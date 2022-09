Molts no veuran Ítaca i la tenen al davant.

Jo hi afegiria més noms, Santiago Espot, Jordi Fornas, el Jutge Santiago Vidal, l’ecologista Santiago Vilanova, Sílvia Orriols, i més gent que estimin de veritat Catalunya, que defensin la veritat, que defensin sobretot la Llengua.

Hi ha moltes persones de gran valor que haurien de desvetllar-se, una de elles Josep Castany i molts més que no ens podem ni imaginar.

Respecte el comentari de Melitó Camprubí li diré que els qui pensin així mai veuran Ítaca.

Respecte de mi, després de l’1-O i de la DUI catalana, com aquella dona molt gran d’Arenys de Munt, jo ja hem puc morir, ja sóc ciutadà lliure de la incipient República Catalana Independent i clamo a tots els catalans que també es censin al CxR, que visquin la Llengua i la Independència que vam votar i guanyar, ambdues són indestriables. No en baixem, no les abandonem.

Visqui Catalunya Lliure i visquin tots els catalans que estimen aquesta terra!

Dic sí al pla de l’ANC i demano que treballi de bracet amb la República a l’exili.

Els Consells Locals de i per la República i demés associacions i organitzacions patriòtiques hem d’enxarxar-nos sobre el territori i fer costat i preparació a aquesta Via Bàltica Catalana també anomenada llista única o cívica.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS1: Sóc ciutadà de la incipient República Catalana Independent, ja em puc morir!

Al CxR ja som 102.707 catalanes i catalans censats. I tu?

PS2:

