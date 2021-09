República Catalana. Missatge MHP Carles Puigdemont. Ja som 98.666 censats

✒️ “La repressió ha esdevingut permanent”

En poques setmanes commemorarem el quart aniversari del referèndum i la declaració d’independència de Catalunya, l’1 i el 27 d’octubre de 2017. Quatre anys després, el moviment independentista ha lluitat perquè la dura repressió de l’Estat espanyol no desdibuixés ni aigualís el que van representar aquelles fites i el caràcter fundacional de la república catalana que representen. Hem hagut de combatre la repressió de manera permanent, perquè la repressió ha esdevingut permanent; però hem hagut de dedicar molts esforços perquè aquella gran obra col·lectiva i que dóna sentit a les lluites que protagonitza la societat catalana des de fa anys es mantingués com el que és: una obra de tot el país, no pas de cap partit; una victòria rotunda i intel·ligent d’un poble organitzat i mobilitzat sobre un Estat violent i condicionat per l’herència franquista; l’inici del procés que ha de culminar amb el reconeixement de la república catalana.

✒️ “Amb el Consell, vam decidir que la lluita havia de continuar”

El Consell per la República és la institució republicana que recull aquella legitimitat, la manté, la protegeix i la posa al servei del conjunt d’actors del moviment independentista per poder completar la tasca iniciada ara farà quatre anys. Vam decidir que la lluita havia de continuar, no pas aturar-se; vam decidir que faríem d’aquella victòria la base sobre la qual prepararíem les passes següents en el camí per al ple reconeixement internacional de la república catalana. És cert que en aquests quatre anys, sigui pels efectes de la repressió, pels càlculs partidistes o pels nostres desencerts, hi ha qui projecta sobre l’1 d’octubre i els seus efectes polítics una visió molt allunyada del que va ser i del que compartíem col·lectivament.

✒️ “Sabem millor que mai quin és el camí per al reconeixement internacional de la República Catalana”

Hem fet un camí molt difícil i tanmateix necessari. Incomplet, és clar. Però indiscutiblement transcendent, amb capacitat determinant per al futur del país. I gràcies a tot el que hem fet, gràcies a tot el que hem pogut preservar malgrat la repressió, avui sabem millor que mai quin és el camí per al reconeixement internacional de la república catalana. Sabem, amb la claredat que dóna la història de les relacions pretèrites i recents entre Catalunya i Espanya, que només hi ha un camí per aconseguir-ho. I que no hi ha dreceres edulcorades, suaus, innòcues. Al davant hi tenim Espanya, no el Canadà ni el Regne Unit. I l’Espanya d’avui, en la relació amb Catalunya, s’assembla a l’Espanya de sempre. Negació i càstig; amenaça i punició. Sabem que en aquest cas no existeix, lamentablement, el camí que les democràcies sempre haurien de tenir per a la resolució dels conflictes polítics, i que la independència és una conquesta que s’ha de mantenir i defensar durant molt de temps. Mantenir i defensar per tots els mitjans possibles, amb el benentès que ni volem ni ens cal tampoc cap drecera que posi en dubte la radicalitat democràtica del país que volem bastir, el compromís insubornable amb els Drets Humans i, per tant, amb la pau.

✒️ “La confrontació amb l’Estat és una realitat inevitable si volem que Catalunya sigui reconeguda com a nació”

Des del Consell per la República hem anat acumulant coneixement i anàlisi del procés d’independència que vam començar ara farà quatre anys. En la síntesi que vam compartir a través del document “Preparem-nos” dibuixem el fil per on cal continuar el camí per tal de culminar-lo amb èxit. El moviment independentista s’ha de preparar per a la fase en què la resposta de l’Estat torni a ser un “no” a tot, i mantingui la repressió i l’amenaça sobre milers de ciutadans de Catalunya. No podem dedicar més temps del que ja s’ha dedicat discutint banalitats partidistes: la confrontació amb l’Estat no es pot defugir, és una realitat inevitable per la qual hem de passar si volem que Catalunya sigui reconeguda com a nació sobirana i independent. No podem fer creure a la ciutadania catalana que, per alguna raó que desconeixem, vindrà un moment en què ens serà reconeguda la nació sense haver-la de lluitar des dels carrers, places i institucions del país. Pensem el que pensem i votem el que votem, les coses sabem que són d’aquesta manera. Els quatre anys que ens precedeixen ens han ensenyat moltes coses, algunes que intuíem i d’altres que desconeixíem. Avui tenim el deure de posar tot aquest aprenentatge en l’organització de la defensa de la independència de Catalunya per tots els mitjans democràtics i no-violents possibles. No ens en regalaran cap, i per això ens els hem de construir. El Consell és la peça fonamental de la construcció d’aquests mitjans.

✒️ “Tots els ciutadans republicans que feu possible el Consell sabeu que no ens ho posa fàcil ningú”

Tots els ciutadans republicans que feu possible el Consell sabeu que no ens ho posa fàcil ningú. Ni els qui ja ens van apallissar amb extrema violència el dia del referèndum ni els qui, quatre anys després, actuen com si aquella victòria els fes nosa. Potser per això cal combatre també un cert corrent narratiu que intenta desconstruir l’enorme gesta de l’1 d’octubre i estendre un biaix derrotista d’un capítol sobre el qual la història en farà un judici unànime: vam votar i vam guanyar, malgrat la guerra repressiva desfermada per l’Estat. El record de l’odi que ens van dedicar amb aquell crit de guerra “¡a por ellos!” i el miserable discurs del rei espanyol no s’esborraran mai de la memòria col·lectiva.

✒️ “Enfortir el Consell permet que no hi hagi cap excusa per preparar la manera de guanyar”

Fer-se del Consell, reforçar el Consell, ajuda a mantenir la dignitat de l’1 d’octubre davant de tots aquells que voldrien girar full. Ajuda a recordar a l’Estat espanyol les seves vergonyes democràtiques, i que té un cap d’Estat que va criminalitzar i excloure milions de ciutadans. I permet que no hi hagi cap excusa per preparar la manera de guanyar la propera confrontació amb l’Estat. Perquè si volem la independència, l’Estat s’ha encarregat de fer que la confrontació sigui inevitable.