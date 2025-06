“No són jueus de veritat”: Com la Comissió Europea exclou els crítics jueus d’Israel de l’espai polític europeu contra l’antisemitisme

Per Yoav Shemer Kunz, 14 de maig de 2025

Publicat originalment a la web de UJFP (Union Juive Française pour la Paix)

https://ujfp.org/ce-ne-sont-pas-de-vrais-juifs-comment-la-commission-europeenne-exclut-les-juifs-critiques-disrael-de-lespace-politique-europeen-contre-lantisemitisme

Aquest article examina les relacions de la Unió Europea amb les noves organitzacions jueves de la societat civil europea que adopten una postura crítica envers Israel i el sionisme. Aquests grups s’oposen notablement a la definició operativa d’antisemitisme adoptada per l’Aliança Internacional per a la Memòria de l’Holocaust (IHRA), que es considera una eina per defensar Israel i el projecte sionista. La Comissió Europea els exclou del seu grup de treball sobre antisemitisme, que està reservat exclusivament a les organitzacions sionistes jueves. Aquesta exclusió ajuda a clarificar l’orientació “pro-Israel” i sionista de la política europea de lluita contra l’antisemitisme.

Des dels seus inicis, el moviment sionista a Europa va trobar una marcada oposició dins de les mateixes comunitats jueves, on molts el percebien, principalment, com una amenaça per als mateixos jueus. Aquesta protesta va ser encapçalada de manera particularment estructurada pel Bund, un moviment socialista jueu actiu a l’Europa Central i Oriental, i va seguir sent un moviment majoritari entre els jueus europeus fins a la Segona Guerra Mundial. Després de l’Holocaust i la creació de l’Estat d’Israel, els moviments no sionistes o antisionistes es van convertir en minoria dins de les comunitats jueves europees.

La relació d’aquesta última amb la Unió Europea continua sent un indicador significatiu del nivell d’acceptació —o rebuig— per part dels responsables europeus de les crítiques al sionisme i el suport a Israel.

Per analitzar aquesta dinàmica, aquest article examina els vincles entre la Comissió Europea i dues xarxes jueves d’abast europeu: Jueus Europeus per una Pau Justa (EJJP) i Jueus Europeus per Palestina (EJP), que reuneixen grups crítics amb Israel en diversos estats membres de la UE. L’anàlisi es basa en l’observació participant duta a terme dins d’aquestes dues organitzacions entre el 2023 i el 2025.

Jueus Europeus per Palestina (EJP), fundada el 2024, està composta per 20 grups afiliats en 13 estats membres de la UE. La seva postura política és més aviat antisionista: l’EJP rebutja “la ideologia de supremacia jueva de l’estat sionista” i s’oposa a “76 anys de neteja ètnica, ocupació i apartheid a Palestina per part d’Israel”. També demana “dissociar el judaisme de la doctrina colonial del sionisme i comprometre’s amb la igualtat de drets per a tothom a la Palestina històrica, des del riu fins al mar”.

L’EJP inclou grups jueus francesos, com ara la Unió Jueva Francesa per la Pau (UJFP), TSEDEK! – col·lectiu jueu decolonial, així com organitzacions germanes d’altres països europeus com el grup Alliance Juive Anti-Zioniste de Belgique (AJAB) o MARAD – col·lectiu jueu decolonial, amb seu a Ginebra.

Jueus Europeus per una Pau Justa (EJJP), fundada el 2002, reuneix vuit grups jueus de set estats membres de la Unió Europea. Menys compromesa que l’EJP amb una crítica decolonial del sionisme, l’EJJP centra el seu treball en la denúncia de l’ocupació israeliana dels territoris palestins des del 1967 i en la promoció de la pau israeliano-palestina. L’organització reuneix notablement organitzacions no sionistes, com ara la Unió de Jueus Progressistes de Bèlgica (UPJB). L’EJJP demana la retirada d’Israel a les fronteres de 1967 i dóna suport a la solució de dos estats, mentre que guarda silenci sobre la qüestió del sionisme. En canvi, l’EJP rebutja tot el projecte sionista, que considera colonial i racista, centrant el seu compromís en la Palestina històrica de 1948 en lloc de les fronteres de 1967.

