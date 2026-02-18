Síria: El col·lapse intern de l’autonomia kurda
Autor: Arthur Quesnay, Investigador en ciències polítiques afiliat a la Universitat de París 1 Panthéon-Sorbonne. Publicat a ORIENT XXI, l’11 de febrer 2026
La derrota de les Forces Democràtiques Sirianes (FDS o SDF) no és només militar; també mostra el fracàs d’un model polític autoritari. Minades per contradiccions internes i cegues a les transformacions que s’estan produint a nivell nacional i regional, sobretot des de la marxa de Bashar al-Assad, van col·lapsar en qüestió de dies, sense cap combat important.
La fi de l’Administració Autònoma del Nord i Est de Síria (AANES), amb la recuperació de Raqqa pel govern central el 18 de gener de 2026, és principalment una conseqüència de la fi de la guerra contra l’Estat Islàmic (ISIS) tal com s’havia estructurat des del 2014. Fins aleshores, els Estats Units i els seus socis de la Coalició s’havien centrat en donar suport a actors no estatals en la lluita contra l’organització gihadista.
No obstant això, amb la caiguda del règim de Bashar al-Assad el desembre de 2024, els Estats occidentals que havien donat suport a la creació de l’AANES i havien armat les Forces Democràtiques Sirianes (SDF) van canviar gradualment el seu enfocament cap a la reconstrucció de l’Estat sirià i la restauració de la sobirania nacional. El setembre de 2025, la integració de Damasc a la Coalició Global contra l’ISIS va confirmar aquesta tendència i va privar l’entitat kurda del seu avantatge estratègic. Per als països occidentals, només quedava el dubte sobre el destí dels 9.000 presoners de l’ISIS i els milers de civils encara presents al nord-est del país.
Al mateix temps, va sorgir una aliança regional —des dels estats del Golf fins a Turquia— al voltant de la restauració d’un centre estatal fort, hostil als moviments separatistes armats. En conseqüència, a falta de suport regional, la integració de l’ AANES a l’Estat sirià es va convertir en l’únic camí realista per a les autoritats kurdes, tot i que encara calia definir les modalitats. Amb aquesta finalitat, els Estats Units i França van pressionar l’AANES perquè iniciés una ronda de negociacions amb Damasc. A partir del 10 de març de 2025, les converses es van estancar ràpidament a causa d’una contradicció important: el govern central afirmava la seva sobirania i el retorn de l’Estat a tot el territori per tal d’acabar amb la guerra civil, mentre que les autoritats kurdes buscaven una forma de governança conjunta (cogestió) i el principi d’una regió autònoma de facto.
Així, les dinàmiques de poder regionals canviants i el bloqueig en les negociacions presagiaven un conflicte imminent, sobretot tenint en compte l’escalada militar constant al llarg de la línia del front a la vora de l’Eufrates.
Una revolució dins d’una revolució
Militarment, la rapidesa de la derrota, que es va produir en només uns dies, es pot explicar per les contradiccions internes del projecte polític de l’AANES. En la seva creació el 2015, l’administració i el seu projecte de “confederalisme democràtic” representaven l’únic mitjà de supervivència per a les poblacions kurdes, àrabs i altres minories de la regió davant l’ISIS. Posteriorment, es va establir com una alternativa a la dictadura de Bashar al-Assad. Aquesta entitat política, però, va ser estructurada per la branca siriana del Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK), que des del 2012, ha reprimit tota oposició als territoris sota el seu control per tal de dur a terme la seva pròpia “revolució” dins de la Revolució Siriana.
De fet, des dels seus inicis, l’AANES va representar un model de governança autoritària basat en un aparell de seguretat controlat per quadres kurds del PKK. Aquest autoritarisme va ser regularment desafiat per la població i denunciat pels socis de la Coalició, però cap va aconseguir reformar el sistema. La repressió contra els opositors fins i tot es va intensificar en nom de la lluita contra l’ISIS, una excusa que s’havia convertit en quelcom habitual al nord-est de Síria.
És en aquest context que es van desenvolupar les contradiccions d’un sistema que alternava entre la mobilització ideològica i la repressió de la societat. La població kurda va ser particularment objectiu de la mobilització ideològica, especialment a través d’acadèmies polítiques i xarxes de clientelisme partidista. L’impuls per transformar la societat va resultar en una reforma desastrosa del sistema educatiu i la implementació d’un control de baix a dalt a través dels consells de barri. La població kurda no va tenir més remei que acceptar aquesta politització forçada, tement, en particular, el reclutament forçós i les detencions.
