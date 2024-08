Per la Llengua, per la Nació sencera, per la Independència! Són indestriables!

Triangulació del Manifest de Prada

1 Només la llengua et farà català.

2 Entendre el català, aprendre’l, parlar-lo és fàcil i possible. No fer-ho és només xenofòbia.

3 Explicar a tothom totes les agressions que ha patit i encara pateix la Llengua Catalana és absolutament necessari (Jaume Bonet)

4 Cal massificar aquestes mesures, desbordar tot el país, a tots nivells, a tots els espais, a totes les edats. Ha d’ésser una follia en positiu. Un Tsunami lingüístic, nacional, sobirà!

5 No ho hem d’intentar, ho hem d’assolir!

Només la Llengua Catalana et farà català. Sense la Llengua ets com un peix fora de l’aigua, un cap gros dins d’una bassa que s’està assecant. Sense la Llengua Catalana ets un immigrant perpetu, un estranger, un sense pàtria o un pobre apàtrida allunyat de la seva pàtria per ves a saber quin pecat. Sense la Llengua estàs mancat d’amor a la mare terra, esdevens un colonitzador, un invasor, algú negat per aprendre la parla de la gent de la terra que t’acull, un pobre ignorant o pitjor encara esdevens un pobre miserable que odia el que no comprèn.

Només conèixer i parlar la llengua d’aquest Poble et farà català!

https://www.vilaweb.cat/noticies/la-declaracio-de-prada-un-necessari-crit-dalerta-pel-catala/

2 Llengua. Prou de xenofòbia

Campanyes sobre la mentida dels espanyols que viuen a Catalunya que no en entenen la llengua, quan sovint les paraules són comunes i les construccions de les frases també:

cal convèncer els catalanoparlans que simplement no ens volen entendre perquè són xenòfobs.

Ja n’hi ha prou de passar nosaltres per xenòfobs mentre la xenofòbia més virulenta i constant la patim nosaltres cada dia.

Denunciem-la.

PS

La xenofòbia (del grec fobos, “por”, i xenos, “forasters” o “estrangers”) és l’animadversió cap a persones o cultures diferents, o considerades com a diferents.

3

Jaume Bonet

22.08.2024 | 15:29

Només fent una repartida grossa d’informació EN PAPER, però amb frases curtes com piulades, informant de tots els greuges, es pot aconseguir capgirar el pensament dels qui van enganyats.

https://twitter.com/jaumemoll/status/1615095654631579659?s=20&t=82azPOPpLf-KMXdVMUyvhw…

(i també repiulant-les a les xarxes, clar, però no només)

I això no ho faran els polítics, cal que ho faci la gent així com pugui i les associacions organitzades en donin exemple.

PS. Avui he estat content, una persona que crec que és sud-americana que m’estava cobrant la compra en el supermercat s’ha esforçat amb dir-me les primeres paraules en català. Infinites gràcies!

