Salvar la llengua, una vegada més. Un gran pacte entre parlants, professionals -àdhuc advocats- i polítics.

UN GRAN PACTE PER LA LLENGUA

DEFENSORS DE LA LLENGUA: ARIBAU – ESPELT – DEL AMO

URGEIX:

Un gran pacte entre parlants, professionals -àdhuc advocats- i polítics, per assegurar el present i el futur de la nostra Llengua.





Amb la llengua passa el mateix que amb la natura, o la salvem o la perdrem,

amb la llengua hi perdrem l’ànima de Poble i amb la natura hi perdrem la vida.

No ens ho podem permetre.

1 – EN MEMÒRIA de JOSEP ESPELT i de la seva esposa. Catalans de fet i de cor. VISCA !!!

” ‘AFER GALINSOGA’ . Josep Espelt m’ho va explicar de primera mà i ho va viure en carn pròpia. In Memòriam de Josep Espelt i de la seva esposa, ell català de Berga, ella també però nascuda a Euskadi, fundador del Flor de Neu, cuiner, especialitzat en canalons, sobretot els del dilluns de Pasqua de Ressurrecció, defensor a ultrança de la nostra llengua, la millor llengua del món. Patriota incansable.

Coneixent-lo, segur que des del cel continua treballant per salvar la nostra llengua i també per ajudar-nos assolir, als que encara som ací, la Recuperació de la 7 vegades centenària Independència de Catalunya i la regeneració de tota la nostra Nació. El Josep Espelt que a la seva partida de naixement ja hi consta com a català i en català, pel seu mateix destí segurament marcar des del més enllà, algú de molt amunt o de molt enllà de la història va voler que fos així, s’ho guanyaria al llarg de tota la seva vida, sempre t’ho recordava i t’ho feia saber curull del sa orgull d’un fill de la Pàtria més noble que hi ha sota la capa del cel, perquè les pàtries les fan els homes, els grans homes, grans de cor i d’honorabilitat i dignitat excelsa com ell. Josep Espelt, doncs, va militar en aquell moment, no podia ser d’altra manera, activament contra l’impresentable Galinsoga i la Vanguardia i junt amb molts altres catalans, molts, en aquell afer i sempre, per això encara som d’empeus ací, van guanyar a Franco, ells el van guanyar i van enviar Galinsoga a fer punyetes!

Honor i glòria pels seus dos fills i les seves dues filles d’haver tingut un pare així i la mare també, amb defectes com tots en tenim però amb un amor a Catalunya i una fidelitat i lleialtat incommensurables i també pels seus néts.”

Salvador Molins Escudé. Consell Local de la República Catalana Independent, de BIC, 2002.

Article dedicat a Josep Espelt i a tots els catalans com ell:

Posem Estelades arreu, perquè allà on hi ha una estelada hi ha la llibertat i la llavor de la nostra independència. No ens callaran perquè fem i farem que TOT, estelades, pedres, arbres, cotxes, vestits i parets, … homes i dones, nenes i nens, … tots i tot parli de la imminent Independència de Catalunya!

(Aquest cartell del 2006, era el preferit del Josep Espelt, el tenia al seu despatx)

2 – UN JUTGE NASCUT A MADRID … amb la dignitat de la Llengua

https://www.vilaweb.cat/noticies/jose-manuel-del-amo-escric-sentencies-catala-accio-natural-entrevista/

“Del Amo va arribar a Catalunya a mitjan anys vuitanta per ocupar una plaça de secretari judicial en un dels jutjats de Manresa. Dotze anys més tard, va opositar a jutge i va ocupar, primer, una plaça a Berga i, més tard, una al Jutjat d’Instrucció 1 de Manresa, en aquest últim cas ja com a magistrat. Tant a Berga com a Manresa va convertir el català en la llengua d’ús habitual al seu jutjat. Per aquest motiu, l’any 2013 el Consell de l’Advocacia Catalana li va atorgar el Premi Agustí Juandó i Royo, en reconeixement de la seva tasca de normalització del català en l’àmbit dels tribunals. Des de fa quatre anys, ocupa una plaça de magistrat a l’Audiència de Barcelona i, actualment, és el president de la secció sisena d’aquest tribunal.

—Com és que, tot i ser originari de Madrid, vau començar a escriure les sentències en català?

—Perquè és una llengua cooficial i a Manresa i a Berga, on vaig començar a exercir, era la llengua principal dels destinataris.

—Essent de Madrid, us va costar d’aprendre català i redactar resolucions en aquesta llengua?

