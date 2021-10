Primeres Eleccions Lliures de Catalunya a l’Assemblea de Representants del CxR. Debat entre Candidatures a Berga, dilluns 2/4 de 8 vespre. (Llistes obertes)

PRIMERES ELECCIONS DE LA REPÚBLICA CATALANA INDEPENDENT

Eleccions a l’Assemblea de Representants del CxR.

Debat entre Candidatures a Berga, dilluns, 25 d’octubre de 2021, 2/4 de 8 vespre.

Dos dies abans del 4t aniversari de la Declaració Unilateral d’Independència de Catalunya.

DUI al Parlament Català, del 27 d’octubre del 2017.

Demarcació electoral de la Catalunya Central.

Eleccions AR del CxR 525 Candidats Catalunya Central (30 del poble i 8 càrrecs electes)

CANDIDATES, CANDIDATS

CURRÍCULUMS i INTENCIONS

CATALUNYA CENTRAL

1 – Albert Bonifaci Romera, 56 anys – Puig-reig

Comercial desde els 18 anys, vaig acabar sent empresari del món de la moda i cosmètica.

Em considero part activa del poble que vol assolir l’independència fugint dels partits polítics que hi han al govern i que tan ens han decebut. Falta valentia explícita dels líders actuals i crec puc representar a una gran part de la gent que ja no vol l’enredin més i els hi parlin com a adults i amb tota honestitat

2 – Andreu Benet Busquets, 61 anys – St.Salvador de Guardiola

Directiu de grans centres esportius.. Llicenciat CAFE Màster en gestió pública

Perquè defenso la confrontació amb l’Etat Espanyol com a única via per fer la independència.

Perquè em dedicaré en temps, cos i ànima a la missió de fer la independència

Perquè puc generar discurs polític i gestionar/dirigir equips d’alt nivell

Perquè no milito en cap partit polític

3 – Anna Fornell Carrera 8-10-1966 Castellterçol

Llicenciada en Filologia Catalana (UAB). Regidora d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Serveis a les Persones (2003-2015), i portaveu de Convergència. Coordinador del Moianès a Òmnium Bages-Moianès fins al 2019. Programa de ràdio JAZZ Som Aquí, de Ràdio Castellterçol des de 2018. Treballo en una multinacional des de 1988 a la unitat de Servei a la Indústria.

El meu convenciment que hem s’assolir la República per ser lliures, fora de l’autoritarisme feudal i inquisidor del país veí. Perquè Catalunya sempre ha estat capdavantera i no ens hem de deixar tallar les ales, i menys deixar menystenir la nostra llengua, cultura, tradicions i la nostra capacitat innata de progressar cap al futur.

4 – Assumpta Castanyer Caselles 16-8-1944 Sant Hipòlit de Voltregà

Educadora. Social desde les Olimpiades de Barcelona.

Animadora Sociocultural especialitzada en animació per a la gent gran.

Per fer pinya i recolzar als elegits que treballin per separar a Catalunya del domini de Castella

5 – Carles Furriols I Solà 4-7-1956 Vic

Vigatà (1956). Pare de tres fills. Metge. President Fundació Humanitària Dr. Trueta. Fundador del Centre Especial de Treball, CET El Merma (teràpia ocupacional de malalts mentals). Vaig treballar de metge a la guerra d’Angola i a Haití. He muntat projectes de cooperació internacional al Senegal, República Democràtica del Congo, Cuba, Nicaragua, Bolívia, Corea del Nord…. Vaig participar en tasques humanitàries a la guerra dels Balcans. Activista polític i social. Creu de Sant Jordi (2019), Osonenc de l’any (2019). Persona homenatjada per Òmnium Cultural Osona (2020).

Em considero un Patriota. Lluitador antifranquista, militant del PSAN. Expert en la resolució de conflictes i en la mediació internacional. Impulsor i president del CxR Vic. Represento a la ACDC a la comarca d’Osona. La meva bandera és la Desobediència Civil Activa No Violenta. Crec que el CxR és una eina imprescindible per aconseguir el nostre objectiu, l’Estat Català. I em fa molta il·lusió representar a la Catalunya Central al Parlament a l’Exili (AR). Sóc del parer que un cop constituïda la AR s’hauria de crear un govern de Catalunya a l’Exili.

“La gent no s’adona del poder que té: amb una vaga general d’una setmana n’hi hauria prou per ensorrar l’economia, paralitzar l’Estat i demostrar que les lleis que imposen no són necessàries” Joan Brossa. Avui tres d’octubre presento la meva candidatura.

6 – Eudald Camprubí Subirana 25-10-1982 Manresa

Del sindicat d’estudiants del Bages a la CAL, passant per la Fadulla i l’ANC, des dels 15 anys militant per una terra lliure, des de l’assemblearisme de base, des de la màxima bona voluntat, amb ganes de treballar amb tothom.

Intento ser conseqüent amb el que penso. Sense por però amb reflexió

7 – Eulàlia Comas Lamarca 10-2-1970 Castellterçol

Nascuda a Barcelona el 1970, sóc membre de la Junta Directora del Consell Local de Castellterçol – Granera, i col·laboro activament com a voluntària amb diverses entitats i associacions dedicades a la conservació de la natura i a l’activisme cultural i social.

Llicenciada en biologia per la Universitat de Barcelona (1993), fa més de 25 anys que em dedico professionalment a la conservació de la natura i a l’assessorament i la planificació mediambiental. I més concretament a la incorporació de les polítiques de conservació de la natura en altres polítiques sectorials.

Des del setembre de 2020 treballo al Parlament Europeu com assistent local de l’eurodiputat i conseller Toni Comín. Fins aleshores, i des mitjan 2018, vaig treballar al Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, el CADS, al Departament d’Afers Exteriors i Relacions Internacionals i Transparència (Generalitat de Catalunya). I entre 2009 i 2018 vaig treballar al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Servei de Planificació de l’Entorn Natural, on vaig contribuir, entre altres tasques, a l’elaboració de l’Estratègia de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya per al 2030, i a la declaració del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser.

Entre els anys 2001 i 2006 vaig ser directora de la Reserva de Biosfera de Menorca, pel Consell Insular de Menorca, i abans vaig treballar com a consultora mediambiental en el sector priva i com a professional independent.

Cal que l’Assemblea de Representants, com a futur parlament del Consell per la República, sigui un fòrum on debatre i promoure estratègies i iniciatives sobre desenvolupament sostenible, canvi climàtic i conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural.

Puc aportar l’experiència d’haver treballat en aquestes matèries tant des del sector privat com des d’administracions locals i regionals, i també a escala internacional.

La futura República Catalana ha d’integrar el concepte de salut planetària des de bon principi. No hi ha salut ni prosperitat de les persones sense un entorn natural saludable, i hem de vetllar perquè aquest concepte sigui un dels pilars de la nostra futura República.

8 – Eulàlia Sirvent Roma 28-5-1975 Vic

A dia d’avui sóc co-propietària de l’empresa familiar de gelats i torrons.

Des de jove vaig creure indispensable prepara-me per poder tirar endavant l’empresa amb èxit.

Així doncs, em vaig formar en restauració, pastisseria i gelateria.

He treballat en diversos restaurants i pastisseries de Catalunya, França i Estats Units.

Sempre que puc aprofito per continuar formant-me ja sigui en tot allò que té relació amb sector agroalimentari i l’empresa. Com tecnologia alimentària, producció ecògica, xocolateria…

Tinc especial interès en economia circular i de proximitat. Aquesta inquietud miro d’aplicar-la en la mesura del possible a l’empresa.

Participo molt activament en associacions del territori com Osona Terra i Xics Torroners Catalans.

Per què m’haurieu de votar? Doncs ben bé no ho sé. No tinc experiència política ni una gran formació acadèmica. Orgullosa de ser neta de treballadors del tèxtil del Bisaura i igual d’orgullosa dels avis del País Valencià que arribaren a Vic amb només ganes de treballar. Per ells i pels pares que visqueren la repressió franquista no puc defugir la meva implicació amb la República Catalana. El projecte de tots i per tots.

No milito en cap partit polític i m’avergonyeixen les lluites d’interessos i la lluita pel poder. La política hauria de servir per aconseguir un món millor per tots i hauria de prioritzar sempre el col.lectiu i no l’individu. També sé que sóc poble. Crec amb el poble i la força de la gent.

Quan em van proposar ser membre impulsor de la Local de Vic del Consell per la República no vaig dubtar ni un moment en participar-hi, doncs crec que podem canviar les coses i que ho hem de fer des de dins. Actius i compromesos.

Crec en el Consell com a eina unitària per aconseguir la independència.

També crec que només assolirem aquesta independència amb la via unilateral.

9 – Gerard Serrat Panadero 16-3-2001 Sant Hipòlit de Voltregà

Estudiant de Dret. Membre de diverses entitats locals i membre del Consell Local per la República de Voltregà.

Compromès socialment, històricament i culturalment amb el país. Catalunya necessita una base popular forta, i aquesta ha de ser també, gràcies a les entitats. D’igual manera, calen perfils joves a la política: en la política que no és de partit, si no la política real. La que ens preocupa, basada en els afers del dia a dia; no en aquelles basades en converses estèrils.

10 – Isabel Vallvé Albiol 1-12-1963 Vic

Sóc Llicenciada en Història de l’Art. Actualment treballo en un Centre d’Atenció Primària de Salut.

He estat membre activa de l’ANC de Vic des dels seus orígens i encara hi continuo vinculada.

He estat ajudant a fer créixer els registres del Consell per la República des que es va crear, primer des de la parada de l’ANC Vic en col·laboració amb Fem Consell i ara, també, des del Consell Local de Vic.

Atès que sembla que, ara per ara, és complicat fer efectiva la independència des de les Institucions autonòmiques, crec que la via més ràpida i efectiva és fer-ho des del Consell per la República. Per això des que es va crear el Consell per la República he treballat per a informar la ciutadania i per a fer augmentar els registres.

Ara s’obre un nou espai per a avançar cap a l’Estat independent. Si surto elegida per a formar part de l’Assemblea de Representants hi treballaré activament com ho he estat fent fins ara des d’altres àmbits.

11 – Isidre Dot Masso 30-6-1948 VIC

Abans d’ésser legalitzada ERC ja era militant.Conseller Nacional amb el MH Barrera, amb Joan Hortalà fins a Juan Puigcercós.

Militant fundacional de Reagrupament i la Crida.avui afiliat a Junts.

Penso que la Nova República també hi cap la veu dels que hem viscut 25 amb franquisme i 45 a feixisme borbònic.

Proposar que es creï una Escola Català,ensenyament laic i únic en català i Anglès

Protegir la cultura catalana,sardanisme, Corals,Geganters,Bastoners ,Castellers, Esbarts, montanyisme, tot el que sigui cultura pròpia catalana,i que sigui ensenyada a la escola,cap persona no pot dir que no intervé perquè no en sap i té vergonya.

Per últim empènyer als polítics autonomistes a reconvertir-se en defensors de la Pàtria Catalana.

12 – Joan Josep Dominguez Hernandez 14-6-1972 Vic

Traballador al sector químic. Ex-Funcionari públic sector Seguretat

President Associació de veïns el Sucre. Membre del grup impulsor de OsonaRespira

President CPA Gurb. Secció patinatge artístic

Membre Grup impulsor de Consell de la Repùblica Vic

Secretari Acció d’UGT- FICA Vic. Ex-vocal junta Club Pati Vic

Secció patinage artístic i direcció sala col·lectiva

Col·laborador Creu Roja rebost solidari, Vic

Col·laborador ANC servei seguretat, Vic

Soci i col·laborador Ommium cultural , Vic

Per que tinc plena determinació a col·laborar a fer efectiu del mandat de l’u octubre

I contribuïr a genera la confiança per l’unitat de totes les forcés independentistes

13 – Joan Prat i Trapé 27-11-1980 Les Masies de Voltregà

Enginyer. Màster en gestió de les infraestructures. 40 anys. Empresa de gestió de residus 2006 – 2012. Del 2014 al gener 2021 director general de l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà. Actualment hi continuo com a gerent. Estic impulsant el desplegament del Transport Flexible.

