Reparació: Reafirmar el 1r oct. Assegurar la Llengua. Institucionalitzar el CxR. Ja som 98.618

Reparar, complir, edificar, assegurar, …

Catalans, visquem la Llengua i visquem la Independència que vam votar i vam decidir i vam guanyar el 1r d’octubre de 2017.

Hi ha coses que les hem de tenir clares si volem no deixar manussejar el veritable relat.

Compte amb l’expressió minoria nacional, nosaltres som una nació, una nació que va de Salses a Guardamar i des de Fraga a Maó, el Carxe i l’Alguer.

El primer d’octubre no fou “una gran victòria”, fou el “Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya” la nostra més gran victòria, guanyada folgadament.

Del punt primer resaltar la categoria, la feina i el caràcter de la MH Presidenta del Parlament Carme Forcadell. Les sessions parlamentàries dels dies 6 i 7 de setembre de 2017, així com la sessió parlamentària del 27 d’octubre foren memorables.

Del punt segon “Una cosa així, la separació d’un estat, mai no està preparada al cent per cent, però el salt estava preparat” qui va preguntar al President dels EEUU, almenys que se sàpiga, fou el president espanyol, la resposta va ser immediata i serena: “serà el que sigui” O sigui la posició tradicional nord-americana. El que em fa pensar que si Puigdemont no hagués titubejar tindríem moltes més possibilitats de ja ser independents. Ara mateix encara no m’acabo de creure la força que té tot això, la força del llegat de John Adams i del President Wodowrow Wilson que hem de saber aprofitar, així com també la de Carol Woitila i del cas Kosovo que va sentar jurisprudència en el tema de la DUI, que nosaltres, els independentistes catalans hem de completar. El tarambana Trump parlant d’independències queda revestit de la tradicional posició del departament d’estat dels EUA, “serà el que sigui” el que diguin les urnes -referèndum- o el que decideixi el Parlament democràticament escollit -la DUI- que hem de completar portant-la al Tribunal de la Dret Internacional de La Haia. Només això ens cal … convenciment, fermesa i decissió.

Tercera obvietat, som prous, som suficients, al moment escollit serem més, però el 27 a la tarda i al capvespre jo no hi era. Aquesta hauria de ser la propera preparació … ser-hi! Convocar tothom, … ser-hi jo el primer.

Quarta obvietat: No! no estem contents del govern de Vichy, gens! ni de nosaltres mateixos, només ens val el nivell de la dignitat de la Independència, per això a partir d’ara hem de viure la llengua i la independència i assegurar-ne el present i el futur.

“Fan el ridícul amb Rússia” perquè ens creuem més llestos del que realment som, del que semblem ser. Ai las!

Cinquena obvietat:

“un capítol nou que encara escrivim”

“Vam portar tot el procés, de manera impecable, per la via de la democràcia i vam creure, perquè les lleis europees i els tractats ho diuen, que a la Unió Europea un problema polític només es pot resoldre per la via política. I en aquest sentit, tot això que passa avui, totes les repetides i transcendentals victòries judicials al Tribunal de Luxemburg o el dictamen claríssim del Consell d’Europa mateix, interpel·len no tan sols a l’estat espanyol sinó al conjunt dels polítics europeus, especialment als d’aquell moment. I obren, això és el fet més important de tots, una via de reparació dels fets del 2017 que, no en tingueu pas cap dubte, és una de les claus del futur immediat de Catalunya.”

Reparació?

Reafirmem dia a dia i moment a moment el Mandat i la decisió que el Poble Català vam atorgar-nos a nosaltres mateixos, i complim-lo edificant la ja incipient República Catalana Independent.

Fem tot el possible i l’impossible per assegurar el present i el futur de la Llengua Catalana.

Completem tot allò que li va mancar a la DUI del 27 d’octubre de 2017 i portem-la al Tribunal de Dret Internacional de La Haia.

I, creiem-ho, serà el que sols nosaltres decidim i fem, cap altra cosa.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR*BIC

https://www.vilaweb.cat/noticies/cinc-obvietats-contra-lintent-de-reescriure-el-primer-doctubre/