Com els kurds van perdre l’est de Síria?
Reproduïm el següent article, que hem traduït de l’anglès, per tal d’aportar elements d’anàlisi que permetin entendre i conèixer la realitat que es viu a Síria i al Kurdistán, i la complexitat de les realitats socials i polítiques que s’hi generen. És un punt de vista divergent de la propaganda habitual basada en comunicats i manifestos polítics. SODEPAU, observa, llegeix, recull informació, compara, parla amb actors diversos, i des del 2011 segueix els esdeveniments que van seguir a la revolució antiautoritària de la població civil i de la majoria d’ actors diversos del país, i la creació de més de 500 consells locals i ciutadans a ciutats i pobles de tot el territori sirià. En tot cas, han passat algunes setmanes després de la publicació d’aquest article, i l’escenari ha anat canviant. Les negociacions diverses i a diverses bandes, amb la implicació de governs i forces polítiques diverses (Turquia, Govern autònom kurd d’Irak, Qatar, Egipte, Aràbia Saudí, EE.UU.), així com el Govern sirià provisional, i els dirigents de les FDS. Sembla que es pot parlar, de moment, d’acords diversos que caldrà anar valorant, i observant si són efectius i de quina forma. De moment, sembla que els combats s’han aturat, i es pot albirar, amb tota prudència, un procés d’estabilitat pacífica.
L’administració autònoma del nord-est del país va replicar les tàctiques autoritàries dels règims contra els quals va lluitar, cosa que va impulsar la majoria àrab a revoltar-se
A principis de gener, el meu germà em va portar a l’Hospital Al-Hikma de la ciutat de Hasakah per rebre tractament per la grip que havia contret en arribar a la regió controlada pels kurds. Quan entràvem a l’hospital, una dona sortia amb un nen de 5 o 6 anys. Quan va passar pel meu costat, li va tapar la boca amb la mà i li va cridar que callés. El nen cantava “Labbat, Labbat”, una melodia popular de la regió oriental de Síria (coneguda localment com a Jazira), que s’ha convertit en una tendència a nivell nacional a Síria després del col·lapse del règim d’Assad el 8 de desembre de 2024. Vaig reduir una mica la velocitat per veure què passaria després. A la porta principal de l’hospital, hi ha un quiosc que ven cafè, te i altres productes. El vell que treballava al quiosc va dir a la dona: “Filla, deixa que el nen canti; només és un nen”. La dona va respondre: “Oncle, no veus que la policia acaba d’entrar a l’hospital? No volem problemes”.
Sorprès per tot això, vaig preguntar al meu germà per què la dona actuava d’aquesta manera. El meu germà em va empènyer perquè mirés a la meva esquerra quan vam entrar a la sala principal. Hi havia uns quants membres d’Asayish (seguretat interna), uns quatre o cinc, amb un altre home que tenia el braç trencat. Semblava que el portaven a l’hospital. Vaig pensar, quina és la relació entre la cançó i la policia? Per què no els hauria d’agradar? “Labbat, Labbat” (“Està encès”) és tan popular a Síria ara, que només cal tocar la cançó a qualsevol plaça pública, començar a ballar dabke pel teu compte i esperar uns minuts, i t’adonaràs que algunes persones s’uneixen al ball.
“Labbat, Labbat” és un cant revolucionari de celebració que reflecteix la transició de Síria des d’anys de desesperació i repressió a un moment de victòria i esperança desitjades. Amb un llenguatge senzill i quotidià, honra la resistència de la revolució com una idea imparable, atribueix als combatents revolucionaris la restauració de la llibertat i emfatitza la unitat nacional esmentant ciutats de tota Síria. La cançó denuncia la humiliació, demana a la història que registri aquesta lluita i visualitza el futur de Síria com un de renovació, dignitat i reconstrucció després d’un gran sacrifici.
Aquesta és la coneguda cançó que està prohibida a l’Administració Autònoma del Nord i Est de Síria (AANES), que, fins al diumenge 18 de gener de 2026, estava totalment controlada per les Forces Democràtiques Sirianes (SDF), una estructura de govern establerta durant la lluita liderada pels Estats Units contra el grup Estat Islàmic a l’est de Síria. “Labbat, Labbat” està prohibida per l’AANES pel seu missatge simbòlic i polític. S’oposa a la postura de l’AANES, és a dir, una posició política que rebutja altres grups revolucionaris sirians com l’Exèrcit Sirià Lliure (que s’anomena a la cançó) i Hayat Tahrir al-Sham (HTS) i negant-se a donar suport a una victòria unificada liderada pels àrabs. A més, no hi ha cap referència que celebri les SDF a la cançó ni els kurds en general. En l’entorn controlat per l’AANES, aquestes cançons es consideren una amenaça per a l’autoritat, que fomenten la dissidència i enforteixen les identitats rivals.
