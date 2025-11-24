Una guerra israeliana perpètua. Amira Hass, Per què Cisjordània no s’ha aixecat?
Amira Hass és una periodista israeliana del diari d’esquerres Haaretz, que fa vint anys que viu a Ramal·lah, Cisjordània. Explica per què no va esclatar cap intifada en aquest territori ocupat i en gran part amagat, després del 7 d’octubre de 2023. Això és contrari al que havien imaginat els líders de Hamàs a Gaza. Entrevista.
Philippe Agret. — Vostè viu a Ramal·lah, a Cisjordània. Per què creu que no hi va haver cap intifada a Cisjordània després del 7 d’octubre, tot i que hi va haver enfrontaments armats violents al nord?
Amira Hass. — Aquesta és una pregunta crucial, potser la pregunta que cal fer, no només perquè Yahya Sinwar i Mohammed Deif 1van imaginar una gran revolta palestina i una guerra regional contra Israel després d’endegar el seu atac militar. Aquesta pregunta és vàlida perquè la realitat que Israel va generar a Gaza i Cisjordània abans del 7 d’octubre era insuportable.
En primer lloc, no qualificaria la presència d’unes quantes dotzenes de joves armats als camps de refugiats del nord, a punt de ser assassinats allà mateix, com una intifada.
Referint-nos a la primera intifada (1987-1993), aquesta denotava un aixecament popular, amb la participació de tots els sectors i, en conseqüència, un moviment on la lluita armada no era la principal força motriu, o gens ni mica. Un moviment que requeria un esperit de solidaritat interna, coordinació i un objectiu clar. La resistència armada, en canvi, sempre és privilegi d’un nombre reduït i és un fenomen predominantment masculí, almenys en el context palestí. A més, l’objectiu d’aquests grups mai ha estat gaire clar.
Si no hem vist més grups de joves armats disparant aquí i allà contra una posició militar, un vehicle blindat o un colon, és principalment degut a les capacitats de les dues organitzacions que van finançar i fomentar l’armament dels joves: Hamàs i la Jihad Islàmica. Van ser actives al nord, però menys a la resta de Cisjordània.
En segon lloc, malgrat la fama teixida al voltant d’aquests grups i els sentiments de compassió per cada màrtir, tendeixo a creure que la majoria dels residents de Cisjordània dubtaven de l’eficàcia de les seves accions.
“Els enclavaments palestins dissenyats per Oslo i Israel han fragmentat la vida quotidiana”.
P.A. — Per què?
A.H. — Hi ha un tabú a la societat palestina: criticar les operacions armades i els màrtirs. Per tant, el ressentiment i la ràbia cap als grups armats a les ciutats i als camps de refugiats —on Israel ha destruït edificis i infraestructures i ha desplaçat uns 40.000 residents— no es discuteixen ni es denuncien públicament.
Però suposo que aquestes crítiques circulen de boca a orella i són ben conegudes. Al camp de refugiats de Balata, a Nablús, els serveis de seguretat de l’Autoritat Palestina, juntament amb membres de Fatah (de vegades les mateixes persones), van aconseguir convèncer els homes armats que abandonessin el camp —si venien de fora— o que lliuressin les armes. La població va acceptar la lògica d’aquesta postura.
P.A. — Per què no hem vist un aixecament popular i no violent com a alternativa a la lluita armada?
A.H. — La realitat dels Acords d’Oslo va desconnectar els ocupats de l’ocupant col·locant una entitat amortidora entre ambdues: l’Autoritat Palestina (AP). Per impulsar un projecte de desobediència civil massiva, primer cal demanar la ruptura dels vincles burocràtics i de seguretat entre l’entitat amortidora i l’ocupant. En altres paraules, exigir que l’Autoritat Palestina actuï de manera diferent. Incomptables demandes i diverses resolucions del Consell Central de l’Organització per a l’Alliberament de Palestina (OAP) que demanaven la fi de la cooperació en matèria de seguretat amb Israel mai van ser escoltades ni implementades per Abu Mazen [Mahmoud Abbas] i la seva «cort».