La nova República ha de comptar també amb una bona planificació i objectius clars per a tenir un bon sistema de mobilitat i de gestió mediambiental. Uns pilars bàsics d’una societat capdavantera. Tinc 14 anys d’experiència en aquests camps, empenta i decisió per posar-los al servei del meu país. M’agrada innovar i introduïr millores en allò que treballo.

14 – Jordi Pesarrodona Capsada 21-7-1960 Puig reig Sant Joan de Vilatorrada / Puig-reig

ACTIVITAT PROFESSIONAL .- Comediant i Pallasso

.- Formació en arts escèniques de carrer al Centre National de création en espace public , Marsella

.- Més de trenta anys d’experiència professional vinculada a les arts de carrer, realitzant espectacles arreu del mon

.- Activista amb Pallassos sense fronteres i altres ong, realitzant diferents expedicions a Croàcia, Bòsnia, República Dominicana i el Senegal.

ACTIVITAT POLÍTICA .- Activista Represaliat

.- Regidor Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada 2011 2018

.- L’any 2017 protagonitzo una protesta pacifica amb un nas de pallasso per la qual he patit repressió

.- L’any 2020 passo a formar part del Secretariat nacional d’Independentistes d’Esquerres

.- Membre del Consell de govern ampliat per la República

.- Soci Anc i Omnium cultural i sense cap afiliació en partit polític

Vull donar veu al poble i a les persones represaliades, les eleccions al Consell per la República es realitzaran amb llistes obertes, votarem persones i no partits, cal construir la República des de la base des de la gent, amb fermesa i convicció.

15 – Júlia Martin Subirana 4-7-1982 Manresa

Em vaig incorporar a la lluita activista per la independència a través dels CDR i la defensa dels col·legis el dia 1 d’octubre. Des d’aquell dia que treballo activament per fer possible el mandat sorgit del referèndum

Molt senzill: tinc ganes de treballar en positiu pel país i la seva gent. Perquè crec que el Consell és el lloc per fer-ho i perquè crear institucions al marge de la legalitat espanyola és fonamental

16 – Lluis Casellas Castells 15-7-1961 VIC

Soc de Vic,

He estat regidor una legislatura del 2003/2007.

He estat President de la Delegació d’Osona d’Òmnium Cultural, des d’on vàrem impulsar, al costat d’altres delegacions comarcals, un canvi substancial en la manera de ser i fer d’aquesta entitat.

Soc un dels fundadors de la colla castellera Sagals d’Osona de la qual n’estat President en dues ocasions.

He estat vinculat en la cultura i l’associacionisme.

Professionalment dedicat a temes comptables, fiscals i empressarials.

Sóc una persona que en la mesura de les meves possibilitats he intentat contribuir per tal de fer possible el somni de tenir un estat pròpi independent i lliure. Tanmateix no n’hi ha prou en somniar i cal esmerçar esforços per anar endavant en el dia a dia. Ho he fet sempre i crec que ho puc continuar fent i així ho faré des de El Consell per la República o d’allà on sigui que hi pugui fer quelcom.

17 – Lourdes Galbany Puig 1-6-1958 Santa Eugènia de Berga

Sóc membre del Consell Local de Santa Eugènia de Berga.

Mestra d’escola jubilada, nascuda a Vic i crescuda a Andorra on vaig anar a l’Escola francesa de les Escaldes.

Vaig estudiar al Lycée Charles Renouvier de Prada del Conflent i després a l’Escola de Mestres de Vic.

He fet de mestra a l’Escola Pública Catalana al llarg de 39 anys.

Fa molts anys que visc a Santa Eugènia de Berga. Estic casada i sóc mare de dos fills.

Sempre m’ha semblat important implicar-me en la vida ciutadana i social del meu país: Campanya ANTI-OTAN amb la Coordinadora Pacifista d’Osona, membre fundadora del Grup de Defensa del Ter, sòcia de l’ANC, sòcia de la Plataforma per la Llengua, membre del CDR de Santa Eugènia de Berga, participació al Debat Constituent.

–

– Tinc ganes de col·laborar per construir una Catalunya independent i socialment més justa.

– Em faria il·lusió ser membre de l’Assemblea de Representants del Consell per la República i em sento preparada per ser-ho.

– Disposo de temps per implicar-m’hi

– I, evidentment, vull que el meu país esdevingui un estat independent en forma de República el més aviat possible. Preparem-nos!

18 – Maria Antònia Ortega Canet 6-5-1965 Berga

Vaig néixer i créixer a la Ciutat de Berga el dia 6 de maig de 1965.

Resideixo a La Valldan (Berga) des de l’any 1996.

Estic casada i sóc mare d’en Joan de 26 anys i la Maria de 22.

He estat educada en el sí d’una família treballadora en que els valors del respecte cap a les persones, el treball, l’esforç, la tenacitat i el bé comú sempre han estat presents. Valors que en qualsevol circumstància de la vida, procuro tenir sempre molt presents.

Si m’hagués de definir com a persona diría:

que sóc una incansable treballadora,

-que m’agrada treballar AMB i PER les PERSONES

-que faig del RESPECTE cap a les altres persones la meva bandera,

-que m’agrada fer i acabar les feines tant bé com puc,

-que m’agrada la transparència en qualsevol gestió o tracte personal i, sobretot, intento sempre escoltar allò que les altres persones em diuen i, sempre que m’és possible, intento donar resposta,

-que m’agrada aprendre sempre alguna cosa nova. Com deia un filòsof “ Només sé que no sé res” així que sempre tinc alguna cosa per aprendre.