Per la seva banda, la població àrab, que comprenia entre el 70 i el 80% dels habitants del nord-est de Síria, van ser un objectiu menor d’aquestes mobilitzacions ideològiques del partit, però, tanmateix, van ser subjecte d’un dur control. Una jerarquia basada en la identitat va limitar la seva integració en el “confederalisme democràtic”. Mentre que els residents àrabs van participar en el projecte, representant el 70% dels aproximadament 60.000 SDF, els 30.000 Asayish (les forces de seguretat locals kurdes) i els 120.000 funcionaris, van ser relegats a posicions subordinades i mantinguts sota l’estreta vigilància dels quadres del PKK, els anomenats “quadres”. Finalment, aquesta economia política del partit contra la societat es va reflectir en el sector financer, que va proporcionar ingressos significatius al PKK, mentre que les inversions en serveis públics i infraestructures van romandre limitades.
Una insurrecció en procés
El desembre de 2024, la caiguda del règim d’Assad va provocar una onada d’esperança a la regió: l’esperança d’una retirada del govern autoritari del PKK i el retorn de l’Estat sirià. Els residents de la Regió Autònoma (AANES) que es van atrevir a manifestar-se van ser reprimits, i els possibles opositors van ser perseguits pels serveis de seguretat. L’obertura actual dels centres de detenció posa de manifest aquest sistema, amb l’alliberament de nombrosos adolescents arrestats per actes considerats polítics: possessió de la nova bandera siriana o imatges d’Ahmed al-Sharaa, o compartir cançons relacionades amb la revolució siriana, etc. Els serveis d’intel·ligència kurds van monitoritzar les xarxes socials. L’eliminació de contingut podia conduir a la detenció. Les acusacions sovint incloïen terrorisme, filtració d’informació o posada en perill de la seguretat. Tots els testimonis dels alliberats informen de pallisses i tortures regulars.
El sistema repressiu kurd, doncs, va anticipar una insurrecció i va intentar reprimir qualsevol força mobilitzadora. Tanmateix, no va ser una mobilització organitzada la que va enderrocar la regió, sinó un aixecament popular. La repressió només va reforçar un resultat inevitable que s’havia fet concebible des de la caiguda del règim de Bashar al-Assad.
Des del començament de les operacions de l’exèrcit sirià contra els barris kurds d’Alep, el 6 de gener de 2026, es va declarar l’estat d’emergència a les regions àrabs del nord-est de Síria. Segons un pla preestablert, les Forces Democràtiques Sirianes (SDF) es van desplegar al llarg de línies defensives meticulosament preparades, incloent-hi centenars de quilòmetres de túnels. Tanmateix, tot aquest sistema va col·lapsar la nit del 17 al 18 de gener quan l’exèrcit sirià va capturar la ciutat de Tabqa, al sud del riu Eufrates, i va declarar la seva disposició a avançar sobre Raqqa. Segons nombroses entrevistes, les SDF havien rebut ordres de lluitar, però les seves forces es van desintegrar en entrar en contacte.
La mateixa situació s’observa al llarg de tota la línia del front des de Deir ez-Zor fins a Raqqa, on la majoria de les unitats àrabs de les SDF han desertat o s’han amotinat, neutralitzant tot el seu grup de combat i obligant els oficials kurds sirians i els líders del PKK a fugir. Encara és massa aviat per fer un recompte exhaustiu de les pèrdues, però la majoria dels morts són o bé entre les SDF àrabs, executats per deserció pels seus oficials, o bé entre els oficials kurds, assassinats pels seus propis homes mentre intentaven escapar. Segons diverses fonts, les forces kurdes han perdut més de 550 homes, en comparació amb els 250 del bàndol governamental.
A Tell Brak, una batalla que només va durar uns minuts
Mentrestant, les autoritats kurdes de l’AANES es van enfrontar a un aixecament popular que va començar el matí del 18 de gener i es va intensificar a mesura que l’exèrcit sirià es desplegava. Diferents contingents de combatents kurds del PKK van rebre l’ordre de dur a terme una brutal repressió, però van ser ràpidament desbordats. A Raqqa, per exemple, els civils van sortir als carrers a les 8:00 del matí. Les concentracions van ser inicialment vacil·lants a causa del foc dels franctiradors, que va deixar 22 morts i uns 100 ferits, segons els hospitals de la ciutat. Tanmateix, al migdia, les forces kurdes s’havien retirat davant d’una mobilització massiva. L’entrada de l’exèrcit sirià cap a les 5:00 de la tarda va ser llavors més aviat una operació de seguretat per protegir els civils dels últims franctiradors restants.
El col·lapse de les SDF a la ciutat de Tell Brak és encara més revelador. Malgrat la importància estratègica d’aquesta ciutat, situada a la carretera entre Qamishli i Hassakeh, i les seves impressionants defenses, els combats només van durar uns minuts. Hi havia 185 soldats àrabs de les SDF liderats per 35 oficials kurds i 8 quadres del PKK, cinc dels quals no parlaven àrab i donaven ordres a través de traductors, segons entrevistes realitzades amb desertors i residents de la ciutat.
