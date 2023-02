Primera feina per la Conferència Nacional de l’independentisme civil unilateral: La Llengua!

La EU està canviant i ha d’esdevenir l’Europa dels Pobles.

Espanya i una tal Montserrat ataquen l’Escola Catalana des d’EU. Destapem la seva mentida! Mostrem al Món el seu odi i la seva perversió.

https://www.vilaweb.cat/noticies/dolors-montserrat-antiindependentisme-comissio-peticions-immersio/

Els catalans, com podem contraatacar?

Hem de deixar de lamentar-nos indefensos.

Aquesta comissió que vol inspeccionar les escoles catalanes, si fos digna i imparcial s’adonaria que el botxí de la llengua dels catalans no és Catalunya sinó Espanya, i la llengua perjudicada no és l’espanyol sinó el català, i per tant la injusticia la cometen els espanyolistes com aquesta impresentable que es diu de cognom Montserrat i els altres europarlamentaris espanyols.

A Catalunya, als col·legis, tots els alumnes són competents en la llengua castellana, “espanyola” en diuen els espanyols. I a Catalunya no matem ni castiguem a cap persona que la seva llengua materna no sigui el català. Sols fem el possible, enraonat i just perquè aprenguin la llengua mare de Catalunya.

La immersió en català és necessària a les escoles catalanes perquè tota la immigració que rep Catalunya sigui també plenament competent en la llengua pròpia i històrica de Catalunya.

Hem d’encarar-nos davant dels invasors i colonitzadors espanyols que volen destruir la nostra cultura i la nostra llengua, i amb la cultura i la llengua volen destruir i supeditar la nostra nació.

La defensa de la Llengua Catalana, de la nostra cultura, la dels catalans i la defensa de la nostra llibertat, són tres raons essencials que ens aconsellen i reclamen l’urgent i necessari divorci polític i nacional entre Catalunya i Espanya.

Catalunya ha de recuperar la seva secular independència. És vital per a Catalunya i també ho és per a l’Europa dels Pobles lliures i respectats.

Espanya es comporta contra Catalunya de la mateixa manera que ho feia Sèrbia contra les altres nacions dels Balcans. La senyora Montserrat i molts espanyols, que han ocupat descaradament les institucions de la UE, en són una mostra viva, lletja i perversa.

Adjunto una explicació de Koldo Pereda sobre la realitat actual de la UE i de com hem d’actuar, els catalans, per a defensar els nostres Drets humans i de Poble.

Crec que el Consell Local de la República Catalana ha de moure fitxa i fer saber a la UE de totes les agressions que Catalunya pateix, atacada contínuament per Espanya.

També crec que la Conferència Nacional de l’independentisme civil unilateral ha de tenir aquest tema dels atacs a la immersió sobre la taula i organitzar els equips legals i de treball necessaris per a fer realitat el que Koldo Pereda ens explica en el següent youtube que us adjunto. Escolteu-lo, és molt important i alliçonador: