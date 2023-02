Uriel Bertran fa un pas al costat en defensa de la Independència!

L’Honorabilitat d’Uriel Bertran:

Gràcies Uriel Bertran!

Gràcies per quan vau preparar des de Solidaritat la Llei de la Independència.

I gràcies. Uriel Bertran, per haver continuat en la lluita per a la Independència de Catalunya després de tants anys. Això l’honora.

Només sumant tots ens en sortirem, però sumar no ha de voler dir rebaixar plantejaments. Rebaixar plantejaments no porta enlloc, siguem humils, respectem i sumem.

Uriel Bertran, amb virtuts i defectes, va ser un dels creadors de Solidaritat per a la Independència de Catalunya, junt amb Alfons López Tena i Toni Strubell, i és per experiència qualificada capaç de guiar o assessorar la preparació i creació de la Llista Cívica. Llista única com ho foren les llistes de les pleniscitàries per a la Independència dels Països Bàltics, llistes que van ser guanyadores en les respectives eleccions i van fer possibles les independències de Lituània, Letònia i Estònia.

L’ANC no ha de tenir por de fer la Independència i tampoc ha de tenir por de potenciar la Llista Cívica que caminarà per si mateixa.

Aquests membres del Secretariat han de respectar el Full de Ruta i de moment retirar aquest gest crític i rupturista contra nosaltres mateixos. Ja tindran temps per fer la seva raonable oposició contra aquest projecte.

Jo, personalment, defenso aquest projecte que jo en dic la Via Bàltica. Si els partits independentistes són autèntics s’hi haurien de sumar tots. Però no ho faran, en el fons i de fet només els interessa les ridícules i vergonyoses engrunes de poder administratiu que els ofereix el ja prostituït i arruïnat estat de les autonomies. Quatre engrunes miserables per a Catalunya i tots els Països Catalans, però això sí, les butxaques plenes dels partits i dels seus càrrecs.

No caiguem en la trampa de la “Traïció dels Líders” que Xirinacs va denunciar.

És molt senzill, respectem el full de ruta, res més!

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC.

PS1:

Uriel Bertran fa un pas al costat.

PS2:

Qui vol trencar l’ANC?

