CICLE DE CINEMA A CELRÀ
“Memòria, resistència i revolta al Líban”
Dissabtes 7 i 21 de febrer i divendres 6 i 20 de març 2026
Teatre l’Ateneu de Celrà
El proper 7 febrer iniciem el cicle de cinema “ Memòria, resistència i revolta al Líban” coorganitzat per l’Ajuntament de Celrà i Sodepau/Mostra de cinema àrab i mediterrani de Catalunya amb la col.laboració del “Cineclub21” i “Celrà per Palestina”.
En aquest cicle projectarem quatre pel.lícules libaneses de la mà dels pioners del cinema militant i de les generacions posteriors que n’agafen el relleu. Amb ells farem un recorregut històric i cinematogràfic des dels anys setanta i fins a l’actualitat.
A partir de les pel.lícules proposades, reflexionarem sobre el paper de la Memòria en el cinema i les societats actuals, i en particular en la libanesa. Defugirem anàlisis simplistes i victimitzadores per veure-hi més enllà dels tòpics.
Dissabte 7 de febrer a les 20h
“Tal al zaatar” de Mustafa Abu Ali, Jean Chamoun i Pino Adriano. Líban/Itàlia-1977—71 min-VOSC
Un documental que testimonia l’assetjament i la massacre del camp de refugiats palestins a Beirut durant la guerra civil libanesa. Amb imatges directes i testimonis de supervivents, reconstrueix la vida quotidiana i la resistència enmig del setge, convertint-se en un retrat colpidor de la violència i la dignitat col·lectiva. Estrenada a venècia i recuperada després de dècades d’oblit, és alhora un arxiu històric i cinema militant, una memòria viva davant l’intent d’esborrar una tragèdia.
*Presentació i col.loqui a càrrec de Sodepau
Dissabte 21 de febrer a les 20h
“Noches de insomnio” – “Layla Bala Noom” d’Eliane Raheb. Líban- 2012- 128 min – VOSE.
El documental « Nitsd’insomni » mostra la trobada de dues persones irremediablementmarcades per la guerra del Líban : l’antic responsable delsserveissecrets de la milícia cristiana de les « Forces Libaneses », Assad Chaftari, que busca la redempció ; i MaryamSaiidi, que cerca desesperadament el seufill comunista Maher, desparegut fa 30 anysdurant una operació militar planificada per Assad. La sevatrobadapodrà portar l’esperança i guarir les feridesd’una guerra que va començar fa 38 anys ?
*Presentació i col.loqui a càrrec de Sodepau
Divendres 6 de març a les 20h
“Cadascú la seva criada” – “Makdhoumin” de Maher Abi Samra. Líban-2016-67 min-VOSC
El treball domèstic representa un mercat real al Líban, segmentat segons els orígens nacionals i ètnics de les treballadores i que transforma el qui la contracta en amo i la treballadora en propietat del seu “senyor”. Zein és comercial en una agència de “domèstiques” al Líban. Fa venir dones d’Àfrica i Àsia per treballar en famílies libaneses i ajuda als seus clients a escollir d’un catàleg aquella que respondrà millor a les seves necessitats. La publicitat, la justícia i la policia hi participen. Ell decideix obrir-nos la seva agència per a nosaltres.
*Presentació i col.loqui a càrrec de Sodepau
Divendres 20 de març a les 20h
“Anxious in Beirut” de Zakaria Jaber. 2023 – 93’ – Jordània, Líban,Qatar, Espanya –VOSC
En el desig sempre present de capturar, gravar i entendre Beirut, i per extensió ell mateix, Zakaria ha estat intentant donar una història coherent a la seva ciutat. És a través de la interseccionalitat entre allò general i allò personal, allò públic i privat, el vell i el jove, que som capaços de respondre: per què estem inquiets a Beirut.
Presentació i col.loqui a càrrec de Farah Darwish i 15L Films, coprotagonista i cooproductora de la pel.lícula respectivament.
Organitza:
Amb la col.laboració de: