Quan catalanes i catalans parlem de República no només ho fem amb l’objectiu d’obtenir la plena llibertat nacional, sinó també per assolir altres reptes que només lliures podrem conquerir de manera absoluta, fora de les urpes d’un Estat repressor de conviccions profundament retrògrades.

Per la protecció de tots els drets socials i democràtics, per fer una societat millor i igualitària, és necessària més que mai la República. Perquè encara queda molt camí per recórrer, moltes injustícies endogàmiques a corregir i perquè la llosa del patriarcat és tan feixuga que només unes estructures d’Estat, eminentment feministes, podran erradicar. Per la igualtat plena i absoluta entre homes i dones.

I dels fets a les paraules: el reglament electoral de l’Assemblea de Representants del Consell, en el seu Article 29, especifica els Requisits d’Elecció on detalla que “a cada circumscripció són elegides les candidates més votades fins a cobrir la meitat dels representants corresponents. Un cop feta aquesta assignació de representació són elegits els candidats i les candidates amb més vots”.

Al Consell per la República treballem amb criteris de preferència per tal que la igualtat sigui una realitat. El Dia Internacional de les Dones us animem a sumar-vos a les mobilitzacions convocades.

Extret de la web: https://consellrepublica.cat/

PS: Som 92457 censats al CxR: Per la igualtat plena i absoluta entre homes i dones.

