER A LES VÍCTIMES I LES FAMÍLIES:
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!