La dimensió burocràtica de la cooperació palestina amb Israel és encara més difícil de desafiar o aturar, ja que afecta les necessitats bàsiques dels ciutadans: obtenir un document d’identitat, registrar naixements, viatjar a l’estranger, obrir un negoci i un compte bancari, importar i exportar, etc. Aquesta ruptura requereix una planificació acurada, una decisió compartida i la voluntat de tota la població de preparar-se amb antelació per a enormes sacrificis quotidians. Fa uns anys, Qadura Fares, un funcionari de Fatah i ex-presoner —estimat i venerat per la base, però sovint menystingut pels dirigents— va idear un ambiciós pla de desobediència civil massiva, però clarament mai va aconseguir convèncer la gent de la seva viabilitat.
Durant els 30 anys que van existir les Àrees A i B, els palestins van gaudir d’un cert descans davant de l’ocupant: certament en zones restringides i durant períodes limitats. Jo anomeno això la “lògica dels bantustans”. Va acostumar la gent a una comoditat i una normalitat limitades, que no estaven disposats a abandonar.
Finalment, els enclavaments palestins dissenyats per Oslo i Israel, cada cop més dispersos i cada cop més petits, han fragmentat la vida quotidiana sota la dominació estrangera hostil: cada ciutat o poble ho experimenta de manera diferent i troba, o no troba, les seves pròpies maneres de col·laborar o resistir. Això va ser molt visible durant el moviment de resistència contra el mur de separació a principis dels anys 2000: organitzades per cada poble en el seu propi nom, les manifestacions no eren exclusivament palestines. Es podia comptar amb la presència i el suport d’activistes internacionals i israelians. Avui dia és difícil imaginar el desenvolupament d’una estratègia unificada a tota Cisjordània. La solidaritat interna s’ha debilitat.
“La brutalitat de la repressió israeliana contra qualsevol intent de resistència és espantosa.”
P.A. — Sembla que una part de la població palestina es va sentir traïda o abandonada pels seus líders?
A.H. — Els “líders” palestins, òbviament, no tenen cap interès en una nova estratègia. S’han convertit en una nomenklatura, que identifica la “causa nacional” amb la seva pròpia estabilitat i benestar. Els cercles col·laboradors al voltant del nucli d’aquesta nomenklatura —és a dir, funcionaris i cercles empresarials— en depenen i no es poden permetre, o no s’atreveixen, a separar-se’n.
Per exemple, hi ha una institució oficial, la Comissió per a la Resistència als Assentaments i al Mur. Està composta principalment per activistes de Fatah pagats per l’Autoritat. Recopila informació, té advocats que representen els ciutadans en casos de despossessió de terres [per part d’Israel] i organitza manifestacions de solidaritat i protecció amb les comunitats amenaçades pels colons i la burocràcia de l’ocupació.
Si bé no hi ha cap raó per dubtar de la sinceritat dels individus implicats —exposats als trets dels soldats, a la violència dels colons i a les detencions— no han rebut un suport generalitzat. Al contrari, la seva identificació amb Fatah i l’Autoritat no els fa guanyar cap simpatia pública. Són desconeguts, a diferència dels joves assassinats per l’exèrcit israelià i els retrats gegants dels quals —armats amb armes impressionants— estan penjats per tot arreu.
De fet, la brutalitat de la repressió israeliana contra qualsevol intent de resistència és espantosa. Independentment de qualsevol forma de resistència o oposició, aquesta brutalitat és més intensa i generalitzada que abans, especialment sota aquesta coalició d’extrema dreta i des del 7 d’octubre. Per resistir pro-activament, el col·lectiu palestí necessita creure en la seva eficàcia, tenir líders de confiança que escoltin la gent i siguin capaços de guiar-la amb un objectiu comú clar.
