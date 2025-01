Sense categoria

“Migracions, refugi i exilis a la Mediterrània”

Divendres 24 de gener, 7 i 21 de febrer i 21 de març 2025

Teatre l’Ateneu de Celrà

El proper 24 de gener a les 19h iniciem el cicle de cinema “ Migracions, refugi i exilis a la Mediterrània” coorganitzat per l’Ajuntament de Celrà i Sodepau/Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya amb la col.laboració del “Cineclub21” i “Celrà per Palestina”.

En aquest cicle projectarem quatre pel.lícules que ens parlen de l’experiència de la migració o l’ exili, des del punt de vista de qui ha hagut de marxar de casa seva per buscar refugi en algun país Europeu, però també des de les vivències dels qui resten en el país d’orígen.

Davant la proliferació de discursos alarmistes i i l’extensió de les visions que problematitzen el fet de “migrar”, ens proposem explicar que el “problema” que tenim son les fronteres, les lleis discriminatòries i el racisme, i no les persones!

Volem reivindicar, quelcom que s’oblida sovint, el dret de tota persona a moure’s lliurement pel planeta i decidir allà on vol viure.

Sessió 1: “Benzine” de Sarra Abidi Tunísia-2017-90 min-VOSC

Salem i Halima busquen el seu únic fill, desaparegut des de fa mesos. El jove ha decidit emigrar clandestinament a Itàlia, pocs dies després del 14 de gener de 2011. La parella emprèn una recerca incansable i desesperada, que pertorbarà la seva existència. La pel·lícula té lloc al sud, un paisatge àrid i auster, en una Tunísia on conviuen el contraban i la tensió sociopolítica.

Divendres 24 de gener a les 19h

Presentació i col.loqui a càrrec de Sodepau

Sessió 2: “Xalko” de Sami Mermer i Hind Benchekroun. Canada-2019-100 min-VOSC

El director Sami Mermer torna al seu poble kurd de l’Anatòlia per retrobar-se amb els seus familiars i veïns. El poble està habitat majoritàriament per dones, els marits de les quals van emigrar i no han tornat.

Divendres 7 de febrer a les 19h

Presentació i col.loqui a càrrec de Sodepau

Sessió 3: “Paciència, paciència. Tu aniràs al Paradís!” de Hadja Lahbib. Bèlgica-2014-85 min-VOSC.

Als anys 60, milers de nord Africans van emigrar a Bèlgica per treballar, entre ells hi havia moltes dones que van deixar-ho tot enrera per seguir als seus marits cap a un país desconegut. “ Paciència, paciencia- Tu aniràs al paradís!” és el que se’ls diu repetidament per animar-les a suportar la seva vida sense queixar-se. Quinze anys més tard, algunes d’elles assaboreixen l’emancipació. Resulten ser unes dones divertides, afectuoses i amb una gran capacitat per riure’s deshinibidament d’elles mateixes. Aquesta pel.lícula les acompanya en les seves descobertes, a través la simplicitat de les seves excursions, la seva càlida feminitat i el seu sentit de l’humor.

Divendres 21 de febrer a les 19h

Presentació i col.loqui amb Sodepau i Fatiha el Mouali.

Sessió 4: “My Maysoon. Because Beloved Ones Never Leave” de Batoul Karbijha. Holanda-2023-55 min-VOSC

Batoul decideix que fer una pel·lícula sobre el que va passar a la seva germana Maysoon, que va desaparèixer al mar Mediterrani fa anys, és l’única manera d’afrontar un dolor tan gran que ningú de la seva família en pot parlar.

Divendres 21 de març a les 19h

Presentació i col.loqui amb Sodepau i Batoul Karbijha, directora de la pel.lícula.