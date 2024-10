Campanya de micromecenatge de suport a la 18a Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya

Sense categoria

Amigues i amics de la Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya,

Us anunciem l’inici de la campanya de micromecenatge per contribuir al finançament de la 18ena Mostra de Cinema, per reforçar-la i garantir-ne la continuïtat.

La Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani és una iniciativa de SODEPAU, una associació independent amb gairebé 30 anys de trajectòria fent activisme internacionalista, defensant els drets humans per a tothom i lluitant per unes societats justes social i ecològicament a la Mediterrània.

La Mostra té la voluntat d’obrir una finestra als cinemes àrabs a Catalunya, una cinematografia desconeguda i amb una presència irrisòria a les grans pantalles del nostre país.

Al llarg dels anys, la Mostra, ha esdevingut la plataforma de difusió dels cinemes àrabs i mediterranis a Barcelona i Catalunya que ofereix i promou espais permanents de difusió d’aquestes cinematografies invisibilitzades i, sovint, censurades.

També neix amb la intenció de trencar els estereotips sobre el què anomenem “Món àrab”, un mirada occidental sobre Orient que amaga i simplifica unes realitats riques, diverses i complexes.

La Mostra també vol ser una caixa de ressonància dels anhels, preocupacions, contradiccions i conflictes que travessen els pobles del mediterrani; i un espai de crítica a la colonialitat i al racisme que impregnen les relacions d’Europa amb els pobles del sud global, dins i fora les seves fronteres.

Vols donar suport a la Mostra i a la difusió dels cinemes àrabs a Catalunya?

Dona’ns suport, fes una aportació, aconsegueix la teva recompensa i gaudeix de beneficis fiscals.

Entra a l’enllaç: https://ca.goteo.org/project/mostra-de-cinema-arab-i-mediterrani-de-catalunya

T’agrïm per avançat que ens ajudis a difondre la campanya entre les teves amistats, per arribar a molta gent i assolir els objectius que ens hem marcat.

Moltes gràcies! La teva aportació ens farà forts i permetrà la continuïtat de la Mostra.

L’equip de SODEPAU

www.mostracinearab.com