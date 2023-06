Sílvia Orriols també es defensora de Catalunya.

Comentari de Salvador Molins de Berga.

Ben d’acord: “Però hi insisteixo, entrevisteu-la, si us plau. A ella i als de l’FNC. Si no voleu us acabareu veient arrossegats a fer-ho algun dia per què queda clar que la riera porta aigua. O sia que és qüestió de temps, i més veient el patetisme dels periclitadíssims partits “independentistes”

Tinc referències de fa anys de la Sílvia Orriols i sé del seu independentisme a totes. Té cinc fills i crec que no rep subvencions abusives. A part de cuidar la família ara fa política. Aquesta dona no para de lluitar i parla clar

Tenim un problema, amaguem el cap sota l’ala i també en tenim un altra de més gros, no som amos de casa nostra i ens envien immigració com a arma llancívola per acabar de destruir-nos.

Com a Poble només ens pot salvar un miracle i la llengua també, que tinguem sort.

La Sílvia Orriols no és el dimoni, escoltar-la una mica no ens faria cap mal. És clar que destapa la caixa dels trons.

Visquem la Llengua, visquem la Nació sencera, visquem la Independència, són indestriables.

Fem de Catalunya una República Catalana Independent, bona i justa.

Com a persones la gent necessita trobar sortides vitals o professionals a les seves necessitats, però com a País està clar que Catalunya no pot acollir tothom.

Veig amb bons ulls aquella líder sudanesa que promovia entre la seva gent quedar-se al Sudan per a reconstruir el seu pais.

Hi hauria d’haver una norma internacional que facilitaria molt les coses, ja ho deien els nostres pares i avis, “allà on vagis fes com vegis”, exigir a tots els immigrants que sense renunciar als seus valors íntims i familiars cal que s’integrin als llocs i terres que els acullen, Si això és complís tot seria més fàcil i just.

No és just ni bo tot allò que fa realitat allò que la saviesa popular ens recorda “de fora vingueren i de casa ens tragueren”.

Amagar els problemes no aporta solucions

Entrevisteu Sílvia Orriols!

És cert? Hem de permetre que els animals pateixin a l’escorxador, per culpa de la mentalitat, religió o costum de gent que han vingut de fora de la nostra terra i nació?

Si tinguéssim dignitat i clarividència això i altres sotmetiments a voluntats alienes no ho permetríem.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS:

Doncs, va, parlem de l’extrema dreta i de periodisme

https://www.vilaweb.cat/noticies/doncs-va-parlem-de-lextrema-dreta-i-de-periodisme/