Tot això falta. Les enquestes poden portar els palestins a dir que estan a favor de la lluita armada i que és l’única manera d’arribar a una solució, però a la pràctica, les seves opcions personals demostren el contrari. Veig pares que s’esforcen per mantenir els seus fills allunyats dels enfrontaments prop de les posicions militars, o per enviar-los a estudiar a l’estranger, fins i tot si ideològicament donen suport a la lluita armada.
P.A. — Han sorgit noves formes o espais de resistència a Cisjordània des del 7 d’octubre?
A.H. — Abans que sorgeixin noves formes de resistència, cal una gran sacsejada en la política interna palestina. En forma d’un renaixement d’una OAP ara obsoleta? Una OAP completament nova? Un canvi impulsat per la diàspora? Una iniciativa palestina inclusiva [que englobi els anomenats palestins del “1948”]? Cadascuna d’aquestes opcions té els seus defensors o està associada a certes iniciatives intel·lectuals, cosa que com a mínim ens indica fins a quin punt la població anhela un canvi polític. Però no cal dir que correspon als palestins decidir-ho.
En qualsevol cas, mentre continua el genocidi perpetrat per l’estat israelià a Gaza, la sensació d’incompetència política i paràlisi és més forta que mai, en contrast amb l’atmosfera victoriosa dels primers dies després del 7 d’octubre i les consignes que es van sentir a la diàspora palestina i a Cisjordània.
“Els colons estan lliurant una guerra en diferents fronts contra els palestins.”
P.A. — Quin és l’impacte de l’acceleració de la colonització i la violència dels colons des del 10 d’octubre? Com percebeu les (noves?) estratègies de colonització israelianes?
A.H. — Viure sota l’ocupació i la colonització eternes és una forma de resistència permanent. Perquè és una forma de vida orgànica que no està ni organitzada ni planificada. Parlem de soumoud2
Com que l’objectiu d’Israel sempre ha estat acumular “tanta terra amb el mínim de palestins possible”, la determinació de les comunitats de pastors i agricultors de romandre a la seva terra i la seva capacitat per garantir una certa normalitat a les zones A i B ha estat fenomenal.
Però l’actual govern i les seves milícies de bandes de colons semioficials han aconseguit trencar el soumoud en grans zones de Cisjordània, desallotjant unes seixanta comunitats i impedint que desenes de pobles accedeixin a les seves terres cultivades o pastures.
Els mètodes no són exactament nous, però els “joves dels turons” 3i la construcció perfectament organitzada i planificada de posicions avançades per part de pastors violents han ajudat la burocràcia d’ocupació: aquesta última sempre ha intentat “netejar” la major part de Cisjordània de qualsevol presència palestina, però ho feia “massa lentament”. El procés ara s’ha accelerat.
A més, els colons i les seves organitzacions no governamentals, liderades i inspirades pel Gauleiter4 de la Cisjordània, Betzalel Smotrich, estan lliurant una guerra multifront contra els palestins que està aconseguint trencar la “lògica bantustan”. Ningú està segur enlloc.
“Les presons són el lloc on convergeixen els sadismes estatals i individual.”
P.A. — Pots donar més detalls sobre aquesta guerra multifrontal?
A.H. — Els ingressos de l’Autoritat Palestina són saquejats obertament. Smotrich, el ministre de Finances, simplement prohibeix la transferència d’ingressos —en forma d’impostos de duana sobre les importacions palestines que transiten pels ports israelians— al tresor públic de l’Autoritat Palestina.
Les fonts d’aigua són desviades sistemàticament per l’Estat i els colons. Des de l’octubre del 2023, l’exèrcit ha estat bloquejant ciutats i pobles amb portes de ferro noves de trinca, cosa que dificulta la llibertat de moviment encara més que abans. Això respon a una demanda constant dels colons: viatjar “amb seguretat” per les carreteres de Cisjordània.