Aquest incident revela la bretxa entre la retòrica oficial de les SDF i la seva realitat operativa, i la profunda desconnexió entre el govern de la regió i la seva població de majoria àrab. L’administració segueix formalment la ideologia del “confederalisme democràtic”, un sistema teòricament basat en la democràcia de base, proposat per Abdullah Öcalan, el líder del Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK) a Turquia. Tanmateix, aquest marc mai es va implementar realment a les zones sota el control de les SDF. El poder de decisió real està monopolitzat per una xarxa a l’ombra d’agents entrenats pel PKK coneguts localment com a “kadros” (quadres). Aquests quadres sovint són ciutadans estrangers (principalment de Turquia i l’Iraq) en lloc de sirians. Operen com una autoritat paral·lela que constantment anul·la els consells civils locals i els comandants militars.
A la pràctica, això redueix la col·laboració de les SDF amb les comunitats locals a una simple aparença. En regions de majoria àrab com Deir ez-Zor, els consells militars locals i les figures tribals tenen títols però poca autoritat independent. El control real sobre la seguretat i els ingressos del petroli va romandre en mans dels quadres fins fa poc, quan el govern d’Ahmad al-Sharaa va prendre el control de la major part de la regió, encapçalat per membres de les tribus locals. Aquesta estructura excloent va fomentar un sentiment de silenci forçat en lloc de consentiment entre la població àrab. No veien l’administració com un soci en l’autogovern, sinó com una altra forma de govern minoritari que creava oportunitats per a la corrupció i la marginació.
La naturalesa repressiva de les SDF no és gaire coneguda fora de Síria. Sovint es celebra que segueixin un model de governança tolerant i democràtic, almenys en relació amb altres persones del país i de la regió. Fins i tot un nadiu com jo, que es manté en contacte amb familiars i amics a casa, només es va assabentar del veritable abast d’aquesta repressió quan la vaig viure. La repressió de les cançons i els símbols nacionals, inclosa la nova bandera siriana, és comparable a la de l’antic règim de Bashar al-Assad.
Quan el règim va caure fa 13 mesos, hi havia esperança que la regió es reintegrés pacíficament al país. Un avenç formal però fràgil es va produir el 10 de març de 2025, quan les dues parts van signar un acord marc. Sota la intensa pressió dels Estats Units, el comandant en cap de les SDF, Mazloum Abdi, va acceptar un calendari que les veuria fusionar-se completament amb l’exèrcit sirià i dissoldre l’administració autònoma kurda en el govern central a finals d’any. El text prometia respecte per a la cultura i la llengua kurdes. L’acord va ser àmpliament celebrat pels partidaris d’ambdues parts del país, i hi va haver eufòria nacional per albirar un nou camí per a Síria després de Bashar al-Assad, basat en la ciutadania i el respecte per la diversitat cultural.
Però Mohammad Attallah Khleif de Hasakah aviat aprendria que no seria tan fàcil. Va passar més de sis mesos a les presons de les SDF simplement per haver hissat públicament la bandera siriana de tres estrelles l’endemà de l’acord del 10 de març. Khleif va treure la bandera siriana del seu cotxe, la va hissar davant d’una multitud al carrer i va dir: “Des d’aquest lloc, la Revolució Siriana va començar a la nostra ciutat”. Deu dies després, la policia de les SDF va anar a casa seva després de la mitjanit i el va arrestar. A la comissaria, li van dir: “Vas mostrar la bandera del terrorisme”. Va respondre: “Aquesta mateixa bandera va ser hissada pel conegut pare fundador kurd sirià Ibrahim Hananu el 1946. No és una bandera del terrorisme!”.
Després d’aquest interrogatori, Khleif va ser empresonat primer durant un mes en règim d’aïllament, en molt males condicions. Va descriure la cel·la com un lloc fosc sense llum ni de dia ni de nit, amb un matalàs prim a terra tacat de sang i excrements humans. Durant aquest mes, un americà la va visitar, que ell pensava que era un inspector. Recorda que l’inspector va dir a través d’un traductor al guàrdia de la presó: “Per què no hi ha ventilador ni llum en aquesta cel·la, i per què la cel·la està bruta?”. Un mes després, van treure Khleif de la cel·la solitària i van intentar obligar-lo a dir en vídeo que era un terrorista. En canvi, va dir: “Som un sol país, àrabs i kurds, i agraeixo a les forces americanes que estiguin al nostre costat!”.