-que sóc, i em considero, una persona independentista convençuda, de les de “tota la vida”.

******************** Formació i activitat professional

-Diplomada Universitària per la universitat de Vic en Professorat d’Educació General Bàsica. Especialitat: Ciències Humanes.

-Títol d’Especialista Universitari: Especialització en Educació Infantil per la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

-Títol de funcionària de Carrera del cos de mestres.

-Formació reconeguda en Biblioteca escolar “puntedu”.

-Experiència reconeguda pel Departament d’Educació en l’especialitat d’educació física.

– En possessió del Perfil de Visual i plàstica

-Coordinadora de cicle en diferents cursos escolars.

-Coordinadora de Riscos Laborals en diferents centres educatius públics

-Coordinadora del projecte Coneix-me Berguedà.

-Coordinadora del projecte Educatiu: seguint la Barcelona World Race.

-Més de 1000 hores en cursos de formació.

-Més de 30 anys d’experiència com a mestra pel Departament d’Educació en diferents centres escolars de la demarcació de Barcelona. Els últims 10 cursos a l’escola Santa Eulàlia de la Ciutat de Berga.

******************** Activitat cívica i cultural

-Sempre inquieta amb el món de l’art, vaig formar part del col·lectiu Dones d’Art del Berguedà de la qual vaig ser-ne la Presidenta (2010 – 2011/12).

-Presidenta de l’associació de veïns de La Valldan (2012 – 2016)

-Responsable del pubillatge de La Valldan (2012 – 2016)

-He estat membre del cor de La Valldan participant en cantades de caramelles i nadales així com també en celebracions religioses de La Valldan.

-Membre participant en les cantades de caramelles d’Avià en diverses ocasions.

-Membre de la Comissió Queralt 2016 formada per a la celebració del Centenari de la Coronació Canònica de la Mare de Déu de Queralt (2014 – 2018 en que es va dissoldre)

-Secretària de l’AMPA de la Secció d’Institut Serra de Noet (2008- 2012)

-Membre representant de l’AMPA al Consell Escolar de la Secció d’Institut Serra de Noet (2008-2015)

-Secretària de la Penya Boletaire de Berga des del 2016.

-Regidora independent des del 13 de juny del 2015 a l’Ajuntament de Berga fins al final de la legislatura el juny de 2019.

-Regidora del Districte de La Valldan a la passada legislatura.

-Representant municipal al Casal d’Europa de la ciutat de Berga (2015-2019)

-A les últimes eleccions Municipals em vaig presentar com a número 2 d’una llista (formada per persones amb corrents ideològics diversos) sota la filosofia de Primàries Catalunya.

-He estat membre de la Sectorial de Benestar a La Crida cosa que em va permetre treballar en el projecte de El País que Volem

******************** Aficions

La meva vida sempre ha estat lligada al meu gran interès pel món de l’art. M’agrada pintar a l’oli i, sempre que puc, tinc un pinzell, un llapis, un carbonet, … a les mans per tal de deixar anar la meva imaginació i CREAR.

M’agrada ajudar als infants a ser creatius i desenvolupar les seves pròpies capacitats sobretot quan diuen “jo no sé dibuixar”, “jo això no ho sabré fer”, …” i després veuen que, amb esforç i tenacitat, obtenen molt bons resultats. Veure els seus ullets quan descobreixen que ho han aconseguit és la millor de les recompenses que puc arribar a tenir.

També m’agrada llegir un bon llibre encara que, malauradament, degut a la meva dificultat visual cada vegada puc fer-ho menys.

Em relaxa caminar i passejar admirant allò que m’envolta i deixant espai a la meva ment per a la reflexió i el lliure pensament si pot ser escoltant música: clàssica, autors catalans, sardanes …

Però per sobre de tot, m’agrada escoltar les veus sàvies de la gent gran que, amb la seva experiència ens transmeten tot allò que la vida els ha ensenyat al llarg dels anys.

–

———— QUÈ DEFENSARÉ?

** Catalunya com a ESTAT INDEPENDENT en forma de REPÚBLICA FEDERAL representada per 1 Federació I 11 Vegueries

** La futura República Federal Catalana ha de basar-se en un sistema polític RADICALMENT DEMOCRÀTIC, amb una llei electoral, que asseguri la PARTICIPACIÓ ACTIVA I EFECTIVA de la ciutadania i on aquesta exerceixi el seu dret de rebocació, si cal

** La gestió IMPECABLE DEL BÉ COMÚ

** Una ADMINISTRACIÓ EFICAÇ, TRANSPARENT I COMPETENT al servei de LES PERSONES

———— COM FER-HO?

Per assolir la Independència de Catalunya cal:

*** CONCRETAR I QUANTIFICAR EL PROJECTE DE LA FUTURA REPÚBLICA

*** CREAR UNA NOVA ORGANITZACIÓ POLÍTICA AMB VOCACIÓ D’AGREGAR I LIDERAR una majoria MOLT AMPLE de representants al Parlament de Catalunya per tal que el Govern pugui anar desplegant EL PROJECTE POLÍTIC de la República Federal Catalana.

*** Durant la fase transitòria serà molt important anar GENERANT SUPORTS POLÍTICA INTERNACIONALS donant prioritat a la difusió i divulgació del projecte de República Federal en els principals forus internacionals i prop dels països i organitzacions més influents de l’ordre polític internacional

***Introduir una MONEDA SOCIAL com a eina de desenvolupament econòmic i social de Catalunya

*** Promoure la creació de COOPERATIVES LOCALS de diferents àmbits (energètic, consum, etc) PER A GARANTIR L’AUTOSUFICIÈNCIA I UNA JUSTA DISTRIBUCIÓ DE LA RIQUESA en el territori

————ON CAL FER-HO?

En aquests moments, el millor espai on desenvolupar i concretat aquest PROJECTE POLÍTIC és el CONSELL PER LA REPÚBLICA i les seves Institucions.

