Torna el “Cicle de cinemes àrabs i mediterranis” al Centre Cívic La Sedeta

Enguany, projectarem per primer cop després de la seva estrena a la 18a Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya (2024), “Inshalla boy” d’Amjad Al Rasheed, “Premi Flama” a la millor pel.lícula de ficció i ” Dancing on the edge of a Volcano” de Cyril Aris, “Premi Makinavaja” a la millor pel.lícula documental.

Dimecres 7 de maig, a les 19 h

“Inshallah a Boy”

Dir. Amjad Al Rasheed / Jordània, França, Aràbia Saudita, Qatar / 2023 / 113’/ VOSC

Jordània, avui. Després de la mort sobtada del seu marit, Nawal, de 30 anys, ha de lluitar per la seva part d’herència per salvar la seva filla i la seva llar en una societat on tenir un fill pot ser moneda de canvi.

Presentació i cinefòrum amb Dania Saliba, docent, guionista i productora.

Inscripcions en aquest enllaç.

Dimecres 21 de maig, a les 19 h

“Dancing on the edge of a volcano”

Dir. Cyril Aris / Alemanya-Líban / 2023 / Documental / 83’ / VOSC

Després de l’explosió al port de Beirut el 4 d’agost de 2020, un equip de filmació s’enfronta a un dilema: continuar la producció de la seva pel·lícula o abandonar-la davant la crisi que regna al país. El documental posa de manifest la resistència d’aquest equip i narra la seva lluita per continuar fent cinema enmig d’una ciutat devastada.

Presentació i cinefòrum amb Abed Kassir, acadèmic i intèrpret teatral libanès.



Inscripcions obertes 15 dies abans de l’inici de l’activitat en el següent enllaç