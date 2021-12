CATALANS DESPERTEM !

El nostre problema no és la immersió sinó la gent que no la compleix ni la fa complir.

Ara ens cau a sobre aquest nou decret judicial espanyol per acabar d’agreujar la situació de la Llengua catalana, no ens podem enfonsar, hem de plantar cara a l’adversitat.

Hem de plantar cara als qui sense cap consideració ens sotmeten amb els seus decrets colonitzadors, això només ho podem acabar assolint la República Catalana Independent.

Però, sobretot, hem d’ajudar la Llengua, això no ha canviat, la lluita continua, una lluita propositiva que faci del català la llengua de tota la gent que viu i treballa a Catalunya.

Com podem ajudar-la?

Què hem de fer?

Hi ha d’haver unes accions urgents en aquest sentit, no baixar de la Llengua i fer complir d’entrada el 75% d’immersió en català, per començar ja, ara mateix, aquestes dues mesures bàsiques.

La primera acciò, no baixar de la Llengua, ens correspon a tots els parlants que en som conscients, la segona, fer complir la immersió, és tasca dels nostres polítics, ni ells ni nosaltres no podem dimitir d’aquesta responsabilitat.

Hem de prendre consciència, si no la tenim ja, que la llengua i la llibertat del nostre Poble van donades de la mà, són dos valors fonamentals que ens toca defensar, pel nostre bé i el de tanta i tanta gent i tantes llengües que es troben en semblants dificultats.

Tots junts posem-nos a la tasca de moure amb efectivitat i normalitat aquests dos punts i cercar tot allò que defensi i asseguri el present i el futur de la llengua catalana.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR*BIC

PS1: Que els atacs espanyols a la Llengua ens facin despertar.

PS2: https://www.vilaweb.cat/noticies/model-basc-a-les-escoles-catalanes-i-ii/

PS3:

Ens cal un gran pacte i una moguda sistemàtica entre tots, per assegurar el present i el futur de la Llengua Catalana

PRESENTAR-NOS TOTS JUNTS A LES PROPERES ELECCIONS CATALANES PER A COMPLETAR LA DUI I FER EFECTIVA LA NOSTRA INDEPENDÈNCIA COM HO FEREN ELS PAÏSOS BÀLTICS:

People hold hands and Latvian flags as they participate in a human chain at Baltic Way near Riga August 23, 1989. Runners left Lithuania and Estonia on August 22, 2009, for neighbouring Latvia to start events marking the 20th anniversary of a 600 km (375 mile) human chain that showed the Balts’ wish to regain their independence from the Soviet Union. More than two million people in the Baltic countries of Estonia, Latvia and Lithuania joined hands in one of the biggest mass protests seen against the former Soviet Union and demanded the restoration of independence. Picture taken August 23, 1989. REUTERS/Ints Kalnins/Files (LATVIA POLITICS ANNIVERSARY IMAGES OF THE DAY)