******************** Per tot això,

PRESENTO LA MEVA CANDIDATURA i, si vostès també hi creuen, els demano que em facin confiança i em votin com a representant a l’Assemblea del Consell per la República perquè -a més- el treball, l’esforç. la tenacitat, la profunda convicció Independentista i el valor de la nostra cultura, tradicions i llengua seran – sempre ho han estat- la meva bandera.

Moltes gràcies per la seva atenció.

19 – Marta Vizcarro Boix 20-2-1974 Solsona

Treballo com a professora d’ensenyament secundari a l’Institut de Sant Vicenç de Castellet. Formo part d’Òmnium des de 2011 i de l’ANC i del Consell per la República, gairebé des dels seus inicis. Pertanyo al Consell Local de Solsona i participo en associacions culturals de la ciutat com l’Orfeó Nova Solsona. Sóc independentista des que era molt jove i porto dècades treballant per la normalització del català i per la llibertat dels Països Catalans en els diversos llocs on he viscut i treballat (Castelló de la Plana, Reus, Pineda de Mar, Malgrat de Mar i, ara a cavall de les comarques del Bages i del Solsonès).

–

Em considero activista política i crec que hi puc aportar idees, experiència, hores de feina i moltes ganes i il·lusió a l’hora de desplegar el Pla de Govern del Consell i el Preparem-nos. Seria un honor i una gran responsabilitat poder representar les afiliades i els afiliats del Consell a la Catalunya central i, especialment, a la comarca del Solsonès. Eixos importants en la construcció i desenvolupament de la República Catalana són per a mi el feminisme, el combat contra qualsevol forma de feixisme i la creació de sinèrgies i accions que propiciïn unes relacions fluïdes entre els diversos territoris dels Països Catalans. Crec que el Consell per la República és l’òrgan més idoni i, gairebé l’únic, per poder fer efectius els resultats del Referèndum fundacional de l’1 d’octubre de 2017.

20 – Miquel Bosqued Morales 2-6-1956 Sant Pere de Torelló

•65 anys

•Cuiner i restaurador jubilat

•Sindicalista a la clandestinitat als anys 70

•Vinculat al sindicat de banca de CNT de Barcelona, del qual vaig ser secretari del 78 al 80

•Represaliat un cop instaurat el suposat “règim democràtic”

•Sense militància política organitzada des de mitjans dels 80 fins al 2013

•De 2013 a 2015, militant de CUP

•A partir de 2017 afiliat a ANC i Òmnium cultural, sense militància a cap partit polític

•A partir de 2018 entro en contacte amb Fem Consell i m’incorporo al grup d’oradors per promoure el Consell per la República i incentivar-ne el registre fent xerrades per diferents pobles i ciutats de Catalunya

•Quan es comencen a constituir els Consells Locals, participo en la creació del de Sant Pere de Torelló, poble on resideixo, i de diferents pobles de la comarca, tant en la creació de grups impulsors, com de juntes rectores, com col·laborador del grup de treball territorial d’Alt Ter

•Actualment soc coordinador de la junta rectora del Consell Local per la República de Sant Pere de Torelló

–

El principal propòsit del Consell per la República és preparar el territori per aconseguir la independència. En destaco dues apartats:

•Aconseguir unificar el major nombre de corrents independentistes al voltant d’una estratègia comuna per assolir l’embat democràtic

•Vertebrar una estructura territorial potent, coordinada i preparada per assolir aquest embat.

Aquesta estructura són els Consells Locals i la seva coordinació. Cal aprofundir encara més en la seva organització superant les actuals mancances per tal d’aconseguir que siguin estructures eficients, transversals i radicalment democràtiques, com la República que volem construir.

Aquests punts, així com servir de transmissor de les inquietuds de les persones que formen part dels Consells Locals cap a l’assemblea de representants, són els objectius pels quals he decidit presentar-me com candidat a l’assemblea de representants, i pel que demano el vostre vot.

21 – Miquel Casadevall Ginestet 13-7-1955 Sant Bartomeu del Grau

Nascut el 1955.

Resident a Sant Bartomeu del Grau (Osona) .

Metge de professió des del 1979.

Alcalde de la població des del 1987 fins el 1999

Casat, tres fills i cinc néts.

–

Perquè estimo el meu país i estic convençut que per donar resposta als reptes que tenim al davant com a ciutadans i com a país ens cal ser un estat independent.

Perquè crec que el Consell per la República pot ser una eina molt eficaç per aconseguir-ho.

22 – Miquel Vallejo Fidalgo 3-10-1961 Collsuspina

Sóc mestre i llicenciat en geografia i història. Mai he militat en cap partit però crec en la participació ciutadana per a implementar el mandat de l’1 d’octubre.

Com un més vull aportar el meu temps i les meves energies a fer realitat això que tots sommiem

23 – Montserrat Corrons Boix 29-7-1968 Manresa

Nascuda a Manresa el juliol de 1968. Malgrat viure sota la dictadura franquista vaig començar a anar a l’escola catalana l’any 1970.

He format part de l’Agrupament Escolta Cardenal Lluch de Manresa, com a membre de les diferents unitats i fent de cap de Llops/Daines, Ràngers/Guies i Truc.

Mare de tres filles he estat compromesa a l’Ampa de la Llar d’Infants l’Espurna i del Conservatori de Música de Manresa, com a vocal i també com a presidenta en ambdós casos.

Soc mestra de l’escola Pública des que em vaig diplomar l’any 1989 (de música i educació infantil).

Cantaire del Cor Montserrat de Terrassa i l’Orfeó Manresà (d’on he estat membre de la junta, i actualment en soc la presidenta).

Activa i compromesa per la llibertat del meu país, vaig ser membre d’una mesa a la consulta del 9-N, apoderada per Òmnium al referèndum de l’1-O, i apoderada per ERC a les eleccions del Desembre del 2017.

També formo part des dels inicis de Música per la Llibertat a la ciutat de Manresa i mentre vam tenir els nostres representants presos a Lledoners, vaig assistir-hi amb regularitat.

