Visquem la Llengua. Esperança pel nostre futur!

“El català és allò que ens fa i farà catalans”

Avui m’agrada, Sr. Partal, avui a l’editorial hi ha un bri d’esperança:

“La situació només la redreçarem en la mesura que, un a un, convençut a convençut, tornem a ser allò que érem, quan tornem a fer, un a un i cada dia, allò que sempre havíem fet”

” I si no ens en fem conscients, d’això, no recuperarem allò que avui és, clarament, recuperable.”

Visquem la Llengua, visquem la Nació sencera i visquem la Independència, són indestriables!

No en baixem, no les abandonem!

Portem la immersió en català, als patis, a les places i als carrers, al transport públic, a la feina i a totes les dependències del govern i del Parlament, àdhuc al Bar del Parlament, als ajuntaments i diputacions, i també als jutjats, … que a vegades fa riure la cosa!

Posem, cada dia, una sardana en la nostra vida, … Tan sols has de clicar al youtube, no costa res i sents l’aire, l’esperit i la jovenesa d’aquest nostre Poble, un Poble mil’lenari!

No defallim, perssistim!

PS1: No s’equivoqui Sr. Partal, no vull descarregar la culpa de tots, però l’acció dels polítics que vostè bé descriu és el més perniciós que hi ha. No els hem de votar sense que mostrin un compromís ferm i decidit per salvar la Llengua. Cal fer un pacte de compromís entre tots els partits, primer de tot els independentistes. De cap manera amagar el cap sota l’ala en aquestes properes eleccions.

PS2: No podem deixar-nos enfonsar pel pessimisme. Qui hauria pogut preveure la Renaixença? Qui hauria dit que un tal Aribau des de Madrid encendria l’espurna? I Francesc Macià quan deixà l’exèrcit espanyol, … ? Ningú de nosaltres sap el futur. La llengua catalana està passant hores baixes i el nostre món, el planeta Terra també, serem capaços de redreçar-ho? Amb el pessimisme per molt realista que sigui ens enfonsarem segur, hem d’aixecar el nostre esperit i lluitar contra tota desesperança. Tal vegada, tan amb la llengua com amb la llibertat, estem plantant les llavors del futur, com ho feu Macià a Prats de Molló.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS3:

Sobre la llengua (II): la dissimulació que ens fa invisibles

https://www.vilaweb.cat/noticies/sobre-la-llengua-ii-la-dissimulacio-que-ens-fa-invisibles/

PS4: Al Consell de la República som 103.096 catalans lliures censats, ciutadans de la incipient República Catalana Independent.

Plantegem-nos la Llista Cívica.

Preparem la Conferència Nacional de l’independentisme civil unilateral.

Coordinem-nos, enxarxem-nos.

PS5:

Regeneració Lingüística de la Nació Catalana:

https://slideplayer.es/slide/14102503/