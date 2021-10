Agraïment a Jordi Casadevall Camps, administrador del Blog:

Comentari de Salvador Molins, Berga

Gràcies Jordi Casevall Camps

i endavant.

525 candidats … ! Déu n’hi do!

Quants candidats aposten per completar la DUI del 27 oct 2017?

Intentaré esbrinar-ho primer entre els 30 candidats de la Vegueria, al meu parer mal anomenda Catalunya Central que compren el Berguedà, el Solsonès, el Bages, l’Anoia, Osona i el Moianès.

M’agradaria que poguessin votar tots els censats fins avui, almenys.

Vaig badar mentre es preparava la llei electoral i ara veig que la representació s’ha fet per Vegueries, penso que és una mala representació per les diferències de població de cada comarca, per tant aposto per poder-ho canviar més endavant per demarcacions comarcals i fins i tot en les grans ciutats per districtes. Si no fos possible proposaria afegir un representant per comarca als 40 i 80 representants actuals.

Visquem la Llengua i visquem la incipient República Catalana Independent. Estem a les portes de la nostra Independència i depen dels qui vam votar el 1r d’octubre amb coneixement de causa i de que cada vegada estiguem més empoderats. No ens ho han de fer ni Puigdemont ni Junqueras, ho hem de fer nosaltres, tots, àdhuc ells dos.

Salvador Molins Escudé

Consell Local de la República de Berga

i Consell Local de la República Catalana Independent del CDR*BIC.

PS 1:

Tenim pocs dies per conèixer els candidats a l’Assemblea de Representants del CxR.

Primeres eleccions lliures per als catalans.

Comença la nova era de la República Catalana Independent.

PS 2: Candidats, https://www.vilaweb.cat/noticies/candidats-eleccions-assemblea-representants-consell-republica/

PS 3: Currículums i projecte dels candidats, https://car.consellrepublica.cat/

PS 4: Post “1r dia de campanya” de Jordi Casadevall Camps,

https://blocs.mesvilaweb.cat/jordicc/campanya-dia-1/