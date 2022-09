Preparem-nos: 1.O 2022. Al CxR ja som 102.737 catalans lliures.

S’acosta el 1r d’octubre. Som-hi!

Comentari a l’Editorial

de Vilaweb de Vicent Partal.

Jaume Riu

25.09.2022 · 23:47

“NO TOT LLIGAT I BEN LLIGAT”

El gener de 1969 Franco encara va dictar un estat d’excepció d’aquells que pretenien controlar a una població desinformada i força atemorida. Ho va fer perquè hi havia símptomes de revolució a la universitat i rebel·lió a les fàbriques, però el desembre d’aquell mateix any en el discurs de Nadal, per tranquil·litzar a la seva gent, el dictador va dir allò de “lo he dejado todo atado y bien atado”, i tothom s’ho va creure quan va morir biològicament el 1975 i es va engegar una transició amb unes etapes clau ben lligades:

– Pacte Fiscal amb el País Basc per desmotivar l’independentisme d’Euskadi.

– Legalització dels partits comunistes PC i PSUC que s’avenien a entrar en joc del regne d’Espanya, però renunciant a ser mai més comunistes, perquè la constitució es cuida d’impedir-ho posant el dret a la propietat privada com un dret fonamental.

– Legalització del partit republicà ERC amb el retorn de Josep Tarradellas com a president d’una Generalitat autonòmica restaurada, però renunciant a ser mai més republicans, perquè la constitució es cuida d’impedir-ho intaurant el rei d’Espanya com a cap d’estat.

– Aprovació de la Llei de partits que preveu la il·legalització del partits que no estiguin d’acord amb els principis lligats i ben lligats a la constitució de 1978.

– En el preàmbul de la constitució es ve a dir que l’imperi de la llei preval sobre l’opinió dels ciutadans, exactament com diuen les constitucions de les dictadures.

– En el capítol 145 de la constitució hi ha una frase determinant i enigmàtica: “en ningún caso se admitira la federación de comunidades autonomas”.

Semblava doncs que el dictador ho havia deixat tot lligat i ben lligat, fins i tot amb un PSOE comprat per apuntalar al rei en tot moment i, excepcionalment, per passar el ribot a l’Estatut de Catalunya quan calgui.

Però no ho tenien tot lligat i ben lligat.

Franco es va descuidar de lligar els catalans.

El Procés català, revolucionari, transversal, perdurable, internacionalitzat i pacífic, ha sobreviscut a tota l’estratègia constitucional, i a Madrid ja ho saben, perquè sinó no farien tants esforços.

S’han adonat fa cinc anys que no tot ho tenien lligat i ben lligat.

Publicat ací per:

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS1: Després de cinc anys de ser uns incompetents, ara l’enemic se’n burla a la Festa de la Rosa.

https://www.vilaweb.cat/noticies/despres-de-cinc-anys-sent-uns-incompetents-ara-lenemic-es-burla-a-la-festa-de-la-rosa/

PS2: Germà Bel: “Vam ser uns incompetents, tots els qui vam ser a la primera línia havíem d’haver plegat”

https://www.vilaweb.cat/noticies/germa-bel-entrevista-cinc-anys-octubre-2017/

A #MeridianaResisteox fa 863 dies que ens visiten @mossos entre ARRO, BRIMO i uniformats a peu de carrer. Una estimacio aprox: de cada 10 amb distintius personals Ñ o feixistes 5 son ARRO, 4 BRIMO i 1 a peu de carrer ( inclús algun vespre, el cap del dispositiu )