—Amb el temps, és una qüestió evolutiva, una qüestió de cultura. Sóc de lletres pures. Havia fet llatí, grec, havia estudiat francès a l’EGB i al batxillerat. Per tant, tampoc no és tan difícil. Si comences escoltant com parlen els altres, arriba un moment que dius: “M’hi llanço.” I ja està.”



3 – Salvar la llengua, una vegada més. Un gran pacte de país entre parlants, professionals -àdhuc advocats- i els polítics amb els seus partits.



Salvar la pàtria com ho va fer Aribau.

‘l’assignatura que més es feia en castellà era la gimnàstica*. La qüestió és que darrere del pati hem perdut també l’aula i això no es diu. O potser ni ens n’adonem.’ (Carme Junyent)

‘Què podríem fer?’ (Comentari de Salvador Molins)

*La causa eren les restes del “movimiento” La gimnàstica no es feia, era una de les tres maries junt amb el FEN i la religió, o a voltes les feien gent castellana o propera a les “Juventudes y las Jons” o va venir de la moda perifèrica dels esportistes? De la carrera universitària d’esportistes? La gent menys culturitzada? que es dedicava a carreres de tipus físic ‘jo no sóc de lletres ni ciències, sinó d’esports’? Segur que dic/escric bestieses, sols intento fer una mena de pluja de preguntes. El fet és que en algun punt es va trencar la cadena, o en molts punts, gent díscola que mai va acceptar el català o l’esforç i la preparació per exercir-lo? Escoles que no feien immersió, i cap control de l’administració catalana. La bel·ligerància dels contraris, el ‘no lo entiendo, lo podría explicar en español’ que tantes vegades ha fet que tota una classe o tota una reunió d’escala o una conferència, per causa de la queixa d’un sol impertinent es fes en castellà per a tota la resta de catalans. Mantenir una lluita constant sense mantenir viu l’esperit i el convenciment cansa molt i molts acaben abandonant la lluita de defensa de la llengua pròpia i personal.

Com ho podem arreglar?

La fractura va ser petita i s’ha fet gran. La reparació també pot ser petita? Però s’ha de començar des d’avui mateix i aquests article de la Carme Junyent, així com altres de semblants, són el símptoma que arriba l’hora de començar la reconstrucció de la Llengua Catalana, primer valor i fonament de Catalunya.



Dues responsabilitats indefugibles envers la llengua de Catalunya

El primer pas de l’edificació de l’estat, de la República Catalana Independent és assegurar la Llengua i això té dues potes, dues responsabilitats indefugibles, la personal i la política, la primera no abandonar la llengua i perfeccionar-la, la segona implica una actuació directe de l’administració catalana, idees clares i actuacions conscients, sistemàtiques, permanents. Convicció i fermesa o fermesa amb convicció de la necessitat de preservar un bé comú que de cap manera podem deixar perdre, amb la llengua passa el mateix que amb la natura, o la salvem o la perdrem, amb la llengua hi perdrem l’ànima de Poble i amb la natura hi perdrem la vida. No ens ho podem permetre.

Complim el mandat! Edifiquem la República i al mateix temps assegurem la Llengua.

És qüestió d’intel·ligència aplicada. Reunim-nos en assemblea i cerquem solucions. Qui ho tingui clar endavant. Comencem!

Si Aribau va poder, per què no ho podem fer nosaltres?

Assegurar la Llengua. Aquesta és la pregunta: Què podríem fer?

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del BIC/CDR.

PS 1:

LLENGUA

ARIBAU des de Madrid va salvar-la. Espelt des de casa seva va defensar-la. José Manuel del Amo, l’aplica en els seus judicis i resolucions.

PS 2: VISQUEM LA NOSTRA INDEPENDÈNCIA

COMPLIM EL MANDAT del 1r D’OCTUBRE DE 2017

COMPLETEM LA DUI CATALANA del 27 D’OCTUBRE DE 2017



EDIFIQUEM DIA A DIA I MOMENT A MOMENT LA JA INCIPIENT

REPÚBLICA CATALANA INDEPENDENT.

PS 3:

CENS DE LA REPÚBLICA CATALANA (CxR) ACTUALITZAT

Cada dia augmenten el nombre de censats al Registre Ciutadà del Consell per la República, un degoteig imparable de persones que volen esdevenir ciutadans de la nova República que estem edificant i institucionalitzant de moment a l’exili de Waterloo, per allunyar-nos de les urpes i de la supeditació espanyoles i així poder actuar lliures i de forma permanent.

CENSOS COMPARABLES DINS LA UNIÓ EUROPEA:

(Els catalans podem començar caminar!)

República San Marino (EU) cens = 32.471 persones Principat de Mònaco (EU) cens = 39.148 persones

República de Malta (EU) cens = 420.000 persones