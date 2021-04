La prevenció és la millor cura:

Propers governants de Catalunya, Aragonès i Verges, Vicepresident i Consellera de la Sanitat catalana ara en funcions, escolteu el Clam de Lleida, dels alcaldes de ponent i feu una excepció per una de les terres catalanes que han sigut més castigades pel Covid-19. Tots ho entendrem, concentreu allà tots els esforços necessaris per tal d’evitar un nou brot que acabarà escampant-se per tot Catalunya.

No és cap secret que Aragonès es deleix per ser MH President, ara ja naturalment amb raó, doncs és el que té més diputats dels partits independentistes, el pacte que s’està tramitant s’ha de fer ben fet, cal que tots els detalls estiguin controlats, sobretot els més importants, tenen dos mesos per negociar-ho, això no és cap obstacle perquè Aragonès i la Verges segueixin administrant una cosa tan seriosa com el control i evolució de l’actual Pandèmia, així que ho han de fer i amb la màxima dignitat de que siguin capaços, per tant cap excusa!

Fa una any, quan va començar tot, el MHP Torrent va bregar tan com va poder per salvar la vida de molts, ho va fer encarant-se a l’estat, ho va fer amb respecte per la legalitat i fins i tot va cercar personalment mascaretes i altres medis per intentar aturar els estralls d’aquesta pandèmia, ara és del tot necessari que seguim el seu exemple amb el ben entès que tota llei i reglament té una excepció.

Els catalans que esperem les vacunes ho entendrem, doneu preferència aquest segment de la població en aquest territori.

Es coneguda també la voluntat de donar respostes socials als greus problemes per part del nou govern, cal Sr. Aragonès que doni una solució a la problemàtica dels temporers de LLeida

Salvador Molins, Berga

VACUNEU LLEIDA, encara hi som a temps! Aragonès i Vergés, escolteu el clam de Lleida i defenseu la vida de temporers i catalans.

PS2 Notícia de Vilaweb: https://www.vilaweb.cat/noticies/per-que-lleida-cinquena-onada-coronavirus/

“Per què Lleida ja es troba en la cinquena onada?

El creixement exponencial aquestes darreres setmanes respon, entre més motius, a la predominança absoluta de la variant britànica”

Sense pla de vaccinació a la vista

En la memòria de Lleida i el Segrià hi ha la segona onada, la de l’estiu passat, la que no va viure la resta de Catalunya. Va coincidir en plena temporada de recollida de la fruita dolça. L’augment de mobilitat i d’interaccions van superar les autoritats, que no van saber reaccionar als avisos. El resultat van ser desenes de brots i un confinament per a tallar una situació que s’havia desbocat. Enguany la campanya de la fruita començarà a final d’abril, just en el moment en què la cinquena onada podria arriba al seu pic, una dada que posa en alerta.

Amb aquest escenari el departament de Salut ha rebutjat la demanda de molts batlles del Segrià d’implementar un pla de vaccinació massiu per a tots els treballadors de la fruita. Considera que els vaccins s’han d’aplicar seguint un criteri sanitari i no de prevenció. El que sí que ha programat és un cribratge massiu a tots els treballadors tan bon punt comenci la temporada.

La vacunació és observada per empresaris agroalimentaris i batlles del territori, una de les millors eines a l’abast per a poder evitar una stiució com la de l’any passat. Per això avui el paer en cap de Lleida, Miquel Pueyo, ha demanat formalment a l’estat que tot el sector agroalimentari sigui considerat essencial i així pugui entrar en el pla de vaccinació. També ha emplaçat Salut a ser més diligent i accelerar el ritme de vacunació. “Al Pavelló Onze de Setembre podríem vacunar unes 4.000 persones al dia”, ha demanat.”

