El Memorial de les Persones Desaparegudes a Algèria torna a estar en línia
Destruït per atacs dirigits, el Memorial de les Persones Desaparegudes a Algèria reneix avui en línia. En reconstruir-lo, el CFDA i Sodepau reafirmen una veritat fonamental: la memòria de les persones desaparegudes no es pot silenciar.
París, 30 d’agost de 2026
En un moment en què la memòria de les desaparicions forçades a Algèria és atacada, criminalitzada i silenciada sistemàticament, el Col·lectiu de Famílies de Desapareguts a Algèria (CFDA) —en col·laboració amb Sodepau i amb el suport de l’ICIP (Institut Català Internacional per la Pau)— fa un pas decisiu rellançant en línia el Memorial virtual de les Persones Desaparegudes a Algèria.
Destruït per ciberatacs dirigits que van esborrar anys de feina i de recopilació de dades, aquest lloc web reconstruït reafirma amb força i convicció que cap intent de falsificació ni cap mesura de silenciament aconseguirà esborrar la veritat històrica. Esdevé una resposta directa a la impunitat, ja que retorna la vida a les persones desaparegudes a través dels seus noms, rostres i històries, restaurant així a cada família allò que els va ser arrabassat.
El rellançament d’aquesta plataforma el 30 d’agost —proclamat Dia Internacional de les Víctimes de Desaparicions Forçades per l’Assemblea General de les Nacions Unides— demostra la determinació ferma del CFDA de donar suport a aquells que lluiten per la veritat, la justícia i la fi de la impunitat, fins i tot quan la repressió s’intensifica contra els defensors d’aquesta causa.
Un recordatori històric necessari:
A la dècada del 1990, Algèria es va veure immersa en un conflicte extremadament violent, durant el qual la població civil es va trobar atrapada entre grups islamistes armats i forces estatals. A més dels assassinats, violacions, massacres i segrestos comesos per grups terroristes, les forces de seguretat algerianes també van ser responsables d’abusos greus. Milers de persones van ser arrestades i posteriorment van desaparèixer —sovint sense ordre judicial ni justificació— de la nit al dia. Entre elles hi havia molts joves d’entre vint i trenta-cinc anys, així com dones, nens i ancians.
Per a les seves famílies, aquestes desaparicions van marcar l’inici d’una espera agonitzant que ha durat trenta anys. Fins avui, els responsables romanen impunes i el dret de les famílies a la veritat continua obstaculitzat, en particular per la Carta per a la Pau i la Reconciliació Nacional, aprovada el 2005, la normativa de la qual estableix penes de presó per a qualsevol persona que «exploti les ferides de la tragèdia nacional», fet que coarta l’expressió pública de les reivindicacions de les famílies i els seus esforços per preservar la memòria d’aquella època.
Una eina per a la memòria i les generacions futures:
Davant d’aquesta política d’esborrament, el Memorial Virtual dels Desapareguts a Algèria aprofita la xarxa per servir a la memòria pública d’una tragèdia contemporània que les autoritats intenten silenciar. El Memorial (www.memorial-algerie.info) recull i preserva els vestigis d’aquesta història mitjançant una cronologia que repassa els esdeveniments clau de la dècada de 1990 i la història de la lluita de les famílies; un arxiu de premsa dedicat a la cobertura mediàtica internacional de les desaparicions; testimonis que donen veu a qui va viure aquell període; i, sobretot, fitxes individuals de les persones desaparegudes, elaborades gràcies a la tasca i als arxius de les seves famílies.
Cada entrada restitueix un nom, un rostre, una història i la lluita d’uns éssers estimats que —malgrat el pas dels anys— no han deixat mai de cercar la veritat.
Creat per perdurar malgrat els intents de sabotatge, aquest Memorial és un homenatge a les víctimes, un suport per a les famílies i una eina essencial per transmetre aquesta història a les generacions més joves. Més enllà de les estadístiques, serveix per recordar vides i històries que no es poden deixar perdre mai.
Reconstruït i de nou en línia, torna a ser accessible: es manté ferm contra la censura i decidit a perdurar, passi el que passi.
Enllaç al Memorial de les persones desaparegudes a Algèria: www.memorial-algerie.info