A l’arribada de l’exèrcit sirià al campament d’Al-Hol el dimarts 20 de gener, alguns soldats àrabs de les SDF van contactar amb coneguts del costat governamental. Aquests darrers van oferir a aquests soldats l’oportunitat de rendir-se i van planejar un motí contra els seus oficials kurds, a canvi de la garantia d’un avanç de l’exèrcit sirià sobre Tell Brak per protegir-los. L’operació va tenir lloc el dimecres 21 de gener. L’exèrcit sirià va trigar més del previst, transitant per carreteres minades i sota el foc de drons suïcides. Els insurgents, però, van aconseguir neutralitzar els punts clau de la ciutat, mentre que la seva població àrab es va aixecar. Oficials i quadres kurds van fugir, matant set civils en el tiroteig posterior. Un cop més, l’exèrcit sirià va entrar a una ciutat alliberada sense disparar un sol tret.
Tot i que la crisi de Soueïda (la ciutat drusa al sud-oest de Síria) el juliol de 2025 va ser una fazaa, una mobilització tribal a gran escala que va enfrontar tribus beduïnes i druses entre sí, la dinàmica a l’est de Síria és principalment una “intifada”, un aixecament. Queda per veure fins a quin punt Damasc va activar discretament els contactes amb certs líders àrabs de les SDF i va encoratjar les desercions. Tanmateix, la força impulsora de la revolta no rau en xarxes tribals, sinó en antics combatents de l’Exèrcit Sirià Lliure o líders locals que es van refugiar a Idlib durant la guerra civil. Nombroses entrevistes revelen que aquests individus van formar els primers grups d’insurgents la nit del 17 al 18 de gener de 2026.
La transició política en qüestió
Paradoxalment, el col·lapse de les SDF va salvar el nord-est de Síria d’un conflicte sectari. Mentre que el projecte polític del PKK havia preparat la societat per a una lluita prolongada, les desercions i els motins van fer obsoleta la doctrina militar del partit. De la mateixa manera, els centenars de quilòmetres de túnels i els milers de tones d’armes emmagatzemades en previsió d’una guerra contra Turquia i les seves forces aliades no van aconseguir aturar un aixecament popular. El PKK havia intentat preparar la societat de l’ AANES per a una guerra que finalment no va tenir lloc a causa de l’aixecament popular.
Aquesta absència de combats permet actualment que el lideratge kurd sirià de l’AANES s’alliberi de la pressió del PKK i es torni a involucrar en el procés d’integració política. L’acord assolit el 29 de gener de 2026 representa, doncs, un gran pas endavant per a la població kurda, alhora que reconeix la derrota política i militar del PKK a Síria. Aquest compromís garanteix la protecció de les zones kurdes i el reconeixement dels drets culturals i polítics, que han d’estar consagrats a la nova constitució (NT: que s’hauria de redactar i aprovar en algun moment) Pel que fa a la seguretat, l’acord preveu la integració de tres brigades kurdes a la regió de Hasakah i una brigada a Ain al-Arab (Kobani).
Aquest aspecte és crucial, ja que permet la incorporació de funcionaris de l’Administració Autònoma, dels Assayech, i combatents de les Unitats de Protecció Popular (YPG), el braç armat del Partit de la Unió Democràtica Kurda (PYD), a les institucions estatals sirianes i a l’aparell estatal, malgrat els desacords passats sobre els models de governança. Finalment, la qüestió dels empleats civils és un pilar clau d’aquest acord. Els aproximadament 150.000 funcionaris de l’antiga Administració Autònoma, inclosos els de regions àrabs com Deir ez-Zor i Raqqa, continuen en els seus càrrecs. Damasc s’ha compromès a integrar-los a la funció pública estatal després d’un procés de verificació de les seves qualificacions.
Amb aquest objectiu de pacificació, Damasc s’ha compromès a no desplegar l’exèrcit regular a les zones predominantment kurdes. A diferència de les intervencions passades a la costa mediterrània o a Soueïda, on la indisciplina de les tropes va provocar massacres, la transició actual a les regions kurdes sembla que avança cap a un model de transferència política. Aquesta transferència continua sent fràgil, ja que la pregunta és si el PKK intentarà restablir el seu control sobre la societat kurda o si acceptarà retirar-se. L’actual mobilització kurda, que ara es pot observar, assenyala una obertura política amb el retorn dels partits kurds sirians, mentre que la població rebutja el domini del PKK.
Article traduït per SODEPAU; podeu trobar l’original en francès aquí: https://orientxxi.info/Syrie-L-effondrement-de-l-interieur-de-l-autonomie-kurde.