A més, estem presenciant una onada sense precedents de robatoris i “confiscacions” de diners en efectiu i or als residents, perpetrada per soldats enviats pels seus comandants durant batudes a totes hores del dia i de la nit. Això passa tot i que la població ja ha gastat la major part dels seus estalvis, perquè, en contra de l’opinió dels militars, el govern impedeix que desenes de milers de palestins tornin a treballar a Israel. Per tercer any consecutiu, l’exèrcit impedeix que milers de pagesos cullin les seves olives, una font important d’ingressos i una expressió col·lectiva, nacional i emocional, de continuïtat i pertinença a la terra.
Per no parlar de les detencions i les detencions massives, les condicions de les quals s’han tornat espantoses: fam, humiliació, massificació de les presons que propicia malalties de la pell, privació de llibres i material d’escriptura, i la prohibició de visites familiars. Les presons són el lloc on el sadisme estatal i individual convergeixen i es manifesten més obertament.
Els palestins de tot arreu estan ara exposats als capricis dels soldats i els colons, així com a la crueltat calculada dels funcionaris i les institucions que estan al seu càrrec. No és estrany que la població temi que, un cop Israel hagi “acabat” amb Gaza, iniciï expulsions massives, o fins i tot una política de genocidi, a Cisjordània.
“A falta de ‘sang nova’, l’Autoritat Palestina es caracteritza per una esclerosi d’idees i accions.”
P.A. — Com veu el paper de l’AP, a la vegada una força de col·laboració com de repressió contra el seu poble i, tanmateix, un obstacle per als intents d’annexió d’Israel?
Amira Hass — És important distingir l’AP com a proveïdora de serveis a la població, com a lideratge nacional i com a entitat política que pretén aconseguir la condició d’Estat. Moltes persones i personal de l’Autoritat són honestos responsables de família compromesos a servir a les seves comunitats. La desviació dels ingressos de l’AP per part d’Israel ha reduït els seus salaris a la meitat, o fins i tot a dos terços, al llarg de diversos anys. Això, òbviament, té repercussions personals i professionals i afecta la seva voluntat de fer bé la seva feina.
A més, és remarcable que el sector públic continuï funcionant i prestant serveis, per modestos i insatisfactoris que siguin. Pel que fa a les institucions en sí, el seu funcionament varia d’un lloc a un altre; pot ser mínim, sobretot a causa de les restriccions pressupostàries, mentre que en altres llocs alguns sectors es veuen minats per la política interna, com ara el sistema judicial.
Els Acords d’Oslo van exonerar Israel de qualsevol responsabilitat envers el poble que continua ocupant, i l’Autoritat ha d’abordar el dany que Israel causa: ja sigui ajudant els desplaçats, les famílies empobrides, els ferits o simplement aquells que pateixen hipertensió arterial a causa d’una realitat insuportable i un estrès constant. Fins al dia d’avui, l’AP paga les despeses dels pacients de Gaza que viatgen a Cisjordània per rebre tractament abans del 7 d’octubre. Paga el seu allotjament i atenció. També paga l’aigua potable que Israel hauria de proporcionar [sota pressió internacional] a Gaza. Petites quantitats que ara constitueixen l’única aigua potable disponible allà.
En aquest sentit, no es pot dir que l’Autoritat estigui treballant contra el seu propi poble. Tanmateix, aquest és el cas quan s’examina el seu paper com a lideratge polític nacional. En absència d’eleccions o de “sang nova”, es caracteritza per una esclerosi d’idees i accions. Com a nomenklatura, és incapaç d’alliberar-se dels seus interessos personals i, en conseqüència, de prendre la més mínima iniciativa de canvi o desobediència civil envers els israelians. En alguns casos, la seva disposició a seguir els dictats israelians equival a una veritable col·laboració; aquí estic parlant de col·laboració burocràtica.
P.A. — I col·laboració en matèria de seguretat?
