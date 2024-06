Xarxa territorial de la RCI 430.000 + 354.000

Us imagineu un Consell de la República amb 430.000 inscrits o amb 784.000 inscrits?

Junts + ER a la UE 430.000+354.000=784.000

“Hem votat a la UE per Un cos Territorial de 784.000 vots, pel català, per la RCI República Catalana Independent, pel Primer d’Octubre, per la DUI, pel GOI català.”

Subrepública. GOI català, sub 1 i sub 2 ...

.

Si no fem, tots, “Independència” l’abstenció lliure no tornarà!

.

Ja tenim els resultats de la decisió de molts catalans,

430.000 votants de Lliures a Europa + Junts que podríem reforçar d’entrada el Consell de la República. També hi podríem sumar els de “Ara Repúbliques – ER” 354.000, aleshores estaríem davant la “Subrepública 1” i sumant-hi la CUP ja tindríem la “Subrepública 2”.

.

Toni Comín i el seu equip, els altres també, podrien consultar sempre que convingui als seus votants per la xarxa en forma de consulta, vinculant o no, segons les necessitats*, totes les problemàtiques i decisions per la xarxa, totes les seves implicacions a Europa i fins i tot les seves relacions i votacions, de forma consultiva o vinculant. Això ompliria de democràcia i independència tota aquesta quarta part, o la meitat pel cap baix, de la República Catalana Independent, … del GOI CATALÀ.

.

*La Subrepública catalana, a voltes i sempre lliure de les urpes espanyoles.

.

Tinguem-ho ben present, vam votar, vam guanyar, vam declarar, siguem lliures! Siguem lleials a l’1-O, disposem-nos completar la DUI catalana del 27 d’octubre de 2017. Complim-ne el Mandat, edificar, dia per dia i moment a moment, la ja incipient República Catalana Independent.

.

La Independència no es demana, es fa i es pren! tal com ens ho va dir Xirinacs.

.

Catalans no plorem! Si som, siguem! Tot està per fer, tot és possible!

.

PS: Subrepública vol dir prendre les decisions polítiques catalanes de forma unitària per vitacions en un sub-parlament del nou i naixent estat català lliure.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BIC. Cos Territorial de la RCI per la DUI i per la Llista Unitària del MxI.

PS:

Eleccions europees: una UE tocada de mort i una Catalunya trista i trencada que necessita una catarsi:

https://www.vilaweb.cat/noticies/eleccions-europees-editorial-vicent-partal-junts-esquerra-pp-psoe/