Membre del grup impulsor del CxR Local de Manresa, i actualment membre de la Junta Rectora.

‘-Com a persona activa i compromesa, no lligada a cap formació política, penso que puc treballar pel meu país des de l’única institució no depenent ni sotmesa a l’estat que ens oprimeix com a poble.

-Malgrat que hi pugui haver molts punts de vista diferents, tots el membres que hi haurà a l’Assemblea de Representants mirarem i treballarem per aconseguir un mateix objectiu: fer efectiu el mandat de l’1 d’octubre.

-Estic disposada a preparar i tirar endavant la confrontació amb l’estat, i a assumir els riscos que pugui representar ser membre de l’AR.

-Vull seguir treballant per la Independència del meu País, fins que ja no sigui necessari perquè n’haurem assolit l’objectiu.

24 – Montserrat Vima Serra Serra 15-1-1958 Manresa

Professora d’anglès jubilada. He treballat gaire bé 40 anys a l’Ins Castellet de Sant Vicenç de Castellet, on he estat directora i cap d’estudis. Parlo anglès, francès i una mica d’alemany, a part del català i castellà. Ara estic aprenent a tocar el saxo, el meu instrument preferit des de sempre.

Crec que ara disposo de tot el temps del món per treballar en aconseguir que Catalunya esdevingui un estat independent dins la UE.

25 – Núria Cabré Gensana 13-4-1975 ST Martí d’Albars

Em dic Núria Cabré Gensana, sempre he estat vinculada a moviments excursionistes, soc sòcia de la UEC de MAtaró i vaig ser més de deu anys veguera del Maresme, dins la FEEC. Estic intentant viure com a ramadera i estic vinculada al sector ramader amb les seves preocupacions, inquietuds i reptes.

Vull una República catalana, on es pugui votar tot entre tots. L’idioma oficial ha de ser únicament el català. Crec que es primordial repensar el territori: en infraestructures (vies de tren desdoblades, carreteres ràpides al pallars, solsonès, …), en energies renovables (valorar la possibilitat de plaques en canals de reg, carreteres,…) bona connexió d’internet arreu. Pactar preu de sól agrícola màxim per H (per evitar especular). Mimar, cuidar a petits ramaders, pagesos i pescadors que mantenen viu el territori. Nacionalitzar d’un cop per totes les centrals, hidroelèctriques. Conciliar d’una vegada per totes feina i família. Posar al centre les cures a les persones: gent gran, nens, discapacitats,… Apostar per un model escolar públic, laic i amb Recursos apostant per l’excel·lència. I també, obviament per una sanitat pública de qualitat. Apostar pels oficis (FP de qualitat). I dona suport a les Cambres de comerç i PIMES.

26 – Pep Llamas Gironès 24-11-1962 Bagà

Nascut el 1962. Residència a Bagà (Berguedà).

Desenvolupo les meves tasques professionals com a funcionari a la comarca de la Cerdanya.

Actualment regidor a l’Ajuntament de Bagà i Conseller comarcal de medi natural i seguretat civil al Berguedà.

He desenvolupat les meves tasques polítiques des dels 14 anys en moviments independentistes, compartint projectes en partits polítics amb objectius de reconstrucció nacional. Vinc de família republicana i vull retornar als meus hereus una Catalunya independent en forma de república.

Els meus objectius vitals i professionals han estat tenir un país lliure, socialment just, econòmicament pròsper, mediambientalment sostenible i territorialment equilibrat; i aquests objectius han de culminar en una república catalana.

Per defensar l’equilibri territorial, el respecte al món rural i per retornar el que sovint se’n diu “territori” al seu nom: país.

Vull col·laborar en la representació d’un país, d’una gent, d’una cultura, d’una ramaderia, d’una agricultura que existeix, que s’utilitza i que moltes vegades està desemparada. Perquè els nostres boscos, els nostres camps, els nostres prats, les nostres muntanyes i els nostres rius són i han de seguir sent, lloc de treball, lloc de desenvolupament, lloc de reconeixement i tot amb el degut equilibri entre els reus residents i els seus vistants. No podem parlar de cap estructura d’Estat, i menys d’una república lliure, que no estigui territorialment equilibrada, culturalment desenvolupada, econòmicament justa i mediamebientalment sostenible.

27 – Pere Trapé Pujol 16-4-1966 Pont de Vilomara i Rocafort

Em dic Pere Trapé, visc a Rocafort un petit poble del Bages, on els micro pobles també hem ser ser present al consell.

Soc llicenciat en ciències químiques per la UAB

Per la part social he sigut 4 anys president i 5 vicepresident de l’AAVV de Rocafort

Pel que fa la part professional , estic en el sector de mediambient i energies alternatives, sectors molt canviants on la innovació i l’adaptació son fonamentals per tal de tirar endavant

I per últim estic col·laborant amb un projecte, per fomentar un turisme sostenible relacionat amb la pedra seca i el vi de la DO Bages .

–

En aquesta nova eina que és el consell crec que cal ser imaginatius, creatius, innovadors i adaptar-se a les noves situacions, sense abandonar mai l’autoconfiança. Espero aportar tot aixó a la nostra asamblea de representants. Com moltes vagades dic “Si comences un nou projecte el primer és creure-hi. “

28 – Sílvia Sanfeliu Morros 7-9-1973 MANRSA

Directora de teatre i dramaturga. Sempre al costat de la cultura, la llengua, el teatre, i sobretot la llibertat.

–

Treballar ferma, tossuda i convençuda per la Independència de Catalunya. Amb el CxR continuarem construint la República Catalana.

29 – Xavier Fité Marina 5-3-1964 Castellnou de Bages

La meva trajectòria la podria resumir en que participo d’una manera més o menys periòdica des de fa més de 10 anys en activitats relacionades amb el moviment independentista del poble de Catalunya.

–

En la mesura de les meves possibilitats per raons laborals, vull formar part d’un grup de persones que tenim com objectiu la independència de Catalunya i els Països Catalans. Crec que és el camí més clar per assolir una vida millor i la llibertat del nostre poble.