Mentre Khleif era a la presó, els acords polítics que podrien haver-lo protegit s’estaven desfent. A finals de maig, la fase d’implementació de l’acord de març es va estancar. En encapçalar una delegació a Damasc el 31 de maig, Abdi es va negar a reunir-se amb el president al-Sharaa o el ministre d’Afers Exteriors Asaad al-Shaibani, i va optar per negociar exclusivament amb l’enviat nord-americà Tom Barrack. Segons fonts de Damasc al corrent de les converses, l’atmosfera es va tornar tòxica durant una sessió entre el negociador kurd Foza al-Yousef i al-Shaibani sobre l’estatus de 12.000 combatents kurdes. Es va preguntar a Al-Shaibani què passaria amb les combatents kurdes en cas d’integrar els soldats de les SDF individualment, i no com a grup. Va respondre que les combatents podrien tornar a ser mares i esposes. A més, seguint els indicis anteriors que Damasc havia realitzat sobre el reconeixement constitucional de la cultura i la política kurdes, al-Shaibani va respondre oferint només una minsa instrucció extraescolar en llengua kurda per als nens.
El col·lapse es va consolidar per un error de càlcul pel que fa al suport americà. Barrack va pressionar els kurds perquè se sotmetessin al govern sirià advertint que la protecció militar americana no duraria per sempre. Quan va preguntar com sobreviurien sols, al-Yousef va respondre: “Això és assumpte nostre, no vostre”. El seu acomiadament, que va provocar l’abandonament de Barrack, reflectia la convicció dels líders kurds que els EUA en realitat estaven formalitzant una presència a llarg termini, una creença que els va portar a rebutjar el seu consell de capitular basant-se en el que consideraven una falsa amenaça de retirada.
Khleif finalment va comparèixer davant d’un jutge del Tribunal de Terrorisme sense advocat. En la primera sessió, el fiscal general li va demanar que expliqués tot sobre la seva vida del 2003 al 2025. Quan li vaig preguntar per què des del 2003, va explicar que probablement estava relacionat amb la violència que va tenir lloc el 2004 entre els kurds i el govern d’Assad. El març del 2004, la violència entre àrabs i kurds va esclatar a la ciutat de Qamishli després que els enfrontaments en un partit de futbol es convertissin en protestes massives dels kurds contra dècades de discriminació per part del règim d’Assad. Les forces de seguretat sota el president Bashar al-Assad van respondre amb foc real, detencions massives i una forta repressió militar a les zones kurdes. Desenes de persones van morir, centenars van ser detingudes i els esdeveniments es van convertir en un moment decisiu en les relacions modernes entre els kurds i Damasc.
En la seva segona compareixença, uns dies després, a Khleif li van fer les mateixes preguntes i va tornar a la presó. Una setmana més tard, va ser portat davant del mateix jutge per tercera vegada, però aquesta vegada va ser acusat d’unir-se a grups militars terroristes el 2011, referint-se a l’Exèrcit Sirià Lliure, tot i que mai s’hi va unir. Això era irrellevant de totes maneres, com va assenyalar el jutge: l’abril de 2024, l’AANES va adoptar una llei, aprovada pel seu òrgan legislatiu (el Consell Popular Democràtic), que concedeix amnistia per certs delictes comesos abans d’aquesta data, indultant completament els delictes menors i reduint les condemnes per alguns delictes greus. Khleif va ser indultat per aquesta amnistia, però el fiscal general va apel·lar contra l’argument del jutge, mantenint-lo a la presó un mes més.
Khleif finalment va ser alliberat després d’acceptar condicions estrictes: prohibició de sortir de la regió de l’AANES sense permís, vigilància constant i confirmació obligatòria de la seva presència cada 15 dies.
Juntament amb la bandera siriana, les SDF van ser intolerants amb molts altres gestos que mostraven suport a l’actual govern sirià. Basil Obaid Ahmad, un activista local d’al-Shaddadi, va explicar que fotografiar qualsevol carrer i publicar-ho a les xarxes socials estava prohibit sense permís. Va dir que no volien que el món exterior veiés com de greu era la situació sota el seu govern. Aquest patró és ben conegut a Síria, evident en la manca de periodistes independents que informin lliurement des de la zona. Els periodistes estrangers sovint entraven a la zona sota la supervisió kurda.
