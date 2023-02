Sentència del TJUE pel bé de Catalunya, de tots els Pobles i comunitats diverses.

Pel bé i la Pau entre Pobles i Nacions:

(Comentari al "Galeusca" de Vilaweb d'aquesta setmana)

Estic disposat sortir al carrer i manifestar-me donant suport, tal com calgui, al lletrat Boye i el seu equip. També, naturalment, en defensa de tots els nostres exiliats en lluita per a la defensa del nostre país.

També, naturalment, en defensa de la Llengua catalana, de la Nació Catalana sencera i també, naturalment, de la independència de Catalunya.

Aquesta clarividència de Vicent Partal i aquesta nova realitat europea que dibuixa aquesta darrera sentència del TJUE i que de bona manera potencia el Dret a l’autodeterminació i a la Independència de les minories nacionals europees, la hem de compartir, fer conèixer i aprofundir en l’àmbit europeu i internacional amb tots els Pobles implicats i delerosos.

Llibertat, justícia, respecte i reconeixement i promoció per a totes les llengües vives, per petites que siguin!

Tota llengua ha de ser parlada al seu territori, ensenyada i feta servir per a ensenyar, també feta servir per a treballar, per a la cultura i per a la investigació, sols així les podrem mantenir vives.

Les persones tenen dret a la mobilitat dins d’Europa i tan de bo fos possible arreu del món.

I, totes les persones, tenen l’obligació d’integrar-se allá on vagin a viure i a treballar, inserint-s’hi, aprenent i respectant la llengua, les tradicions, les lleis, les costums i la idiosincràsia autòctona i vernacle, renunciant a cap tipus de colonització o imposició alienes al territori i comunitat en qüestió.

Aquestes són les bases d’una Pau, justa, duradora i amable que tots, pobles i persones de bona voluntat anhelem i que el món fa tan temps que espera i necessita.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

Una sentència històrica per als pobles d'Europa:

Ahir va ser un dels dies més importants del procés cap a la independència:

El 155 de Luxemburg a la comunitat autònoma que es diu Espanya.