30 – Xavier Pàmies Giménez 23-9-1959 L’Esquirol

Traductor. Participació activa en diferents grups independentistes a partir de l’1-O, especialment en el camp de la comunicació

–

Crec que cal articular les accions independentistes d’arreu del Principat i la resta de Catalunya amb l’única institució autènticament republicana de què disposem, sempre des de la resistència activa no violenta i l’acció pacífica de suport a tots els àmbits republicans del país i de boicot a tots els àmbits monàrquics i corruptes de l’estat repressor.

Càrrecs electes totals que es presenten (68)

1 Constantí Aranda I Farrero

2 Jordi Fàbrega Sabaté

3 Josep Lluis Farrero Moyes

4 Laura Tristan Dupla

5 Mayte Rivero Segalàs

6 Ricard Pérez Llordés

7 Teresa Alert Rafel

8 Anna Vilanova Fernàndez

9 Isidre Casas Domingo

10 Assumpció Castellví Auví

11 Josep Lluís Abella Hortoneda

12 Lídia Bargas Musoy

13 Santi Porta Fernández

14 Sergi Pedret Llauradó

15 Aleix Roca Girbau

16 Araceli Esquerra Freixa

17 Eulàlia Sardà Bonvehi

18 Isaac Romero Casals

19 Laura Urtós Zazo

20 Vicenç Vegas Crespo

21 Pilar Calvo Gómez

22 Àdam Bertran Martínez

23 Anna Desoi Guitart

24 Carles Vergés I Dorca

25 David Mas Roselló

26 Dolors Quintana Solé

27 Francesc Xavier Quer Bosch

28 Joan Ramon Veciana Martínez

29 Jordi Boada Vergés

30 Josep Llobet Oliveras

31 Josep Maria Cervera Pinart

32 Lluïsa Baltrons Molina

33 M. Rosa Vila Juanhuix

34 Marc Danés Zurdo

35 Marc Heras Bofill

36 Marc Puig Bosch

37 Toni Comin Oliveres

38 Josep Riera Font

39 David Hernández Teixidó

40 Noemí Llorens Lleonart

41 Ona Curto Graupera

42 Òscar Fernandez Cuñado

43 Xavier Font Mach

44 Jaume Fortuny Lahoz

45 Jordi Planas Mas

46 Meritxell Montserrat Mestres

47 Laura Borràs Castanyer

48 Helena Queral Castellà

49 Irene Negre Estorach

50 Joaquim Miralles Pegueroles

51 Josep González Gil

52 Manel Masia Almudever

53 Carles Puigdemont Casamajó

54 Clara Ponsati Obiols

55 Francesc Baró Gispert

56 Pere Canadell Suñe

57 Carmela Fortuny Camarena

58 Joan Puigdomènech Franquesa

59 Lluis Puig Gordi

60 Maria Montserrat Trullàs Escoda

61 Míriam Casaramona Massana

62 Núria Fernàndez Galofré

63 Núria Garcia Múrcia

64 Jordi Nadal Canto

65 Lluís F. Ferrando López

66 Manuel Ferran Sostres Bordas

67 Pol Cabutí Borrell

68 Ramon Puig

Els 8 Càrrecs electes que es presenten de la Catalunya Central:

1 – Aleix Roca Girbau 2-9-1996 Castellterçol

Sóc regidor de l’Ajuntament de Castellterçol, compromès amb la meva Vila també a través del món assosciatiu i comromès amb el meu país per treballar per la ciutadania i per la causa més justa i noble, la llibertat del poble català

–

Vull aportar la meva experiència del món local, com a jove i com a ferm defensor per la llibertat de Catalunya.

2 – Araceli Esquerra Freixa 1-8-1975 Puig-reig

Araceli Esquerra Freixa, nascuda a Berga.

Sóc cantant profesional lírica al Cor de Cambra del Palau de la música catalana. També sóc professora de música en una escola privada.

Soc regidora a l´Ajuntament de Puig-reig a l´oposició i soc Consellera Comarcal del Berguedà a l´equip de govern, Consellera de comunicació, cultura, educació, patrimoni i dinamització de les colònies industrials.

Soc la coordinadora de JUNTS al Berguedà.

–

Perquè crec que l´únic instrument poderós per arribar a l´independència, és el Consell per la República.

Des de la meva activitat professional dedicada a la cultura, crec que puc aportar una visió àmplia del que necessita el nostre país culturalment.

També des de la meva visió política com a regidora i consellera comarcal del Berguedà.

3 – Ermenegild Llobet Martí 3-4-1956 Sant Pere de Torelló

Nascut a Barcelona el 1956, és enginyer, cofundador el 1981 d’Ecotècnia, cooperativa fabricant d’aerogeneradors . Des de 2010 soci i conseller de diverses startups de serveis energètics i de serveis i productes per a “smart cities”. El 2015 promou Mas Vinyoles Venture Factory, una “fàbrica d’emprenedoria” des del Mas del mateix nom, a Sant Pere de Torelló, on resideix. Des de 2019 és regidor de Transició Energètica (TE) a l’Ajuntament de Sant Pere, on ha iniciat un pla per completar la TE local en tres mandats i ha impulsat la creació de la Cooperativa Santperenca d’Energia Sostenible, com a comunitat energètica local pionera. Està impulsant, també, amb el Consell Comarcal d’Osona un ambiciós pla comarcal de TE per a reduir en 6 anys el 40% de les emissions de CO2.

Entre 1984 i 1994 va ser militant actiu del Moviment de Defensa de la Terra (MDT) i l’Assemblea d’Unitat Popular (AUP). És portaveu del Consell Local per la república de Sant Pere.

Amant del cant, l’òpera i la música barroca, té el francès com a tercera llengua materna, així com l’anglès (mitjà-alt) i l’alemany i l’italià (bàsics). És pare de dos adolescents i malauradament va perdre la seva companya i mare dels fills, fa només uns mesos.