També estava prohibit mostrar imatges d’al-Sharaa o de la bandera siriana públicament o a les xarxes socials. Utilitzar el nom oficial del país, “la República Àrab Siriana”, era un no evident. Si s’esmentava, s’havia d’eliminar la paraula “àrab”. A més, estava prohibit parlar de les dificultats econòmiques de la regió. Si et descobrien fent alguna d’aquestes coses, et podien imputar càrrecs com el de suport al terrorisme.
Khleif coneix un jove de la seva ciutat, Hassan Al-Jibouri, que va viatjar a Damasc i es va enfrontar a represàlies després de tornar. Mentre era allà, Hassan va fer fotos i vídeos de coses relacionades amb l’actual govern sirià, com ara banderes, pancartes i vehicles oficials, i després les va publicar a les xarxes socials. Va ser arrestat quan va tornar i va ser condemnat a tres anys de presó acusat de suport al terrorisme.
Aquest enduriment del control va coincidir amb un col·lapse total de la confiança entre les SDF i Damasc. Al juliol, els líders kurds semblaven començar entomar posicions contra la supervivència del govern central. Abdi va boicotejar una ronda de converses programada amb al-Shaibani a París el 24 de juliol. En privat, va dir als seus confidents que veia el govern d’al-Sharaa com un “lifting” temporal que havia estat “utilitzat” per legitimar, i que volia evitar vincular el seu moviment a un règim que creia que no duraria. Les SDF van començar a explorar canals alternatius, fins i tot esperant un acord global amb Turquia que impliqués el líder del PKK Öcalan, per assegurar-se drets a canvi de posar fi a la lluita armada.
A l’agost, la ruptura política va escalar fins a acusacions de traïció. El 8 d’agost, les SDF van presidir una conferència a Hasakah que va incloure el líder drus Hikmat al-Hajari i el xeic alauita Ghazal Ghazal a través d’un enllaç de vídeo. Damasc va considerar aquesta coordinació amb els líders de les minories com un perillós complot separatista, titllant furiosament els organitzadors de traïdors i cancel·lant futures converses a França. En un clar senyal que cercaven garants de seguretat alternatius, les SDF van reactivar la seva relació amb Moscou; Sipan Hamo, un comandant que anteriorment havia gestionat les converses amb els russos, va reaparèixer com a enllaç a la base aèria russa de Hmeimim, coincidint amb una patrulla militar russa a Hasakah. Tot i que Abdi i el líder kurd Ilham Ahmad van visitar Damasc a finals de mes, no van aconseguir res, i Abdi es va tornar a negar a reunir-se amb al-Sharaa.
Aquesta paranoia sobre l’aliança política va portar a nombrosos escorcolls i confiscacions il·legals de cases, telèfons i cotxes de civils, segons va comentar Basil Obaid Ahmad. Per exemple, si algú d’aquesta zona viatjava a Damasc o altres parts sota el govern d’al-Sharaa, les forces de seguretat assaltaven la seva casa. Si descobrien que el propòsit del seu viatge no era l’educació o el tractament mèdic, podrien detenir-los i possiblement empresonar-los fins que s’aclarís la situació.
El Dr. Ghalib Mohammad és un pediatre de Hasakah que proporciona atenció mèdica a nens del camp de refugiats d’al-Hawl. En una de les seves visites, va portar una cadira de rodes per a una nena de 4 anys que va perdre les dues cames. Va ser arrestat, interrogat i condemnat a cinc anys per donar suport al terrorisme. La font que va compartir aquesta història amb mi es preguntava: “Quin tipus de sistema polític justifica empresonar un pediatre durant cinc anys per ajudar un nen amb discapacitat, només perquè aquest nen era la filla d’un resident d’al-Hawl?!”
Qualsevol persona amb familiars que s’hagin unit al govern o a les forces sirianes de transició s’enfrontarà a escorcolls i detencions domiciliàries freqüents i aleatòries. El pitjor de tot, va dir Ahmad, és que hi ha una por constant que qualsevol persona relacionada amb la teva vida quotidiana i dels teus cercles socials “pugui ser un espia per a ells, ja que recentment han augmentat significativament el nombre d’aquestes persones a causa de les tensions a la nostra regió causades per la manca d’integració de les SDF a la resta del país”. Aquesta paranoia sobre “els murs tenen orelles”, va ser un altre tret distintiu del règim d’Assad i del seu homòleg baasista a l’Iraq sota Saddam Hussein.
