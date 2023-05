Vot nul a les Eleccions espanyoles, el camí del cotó i de la sal.

El 23 de juliol de 2023:

VOT NUL !

Neguem Espanya!

Qui és capaç de votar així?

-Sols els catalans lliures, el Poble menut i determinat. El Poble que reafirma el Primer d’Octubre i es compromet en completar la DUI.

Jo també, massa sovint, caic en el “i si fos” que en realitat mai és res més que impossibilista i llirista (del lliri a la mà), però ahir, 28M de 2023, tot i ser unes eleccions municipals, no vaig caure en aquesta trampa, em va costar, cercava excuses, però al final ho vaig fer, vaig votar nul, tal com proposava, entre altres, el Centre Català de Negocis i ajudat per la memòria de les sovintejades rendicions, disbarats i traïcions dels partits independentistes catalans.

Neguem Espanya. Votem amb un vot nul.

ER, Junts i CUP no corregiran, seguiran essent esclaus, seguiran desunits, seguiran sense comprometre’s per a la Llengua com a primer valor dels catalans, seguiran buscant excuses sense anar a fons, …

Només hi ha un camí, un cop ja morts tots els falsos relats autonomistes. Espanya no vol canviar, ja està bé com està.

Només hi ha un camí bo per a Catalunya, no anar a Madrid. Espanya no ens aporta ni aportarà res de bo.

El vot “Nul”, qualsevol papereta, del partit que més ràbia et faci, o qualsevol papereta del partit que més t’agradi i amb un edding 3000 o qualsevol retolador alternatiu, i si no el tens amb un llapis o un bolígraf, escrius a cada banda, ben visible: “1.er d’Octubre i DUI” i hi afegeixes una estelada “!!*!!”. I ja està, dins el sobre i dins l’urna.

Abstenció o vot en blanc també valen però no tant.

El camí del cotó o el camí de la sal per a la independència dels catalans és no anar a Madrid, és el vot nul, en blanc o el vot absent.

El camí de la independència, la plantada davant l’etern lladre i opressor, el dir “prou”, ara mateix, és no votar a les espanyoles, i persistir, persistir, persistir!

Votem així, neguem Espanya, cadascú de nosaltres, els que ja hem trencat amb l’engany, que hem trencat amb els amos espanyols i amb els catalans enganyats i enganyadors.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC.

PS:

Tot s’accelera.

https://www.vilaweb.cat/noticies/tot-saccelera/