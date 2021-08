“NO PIDOLEM CLEMÈNCIA, SOLS FAREM LA INDEPENDÈNCIA”

“El titular no és “taula de diàleg, ho sabeu de sobres, és un ultimatum: …” Rafael Barbosa

Comentari de Salvador Molins, CLR*CDR/BIC, respecte les xerrades de Quim Torra i Laura Borràs en les seves respectives xerrades a la Universitat Catalana d’Estiu d’enguany:

COMENTARI EN FORMA D’ARTICLE:

“Digui-ho més alt i clar i sempre, MHP Torra, 130è President de la Generalitat de Catalunya, que ho senti el CxR i tot Europa, sense respectar la legítima Independència de Catalunya aquesta Taula de Diàleg de sords no val per a res!

Hola a tots, àdhuc el MHP Torra.

L’Independentisme som tots nosaltres i ja ens vam autodeterminar el 1r d’octubre,

que no us ho creieu encara? No caigueu en la trampa del relat de l’enemic.

Tots els nostres polítics, tots! mai han defensat ni s’han compromés amb la DUI, per això ni en parlen ni es comprometen a preparar allò que hi va mancar el 27 d’octubre de 2017, o sigui cercar i obtenir el suport potent d’aliances internacionals de valors -com la llibertat, la vida, el respecte entre les nacions i les persones, el mateix esperit que respira la nostra catalanitat -hi ha països que hi donen molt valor aquests ideals encara que la praxis internacional en determinats moments pugui esdevenir una altra-, aliances econòmiques -com la Comanwealt- i geoestratègiques -els EUA, l’ONU, l’OTAN, XINA, RÚSSIA, els Països del nord de la UE, el Regne Unit, Països de l’Àfrica, ex Colònies Espanyoles, Portugal, Brasil, Israel, …

Cercar i obtenir el favor d’aquestes aliances exigeix d’antuvi ser conseqūent en tot moment amb el 1r d’octubre i amb la DUI, creure-s’ho i no titubejar contínuament! El discurs de Torra a la Universitat d’Estiu no m’agrada perquè en ell s’hi dibuixen tot de debilitats, negacions i no disposició per la DUI, així com refiar-se de la Generalitat esclava per alliberar-nos. No va dir Torra que la Generalitat sotmesa als espanyols era i és mala eina per a independitzar-nos?

Waterloo és l’eina i completar la DUI un dels millors camins.

Laura Borràs, a la campanya electoral va parlar de la DUI, però jo diria que ho va fer amb la boca petita, amb poc convenciment. Si JUNTS hagués anat a totes amb la DUI hauria guanyat el 14F de 2021, en aquesta ocasió no es tractava d’aquell “VOTAREM” el Referèndum vinculant d’Autodeterminació de Catalunya del setembre del 2017 sinó que ara es tracta del “JA VAM VOTAR I VAM GUANYAR, VISQUEM LA NOSTRA INDEPENDÈNCIA I FORAGITEM ESPANYA” només és aquest el clam guanyador “No som ni volem ser part de l’estat més lladre d’Europa, lladre de recursos, lladre de dignitat i lladre de llibertat i sobirania”.

Digui-ho més alt i clar i sempre, MHP Torra, que ho senti el CxR i tot Europa: Sense respectar la legítima Independència de Catalunya aquesta Taula de Diàleg de sords no val per a res!

És inútil perdre-hi temps, ni Sánchez ni Espanya mereixen confiança i qui se’ls cregui o els faci costat tampoc.

Continuem el nostre camí, no defallim i sobretot MHP no plorem ni devaluem el 1r O i la DUI del 27 O de 2017, avancem, complim-ne el Mandat, edifiquen la ja incipient República Catalana Independent, assegurem la llengua i completem la DUI, i també, és clar que sí, fem cas a l’ecologista de sempre en Santiago Vilanova i comprometem-nos amb la salut ecològica dels nostres territoris, amb la salut i el futur del nostre planeta Terra, la llar dels nostres fills i de les properes generacions.

Salvador Molins,

Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR*BIC

https://blocs.mesvilaweb.cat/smolins9/

https://blocs.mesvilaweb.cat/empordaaccio/

PS 1: Sense respectar la legítima Independència de Catalunya aquesta Taula de Diàleg de sords no val per a res!

PS 2:

1 – “La taula de diàleg no s’hauria de produir” Quim Torra.

2 – “El meu escepticisme respecte de la taula de diàleg és públic. Es basa en fets contrastats. Si analitzem els conceptes, que són importants, ja veiem que no és el mateix dialogar que negociar amb algú. L’estat creu que n’hi haurà prou amb el diàleg” Laura Borràs.

Quim Torra creu que Catalunya tan sols hauria d’anar a la taula de diàleg amb una posició de força: “O negociem un referèndum, o proclamem la independència”

https://www.vilaweb.cat/noticies/quim-torra-taula-dialeg-no-shauria-de-produir-uce-prada-conflent/às

PS 3: Fins avui, 98.452 catalans ja s’han fet ciutadans de la República Catalana Independent. El degoteig favorable creix dia a dia imparable.

PS 4: En defensa i honor dels 9 indultats, dels exiliats i els més de 3.300 represaliats a causa de defensar pacíficament la Independència de Catalunya.

PS 5:

CENSOS COMPARABLES DINS LA UNIÓ EUROPEA:

(Els catalans podem començar caminar!)

República San Marino (EU) cens = 32.471 persones

Principat de Mònaco (EU) cens = 39.148 persones

República de Malta (EU) cens = 420.000 persones

República de Catalunya (Waterloo) cens = 98.424 persones i en augment …