Els escorcolls aleatoris de telèfons civils són molt habituals als controls de seguretat. Abu Mazin, conductor d’una furgoneta de transport públic entre Deir ez-Zor i Hasakah, em va dir: “Al control de l’entrada de la ciutat de Hasakah, la policia va escorcollar els homes que hi havia entre els passatgers del meu autobús”. Després d’escorcollar els telèfons, van trobar un jove que tenia com a fons del telèfon una foto d’al-Sharaa. Van agafar el telèfon, van emmanillar el jove i van trucar un cotxe de policia perquè se l’ emportessin per investigar-lo.
Una altra de les històries d’Abu Mazin tractava sobre dos soldats àrabs de les SDF que anaven amb ell a la seva furgoneta. Quan s’acostaven a un control i van veure que estaven comprovant els telèfons de la gent, “els dos soldats van esborrar immediatament els seus telèfons” (és a dir, van restablir els seus telèfons per esborrar tots els missatges i el contingut de les xarxes socials). Quan el personal de seguretat del control va descobrir que els telèfons s’havien esborrat, van apartar la furgoneta i van arrestar els dos soldats. Quan Abu Mazin va expressar el seu desacord amb el seu comportament, sobretot perquè els dos joves eren soldats (i formaven part de la mateixa organització), també el van arrestar i el van interrogar durant quatre hores. Abu Mazin va dir que més tard va descobrir que aquests dos soldats havien estat empresonats durant quatre mesos.
Des de la caiguda del règim d’Assad, els àrabs de les zones controlades per les SDF, que abans veien les SDF com una millor alternativa que el brutal règim d’Assad o l’Estat Islàmic, han canviat la seva posició. En veure un govern àrab sunnita a Damasc, han exigit passar al seu control. Les SDF, que tenien una propensió a la repressió política fins i tot abans del 2025, van respondre a aquest canvi amb força. Durant l’últim any, les detencions s’han disparat, amb centenars de civils detinguts simplement per expressar suport al govern de Damasc.
Les SDF tracten de manera diferent els kurds que s’hi oposen? Vaig fer aquesta pregunta a tothom amb qui vaig parlar. La resposta és sí; són tractats pitjor. No reben un millor tracte només perquè són kurds. Al contrari, les SDF esperen més lleialtat i suport dels kurds perquè consideren que lluiten pels drets del poble kurd.
Tot i això, malgrat les hostilitats, al setembre es va produir un nou impuls per a la integració. Es van plantejar propostes per nomenar Abdi cap d’estat major de l’exèrcit o viceministre de Defensa i assignar càrrecs del gabinet als kurds. Es va discutir un pla per desplegar combatents kurdes a zones alauites, cristianes i druses per diluir la influència islamista, evitant les regions sunnites conservadores. Tot i això, al-Sharaa es va mantenir ferm sobre l’estructura política, oferint només la Llei 107 (una llei d’administració local del 2011 que preveia una descentralització limitada a través de consells electes alhora que preservava un fort control del govern central) i rebutjant el federalisme o qualsevol canvi en el nom de l’estat. Al-Sharaa va criticar públicament les “ambicions kurdes poc realistes», advertint que el nord-est era un problema de seguretat nacional turc.
Un intent final d’avenç en les converses entre Damasc i els kurds va tenir lloc a l’octubre. Damasc va proposar la creació d’una Divisió Nord de l’Exèrcit Sirià responsable del territori a l’est de l’Eufrates. Inclouria quatre unitats, dues nomenades per al-Sharaa i dues per Abdi. Abdi va rebutjar l’oferta, exigint tres de les quatre unitats per a les SDF. Mentrestant, els kurds van continuar cavant trinxeres i preparant-se per a la possibilitat d’un enfrontament militar, suposadament amb el suport israelià.
El 13 d’octubre, les SDF van llançar una ofensiva militar al districte de Sheikh Maqsood d’Alep, intentant tallar els serveis públics i envaint la ciutat, abans que la intervenció dels EUA aturés els combats. Posteriorment, les SDF van presentar un nou conjunt de demandes que Damasc va considerar “suïcides”, perquè al-Sharaa les acceptés, incloent-hi: un 30% de representació kurda a totes les branques del govern, incloent-hi 28 ambaixades; la creació de tres governorats de majoria kurda (Afrin, Kobani, Qamishli) amb governadors electes; una quota del 70% al 75% dels ingressos del petroli per al govern central (cosa que implica una quota retinguda significativa); i la inclusió dels drets i la llengua kurds a la constitució provisional.