Més enllà de les seves diferències ideològiques, les dues organitzacions coincideixen en la seva oposició a la definició d’antisemitisme proposada per l’Aliança Internacional per a la Memòria de l’Holocaust (IHRA).

La definició d’antisemitisme de l’IHRA

La definició pràctica d’antisemitisme, adoptada per l’IHRA el 2016, protegeix Israel i el sionisme de les crítiques, alhora que silencia el discurs anticolonial sobre Palestina, que deslegitima titllant-la d’antisemitisme. Aquesta definició inclou 11 exemples il·lustratius, set dels quals estan directament relacionats amb Israel.

Un exemple d’aquest tipus estipula que “negar el dret a l’autodeterminació jueva, per exemple, afirmant que l’existència de l’Estat d’Israel és el resultat d’una empresa racista”, constitueix un acte antisemita. Aquest exemple prohibeix l’adopció d’un enfocament antisionista a la qüestió palestina. Segons la definició de l’IHRA, criticar el sionisme com a projecte colonial o Israel com a règim d’apartheid inherentment racista constitueix antisemitisme.

La Comissió Europea i el Consell de la UE va donar suport a la definició d’antisemitisme de l’IHRA i va animar tots els estats membres de la UE a fer el mateix. Aquesta definició no és merament simbòlica o intel·lectual; serveix com una veritable eina institucional i jurídica, silenciant les crítiques a Israel i al sionisme.

Per exemple, referint-se a aquesta definició, Josep Borrell, alt representant de la UE per a Afers Exteriors i vicepresident de la Comissió Europea, va dir al Parlament Europeu el gener de 2023:

“La Comissió considera inadequat utilitzar el terme ‘apartheid’ en relació amb l’Estat d’Israel. […] La Comissió utilitza la definició pràctica i legalment no vinculant d’antisemitisme desenvolupada per l’Aliança Internacional per a la Memòria de l’Holocaust (IHRA) com a eina d’orientació pràctica i la base del seu treball per combatre l’antisemitisme”. L’afirmació que l’existència de l’Estat d’Israel és el resultat d’una empresa racista és un dels exemples que es donen a la definició de l’IHRA.

La Comissió Europea es basa en la definició de l’IHRA per desqualificar les crítiques a Israel, incloses les acusacions que practica un règim d’apartheid, malgrat les proves acumulades per nombrosos informes d’organitzacions internacionals, israelianes i palestines de drets humans.

No obstant això, segons un diplomàtic europeu, aquesta posició oficial no reflecteix l’opinió personal de Josep Borrell, que només va descobrir el contingut de la resposta després que es publiqués amb el seu nom. De fet, aquesta declaració adreçada al Parlament Europeu va ser redactada per Katharina von Schnurbein, coordinadora de la Comissió per a la lluita contra l’antisemitisme i la promoció de la vida jueva, i després aprovada directament per la presidenta Ursula von der Leyen.

Aquesta mateixa coordinadora juga un paper central en la política europea sobre aquests temes: va excloure notablement les organitzacions EJJP i EJP del Grup de Treball contra l’Antisemitisme establert el 2019, després de la declaració del Consell de la UE del 6 de desembre de 2018, que tenia com a objectiu adoptar un enfocament comú de la seguretat per protegir millor les comunitats jueves i les seves institucions a Europa.

Control de la narrativa: el monopoli sionista a l’espai polític europeu per a la lluita contra l’antisemitisme

Des de la creació del Grup de Treball Europeu contra l’Antisemitisme el 2019, la Comissió Europea no ha convidat el Grup de Treball Europeu contra l’Antisemitisme (EJJP) a participar-hi. L’organització va sol·licitar llavors ser inclosa en aquest treball, en particular per contribuir a les discussions sobre la definició de l’IHRA, però la Comissió va rebutjar la seva sol·licitud. El desembre de 2020, el EJJP va presentar una queixa al Defensor del Poble Europeu. La resposta, publicada un any després, va coincidir amb la Comissió, que va justificar la seva exclusió argumentant que només les organitzacions explícitament compromeses amb la lluita contra l’antisemitisme podien participar en el grup de treball. Segons la Comissió, el EJJP, centrat en qüestions de política exterior, no complia aquest criteri.