A.H. — No sé si, o fins a quin punt, l’Autoritat aconsegueix, vol o pot frustrar els atacs armats contra els israelians. D’altra banda, hauria de tenir el dret, al meu entendre, d’oposar-se a les accions que faciliten les campanyes de destrucció i expulsions massives d’Israel. Però prefereix utilitzar els seus serveis de seguretat per intimidar i reprimir la crítica interna i el debat lliure. Atès que es tracta d’una nomenklatura —amb el seu evident nepotisme, els seus alts salaris i els seus beneficis associats—, la seva hostilitat a recórrer a la lluita armada —que per altra banda és sensata— és vista per la població com un signe de corrupció, si no de traïció.
“El reconeixement sense sancions contra Israel no és més que un desig piadós.”
P.A. — Malgrat la darrera onada de reconeixements de l’Estat de Palestina, què queda de la “solució de dos estats”?
A.H. — Estem cometent un error si continuem parlant d’una “solució”. En els processos històrics, la qüestió és què fem per garantir que la següent fase sigui millor per a la gent. Els «endarrerits» que ara reconeixen un Estat palestí semblen ignorar la realitat de l’annexió de facto per part d’Israel de la major part de Cisjordània i l’amenaça d’expulsions massives.
Però m’agradaria ser positiva: pressionem aquests països i els seus líders perquè imposin sancions a Israel perquè comenci per demolir les aproximadament 300 posicions avançades ja construïdes, com a primer pas abans de desmantellar gradualment els assentaments.
Hem de reafirmar l’axioma que tots els assentaments són il·legals. Hem de rebutjar l’afirmació que són “irreversibles”, perquè això implica que acceptem i donem suport a la despossessió diària i permanent dels palestins.
Un cop es reprengui el procés de negociació, l’Estat de Palestina podria acceptar que els jueus israelians romanguin dins de les seves fronteres. Però amb la condició que els antics assentaments estiguin oberts a tothom, no només als jueus israelians; que els terratinents —incloses les comunitats locals les terres de les quals són públiques, no privades— siguin compensats per les terres robades; i que els colons violents siguin desallotjats; i que l’Estat d’Israel garanteixi que els que hi quedin no formaran una cinquena columna. El reconeixement sense sancions immediates i contundents contra Israel no és més que un desig.
P.A. — Per acabar amb una nota més personal, com ha sigut la feina d’una periodista israelià a Cisjordània des del 7 d’octubre?
A.H. — La situació és més frustrant que mai: hi ha massa esdeveniments importants i perillosos, massa incidents, atacs i resolucions del govern [israelià] que cal cobrir seriosament i meticulosament. I els lectors [israelians], més que mai, es neguen a conèixer i entendre el context més ampli.
1 NDLR. Yahya Sinwar, líder de Hamàs a la Franja de Gaza, i aleshores líder del moviment islamista després de l’assassinat d’Ismail Haniyeh a l’agost de 2024. Considerat el cervell dels atacs del 7 d’octubre de 2023. Assassinat el 16 d’octubre de 2024 per l’exèrcit israelià a Rafah. Mohammed Deif, líder militar de Hamàs. Assassinat el 13 de juliol de 2024 per l’exèrcit israelià a Al Mawasi, prop de Khan Younis.
2 Difícil de traduir, el terme soumoud expressa el fet de “mantenir-se ferm”.
3 Els “joves dels turons” són un moviment de joves colons ultraradicals.
4 Nota de traducció: aquest terme alemany s’utilitzava al Partit Nazi (NSDAP) per a denominar els “líders zonals i regionals”
Entrevista realitzada per Philippe Agret a la periodista Amira Hass, 13 octubre 2025
Text traduït per SODEPAU de la publicació ORIENT XXI
Text original: https://orientxxi.info/amira-hass-pourquoi-la-cisjordanie-ne-s-est-pas-soulevee,8579