El 17 de gener, en un intent de fer avançar les negociacions, al-Sharaa va emetre un decret presidencial que confirmava els drets dels kurds sirians. El decret reconeix els kurds com a part integral de la nació siriana, garanteix els drets culturals i lingüístics (inclòs l’ús i l’ensenyament del kurd), aborda qüestions de ciutadania de llarga durada per als kurds apàtrides i designa el Nowruz com a festa nacional. Però els kurds diuen que les especificitats nacionals i duradores requereixen de garanties constitucionals, en lloc de confiar només en decrets executius.
L’ofensiva del gener de 2026 a les zones de les SDF és el resultat del fracàs d’aquestes negociacions. Per a molts occidentals, sentir simpatia per les SDF és natural, donada la seva ideologia secular, la plena participació de les dones i el seu historial reeixit en la lluita contra l’Estat Islàmic. Tanmateix, aquesta simpatia sovint passa per alt la rigidesa de la posició de les SDF, així com la seva adopció dels mètodes del règim d’Assad en la seva relació amb els oponents.
Nou mesos han passat des de la meva darrera visita a l’AANES el març del 2025 i la meva actual visita. Una cosa tenia molt clara abans dels recents enfrontaments: l’atmosfera de la regió estava bullint en les relacions entre les SDF i el poble sota el seu govern, unes relacions plenes d’impaciència, desconfiança i por. La majoria àrab de la regió s’impacientava cada cop més perquè al-Sharaa i Abdi no havien finalitzat l’acord d’integració. Els líders kurds n’eren conscients i temien que la majoria de la població de la regió, especialment els àrabs, es revoltessin contra ells.
Les seves pors es van confirmar diumenge. Després de rebre llum verda de Damasc, les tribus de l’est de Síria es van aixecar durant el cap de setmana a les zones on encara no s’havien desplegat les forces governamentals. Inicialment, es va impedir que les faccions revolucionàries que havien contribuït a la caiguda d’Assad, com ara HTS i altres grups integrats posteriorment al nou exèrcit sirià, creuessin el riu, en gran part per evitar la confrontació directa amb les SDF. Quan les negociacions van fracassar, van ser els combatents tribals els que van liderar els combats contra les SDF, i les forces oficials del govern sirià van arribar només després per consolidar el control. Estaven ansiosos per desfer-se del que percebien com una força d’ocupació, tot i la seva por que el govern no entrés a les seves zones i que les SDF poguessin seguir sent superades en armament. En el moment de finalitzar aquest article, la major part de la regió ja no està sota el control de les SDF. Les SDF han perdut molts dels seus militants àrabs, que van decidir desertar. Per exemple, la facció Sanadid va canviar formalment de bàndol dimarts. Les Forces Sanadid, una milícia tribal àrab formada principalment per la tribu Shammar al nord-est de Síria, solien estar estretament alineades amb les SDF liderades pels kurds.
Els testimonis i incidents que vaig trobar o sentir contradiuen fermament la imatge democràtica projectada per les Forces Democràtiques Sirianes. La supressió de les llibertats fonamentals com la llibertat d’expressió, la llibertat de moviment, els símbols polítics i fins i tot els esforços humanitaris, juntament amb les detencions arbitràries, els càstigs col·lectius i la transformació en arma repressiva respecte de les acusacions de “terrorisme”, fan evidents les pràctiques autoritàries contra les quals els sirians van protestar el 2011. Lluny d’oferir una alternativa pluralista o basada en drets, les accions de les SDF van augmentar la por, l’autocensura i la divisió social, especialment entre les comunitats àrabs, alhora que van danyar la confiança i la legitimitat durant una etapa crucial en la transició de postguerra de la Síria actual.
A mesura que el govern d’al-Sharaa estableix el control sobre les parts oriental i nord-oriental de Síria, les SDF farien bé d’aprendre dels errors i del règim d’Assad abans de tot plegat, i de reparar i restaurar les relacions socials i contenir les represàlies. Una integració real i estable amb la resta del país requerirà responsabilitat, respecte per les llibertats civils i una ruptura clara amb la lògica de control autoritari que ha marcat profundament el país.
Article escrit per:Faris Zwirahn és professor a la Universitat de Princenton 22 de Gener 2026
Aticle traduït per SODEPAU, de l’original anglès https://newlinesmag.com/reportage/how-the-kurds-lost-eastern-syria/ Publicat a New Lines Magazine.