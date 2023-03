Preparem la Llista Cívica, per tal que no fem tard!

Partal té tendència a blanquejar o suavitzar les qualificacions que dedica a “esquerra” i en al cas d’avui també la CUP. I quan no pot s’afanya a recordar-nos que Junts també va pactar amb el PSC a la Diputació. Jo recordo com van anar els pactes en aquella ocasió i com s’acorralava Junts amb centenars de pactes antinaturals. Ara, veient com “esquerra” primer va treure el mot Catalunya i després el mot República és correcte anomenar-la ERC?

—

Colla d’inútils …

Primer tots nosaltres pregant que governés qui tingués més vots. Aleshores amb el lliri a la mà vam cavar la nostra pròpia tomba, la tomba del 52%.

Coneixent l’enemic, cada dia que passa, crec més en una possible tupinada el 14F i potser també un “tongo”… Només 30.000 vots de diferència?

Hem de votar una ombra de vot a través d’Internet, un sistema de còpia de seguretat del que votem que ens permetés contrastar els resultats, primer de tot del vot exterior que ve dels catalans que viuen fora de Catalunya. Aquest vot exterior sempre està sotmès a l’àrbitre espanyol i carregat d’arbitrarietats i obstacles.

Segon, la CUP immediatament després del 14F fa costat ER i margina Junts, com sempre ni dura un any …

I volien condicionar fent d’àrbitre d’ER als dos anys.

Així cedeixen el govern a les

esquerres, a ER concretament, la ER que des del mateix 27 d’o tubre de 2010 va trencar la unitat de confrontació amb l’estat, que nega l’1-O i la DUI, la que es va negar investir Puigdemont.

Inútils!

Després el Jordi Sànchez que lliura Junts a ER. Inútil!

Després ve el seguit de despropòsits del pitjor President de la Història de Catalunya, aquest miserable Aragonès.

Aragonès vota gratuïtament a favor del govern espanyol totes les mocions de confiança i tots els pressupostos, tot per interessos espuris d’ER.

Introdueix el castellà a l’ensenyament com matèria curricular, un autèntic cavall de Troia!

Crea i blanqueja una Taula de Diàleg, falsa i inútil.

S’ajup davant la constitució espanyola com un cuc que s’arrossega per terra.

Pacta descaradament amb els qui donaren ple suport al 155.

Viatge pel món com un “pelele”

espanyol amb els ministres de l’enemic de Catalunya.

I darrerament des del departament de Presidència vol fer concesions religioses gratuïtes als alumnes i treballadors musulmans, a la immigració incontrolable des de Catalunya, només per guanyar vots, no té cap més sentit, és d’una inconsciència i una mala fe perfectament dissenyada des dels rengles dels enemics de la nació catalana, totalment lliurat a l’estat espanyol.

Quines sorpreses ens donarà encara aquest “Aragonès”, enemic de Catalunya? El pitjor President i la pitjor ER que mai, fins ara hauriem pogut imaginar, a anys llum del mateix Montilla.

Mori el mal govern!

Fora ER i fora tots els col’laboracionistes amb Espanya.

Via fora, catalans!

No votem de cap manera aquests inútils i impresentables, enemics de casa nostra.

No ens podem fiar de cap d’aquests partits que paren la mà a les arques de l’estat espanyol, aquelles arques que omplen amb tot el que ens espolien als catalans. Aquests partits que omplen les nostres institucions de càrrecs ben pagats amb les seves camarilles.

Per evitar tot això necessitem la Llista Cívica:

Primer, per preparar-nos amb temps, abans que les properes eleccions al Parlament no ens agafin amb el més calent a l’aigüera.

Segon, perquè la independència no és tasca dels partits sinó del Poble.

Tercer, perquè diguin el que diguin, si manen ells, els partits politics, al darrer moment ens trairan. No seria pas la primera vegada ni la darrera que posen els seus interessos per davant de l’interès suprem de Catalunya, la llibertat plena, la Independència.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC.

PS1:

La CUP (i ERC), al cap de dos anys del pacte.

https://www.vilaweb.cat/noticies/la-cup-i-erc-al-cap-de-dos-anys-del-pacte/