Aquesta justificació és paradoxal, atès que la definició de l’IHRA, defensada per la Comissió, engloba àmpliament la qüestió israeliano-palestina, una preocupació geopolítica internacional central. A més, diverses organitzacions sionistes jueves que formen part d’aquest grup de treball contra l’antisemitisme també estan compromeses amb la qüestió israeliano-palestina, però han adoptat una postura política diferent de la de l’EJJP: donar suport incondicional a Israel, com ara el Congrés Jueu Mundial (WJC), que “defensa activament la legitimitat d’Israel a tots els nivells i dóna suport a l’Estat jueu contra els atacs injustos i esbiaixats als quals s’enfronta”.

“L’exclusió de les veus jueves crítiques s’explica pel biaix pro-israelià i sionista que estructura la política europea per combatre l’antisemitisme, tal com el defineixen i promouen les mateixes organitzacions jueves sionistes, sense debat crític”.

També és interessant observar que un dels ponents que va obrir la cinquena reunió del grup de treball sobre la implementació de l’Estratègia Europea contra l’Antisemitisme i la Promoció de la Vida Jueva, celebrada els dies 22 i 23 de gener de 2024 a Brussel·les, va ser l’ambaixador adjunt de l’Estat d’Israel davant la UE i l’OTAN, Jonathan Rosenzweig. En el seu discurs, aquest diplomàtic israelià va aclarir que l’atac del 7 d’octubre va ser un acte antisemita perquè Hamàs presumptament ensenya a generacions de nens a odiar els jueus. També va advertir que el lema “del mar al Jordà” no només se sent a Teheran, sinó també a Londres, Washington i ciutats europees i universitats.

Observem que la raó oficial donada per la Comissió no és més que una excusa per justificar una exclusió política. De fet, l’exclusió de les veus jueves crítiques es pot explicar pel biaix proisraelià i sionista que estructura la política europea per combatre l’antisemitisme, tal com la defineixen i promouen les mateixes organitzacions jueves sionistes, sense debat crític.

Davant d’aquesta exclusió, la Comissió va proposar un “diàleg bilateral permanent” a l’EJJP, presentat com a alternativa al fòrum col·lectiu. Tanmateix, l’organització va rebutjar aquesta proposta, emfasitzant que aquest intercanvi no pot substituir un espai de discussió pluralista que reuneixi diversos actors.

Els fets donen suport a aquesta crítica. En una reunió el juny de 2023 amb Katharina von Schnurbein, coordinadora de la Comissió per a la lluita contra l’antisemitisme, representants de l’EJJP (inclosa la UPJB a Bèlgica, la UJFP a França i un grup suec) van presentar, juntament amb el Centre Europeu de Suport Jurídic (ELSC), un informe que documentava les conseqüències concretes de l’ús de la definició de l’IHRA en diversos països europeus.

L’informe va mostrar com aquesta definició es va invocar per censurar defensors dels drets palestins i obstaculitzar la llibertat d’expressió, que està garantida dins de la UE. La resposta de la Comissió va ser inequívoca: von Schnurbein i el seu equip van rebutjar totes les conclusions de l’informe. Unes hores més tard, un funcionari europeu present a la reunió va arribar a atacar públicament l’informe a Twitter, qualificant-lo d'”esbiaixat” i “enganyós”.

“No són jueus de veritat”.

La mateixa lògica d’exclusió s’aplica a l’EJP. Des del seu llançament al Parlament Europeu l’octubre de 2024, per invitació dels Verds i l’Esquerra, ha estat exclòs de l’espai institucional europeu per a la lluita contra l’antisemitisme. De fet, el gener de 2025, l’EJP va ser l’única organització a la qual se li va denegar l’accés a la Conferència de Commemoració de l’Holocaust organitzada per la Comissió a Brussel·les, malgrat diverses sol·licituds escrites, inclosa una adreçada directament a von Schnurbein durant la reunió.

Diverses desenes d’organitzacions jueves, totes sionistes, hi eren presents. De la mateixa manera, l’abril de 2025, ni l’EJP ni les seves seccions nacionals van ser convidades al Fòrum anual de la Societat Civil sobre la lluita contra l’antisemitisme i la promoció de la vida jueva. Tot i això, aquest esdeveniment pretén ser inclusiu, reunint més de 250 organitzacions europees, segons la Comissió.