Els anys 80 del segle passat jo tenia dos somnis: assolir un món basat en energies renovables i assolir la independència dels Països Catalans. Més que mai, som a prop d’assolir ambdos objectius. Com a regidor independent dins la llista unitària de Sant Pere de Torelló, associada a ERC i portaveu del Consell Local per la República, segueixo treballant per aconseguir aquestes dues fites. Des de la regidoria i des del Consell Comarcal treballo per implantar un model de Transició des del territori, amb el territori i per al territori. Un model innovador, certament republicà, que vol ser un referent per a tot el país. Sense un Consell per la República fort difícilment assolirem la independència. El Consell és la institució on ha de germinar la llavor republicana que entre totes i tots vam sembrar l’octubre de 2017. El Consell és un òrgan de representació exterior, però també l’embrió de la República que va creixent dins del país com a contrapoder fora del control de l’estat i això sol ja és un factor de confrontació i de força, en positiu, intolerable per part de l’estat espanyol. Si sóc escollit representant, faré èmfasi especialment en tres punts:

1. L’estratègia republicana guanyadora s’ha de basar en la intel•ligència, l’astúcia, la valentia i la determinació (que va faltar en moments clau de l’octubre del 17), però també la lleialtat entre nosaltres. No m’agrada parlar d’unitat en abstracte. Hem de construir, en canvi, un consens estratègic lleial. La major part de les estratègies que s’estan esbossant són complementàries més que no contradictòries. Hem de treballar per construir una estratègia única a partir de totes elles i que doni resposta a diferents possibles escenaris. Treballaré per fer ponts, per construir el consens estratègic destacant les complementarietats per sobre de les antítesis.

2. Hem de recuperar la il•lusió per construir la República, la certesa que una república catalana serà molt millor per a tot el conjunt de la nostra societat i en molts àmbits de les nostres vides i per això hem de seguir denunciant tot allò que la pertinença a Espanya ens impedeix d’assolir. Qui millor que el Consell per ajudar a visualitzar aquest futur republicà esperançador!

3. Per rellançar el Consell és imprescindible que els seus màxims responsables, que l’assemblea de representants haurà d’escollir, es comprometin a desvincular-se de la dinàmica partidària lligada a les institucions autonòmiques.

4 – Eulàlia Sardà Bonvehi 13-2-1974 Sant Vicenç de Castellet

Eulàlia Sardà Bonvehi , soc mare de 3 fills i de Sant Vicenç de castellet

Regidora l’Ajuntament i consellera comarcal al Consell comarcal del Bages

Continuar treballant per la independència de Catalunya

5 – Isaac Romero Casals 21-5-1980 Prats de Lluçanès

Nascut el 1980. Sóc periodista. He treballat com a redactor, guionista i a direcció en diversos mitjans de comunicació nacionals i estatals durant més de 10 anys. Actualment, sóc cap de comunicació i protocol a l’Ajuntament de Vic. Com a responsable de diversos projectes web i de transparència de la informació pública, vam crear i posar en marxa el departament de comunicació de l’Ajuntament de Prats l’any 2013. A dia d’avui en sóc regidor de Participació, Igualtat i Comunicació i Polítiques digitals.

Pradenc, lluçanenc i català independentista de cor i de cap, sóc soci d’Òmnium Cultural, membre del Consell Local per la República de Prats de Lluçanès i he estat vinculat en entitats culturals pradenques. Crec en el diàleg i defenso el respecte cap a les persones, independentment del seu gènere, condició o procedència. Vull ajudar a materialitzar l’anhelada República Catalana per la que vam votar i guanyar en el referèndum d’autodeterminació de l’1 d’Octubre de 2017. Una República Catalana referent en polítiques d’igualtat, sostenible i digital.

6 – Laura Urtós Zazo 26-3-1973 SANTA EUGÈNIA DE BERGA

LLicenciada en Dret a la UAB l’any 1996. 25 anys d’advocada en exercici en l’àmbit del Dret civil, i Dret penal. Especialitzada en violència de gènere.

Regidora de l’Ajuntament de Santa Eugènia de Berga des de l’any 2019.

‘- treballar incansablement i dins les meves possibilitats, per aconseguir la independència del nostre país, sense matissos ni subterfugis; amb claretat i transparència; des de baix cap a dalt; com una peça més de l’engranatge de la sobirania popular.

7 – Rosa M. Ortega Juncosa 21-8-1966 Manresa

Actualment sóc Regidora d’Infància, Joventut i Persones Grans de l’Ajuntament de Manresa. Abans de les eleccions municipals del 2019 treballava com a professora de música en un institut de Manresa. Sóc llicenciada en Història Contemporània per la UAB i tinc el títol Professional de Solfeig i Teoria de la Música. Crec en la música i les arts com a eines de transformació i cohesió social perquè la cultura transforma les persones i les persones transformen el món.

M’agradaria molt poder contribuir amb el meu gra de sorra a fer gran el Consell per la República. És l’eina! Imprescindible i indispensable! Penso que tenir un representant electe de l’Ajuntament de Manresa, ( Cor de Catalunya!!) amb 75.000 habitants i ciutat on es van aprovar les Bases de Manresa, ajuda a legitimar el Consell i li dóna encara més força representativa de la totalitat del territori. I no en tingueu cap dubte: m’hi deixaré la pell !

8 – Vicenç Vegas Crespo 17-5-1952 Berga

Bomber 32 anys, he estat cap del parc de Bergadel 2008 fins el 2017 que em vaig jubilar

Tècnic de Proptecció Civil al Consell Comarcal del Berguedà

He cursat els postgraus:

Planificació i Gestió de l’Emergència

Tècniques de Seguretat, Prevenció, Planificació i Gestió de l’Emergència.

He estat actiu en política de partit molts anys amb una petita aturada de l’activitat per temes laborals, però sense deixar la política, soc independentista des de sempre i voldria poder contribuir des de Berga a la Catalunya Central a assolir l’independència del nostre pais en forma de República.