La selecció de participants reflecteix una tendència clara: aquest espai institucional europeu sobre la lluita contra l’antisemitisme està reservat a les organitzacions jueves sionistes. El panell inaugural del Fòrum 2025 n’és un exemple sorprenent, amb el president del CRIF, Yonathan Arfi, i representants del Congrés Jueu Europeu (EJC) i de la Unió Europea d’Estudiants Jueus (EUJS). Aquesta última fins i tot va expressar la seva preocupació pels grups jueus antisionistes, percebuts com una amenaça per a la imatge del poble jueu.

Així, la definició d’antisemitisme de l’IHRA no només actua com una eina per emmarcar el debat, sinó també com una palanca per a l’exclusió política, especialment contra les veus jueves crítiques amb Israel.

Per a Katharina von Schnurbein, coordinadora de la Comissió Europea per a la lluita contra l’antisemitisme, l’exclusió dels jueus no sionistes o antisionistes de l’espai institucional que controla, el dedicat a la lluita contra l’antisemitisme, no sembla suficient. També cerca marginar-los d’altres espais institucionals europeus que els estan oberts.

El 19 de març de 2025, la Xarxa Europea contra el Racisme (ENAR), una organització europea de la societat civil i sòcia de la Comissió en la seva lluita contra el racisme, va organitzar una taula rodona al Parlament Europeu de Brussel·les sobre el tema del genocidi. Entre els ponents hi havia Francesca Albanese, relatora de l’ONU per als territoris palestins; Rima Hassan, eurodiputada de LFI; una representant de TSEDEK! – un col·lectiu decolonial jueu; i altres experts en genocidi. En resposta a aquest esdeveniment, von Schnurbein va exercir una pressió considerable per cancel·lar la taula rodona o, si no, per canviar-ne la composició. La seva principal objecció es referia a la participació de TSEDEK. Segons fonts fiables, va declarar durant una discussió a porta tancada: “Aquests no són jueus de veritat”.

Superar els obstacles de la institucionalització: el repte per a les organitzacions jueves europees crítiques amb Israel

Qui són, segons Katharina von Schnurbein, els jueus “reals”? La resposta sembla òbvia: per a ella, els jueus “reals” són aquells que donen suport plenament a Israel, és a dir, els jueus sionistes. En excloure les organitzacions jueves crítiques amb Israel, ja siguin no sionistes o antisionistes, la seva posició esdevé encara més clara.

“A falta d’arguments sòlids, la Comissió Europea pretén soscavar el judaisme d’aquells que denuncien públicament Israel.” »

Però, com es pot justificar políticament l’exclusió d’una organització jueva europea del Grup de Treball Europeu contra l’Antisemitisme, malgrat les seves repetides sol·licituds de participació? I com es pot negar a una organització jueva l’accés a una conferència sobre la memòria de l’Holocaust?

La principal eina utilitzada avui dia per deslegitimar i silenciar les crítiques a Israel és la definició d’antisemitisme de l’IHRA. Àmpliament adoptada dins de la Unió Europea i diversos dels seus estats membres, aquesta definició s’ha convertit en un instrument central per protegir Israel de qualsevol crítica, amb el pretext de combatre l’antisemitisme.

Tanmateix, aquesta eina, dissenyada per desacreditar els crítics no jueus d’Israel acusant-los d’antisemitisme, ha demostrat ser menys eficaç contra les veus jueves dissidents. De fet, és molt més difícil atribuir motius antisemites als propis jueus, fins i tot quan s’oposen al sionisme o denuncien les polítiques israelianes. Aquesta paradoxa revela una falla en l’estratègia retòrica implementada per les institucions europees. A falta d’arguments sòlids, la Comissió Europea pretén qüestionar el judaisme d’aquells que denuncien públicament Israel.

Seria rellevant explorar aquesta falla en l’estratègia institucional amb més profunditat. De fet, cal més recerca sobre l’aparició de veus jueves crítiques a Europa i la seva capacitat per proposar un discurs alternatiu al voltant de la qüestió palestina. Poden els jueus no sionistes i antisionistes desafiar el monopoli de les organitzacions sionistes jueves respecte la representació política dels jueus a Europa? Mentre que les veus jueves crítiques amb Israel comencen a ser escoltades en el debat públic i activista europeu, el repte de la seva institucionalització continua.

Nota: La sol·licitud de l’autor d’una entrevista amb la Sra. von Schnurbein va ser denegada.