Pacte Nacional per la Llengua, en fals …

Llengua, Pacte Nacional?

Els mals que ataquen la Llengua dels Països Catalans i les principals causes:

Primer de tot la nostra por de sempre que ens fa esclaus. ( “En seguirem el compliment” ??? Temps al temps! )

Segon, Espanya i tots els enemics de la nostra Llengua, com tan bé va explicar Albano Dante Fachin a través d’ “Octuvre”:

“La 1a causa contra el català és espanya i els nostres polítics que han dimitit de defensar la Llengua i tots els seus parlants:”

https://youtu.be/EEcrbYpBkEQ?si=HvtsbeGX_iyD7Sue

Tercer, tal com ens comenta

Joaquim Torrent

13.05.2025 | 23:58

“I el més patètic, ni un mot dedicat a l’ impacte de la immigració massiva, tot amagant el cap sota l’ala, quan aquesta és, objectivament i per damunt altres consideracions, la causant directa de la davallada de l’ús del català, no perquè el catalans el deixem de parlar. Si s’amaga el diagnòstic no hi ha guariment possible i només posarem pegats… De fet és el que volen , ja els està bé, i aquests diners seran simplement per a maquillatge mentre van allargant l’agonia irreversible del pacient. Sumament pervers!”

Quart:

Joan Benet

13.05.2025 | 23:13

” … El problema és la colla de amebes que tenim al davant dels nostres partits i les nostres institucions. Pitjor difícil, sembla que haguem triat el germà “tonto” del rei Mides i tot el que toquen és converteix en merda.”

PS1. Per a més INRI ara s’hi han afegit “Òmnium” i la Plataforma aquest pacte clarament i volgudament insuficient. Ai las !

PS2. Respecte a la Guàrdia Civil espanyola, Via Fora! Invasors i ocupants enemics de Catalunya!

PS3. Visquem la Llengua Catalana, visquem la Nació sencera, visquem la Independència que vam guanyar l’1-O i declarar amb la DUI al Parlament Català, no les abandonem, no en baixem, són indestriables!

PS4: Editorial Vilaweb:

https://www.vilaweb.cat/noticies/pacte-per-la-llengua-quina-vergonya-dacte-quina-vergonya-de-pais

PS5.

Regeneració Lingüística de la Nació Catalana (enllaços)

1 –

https://lagotacatalana.wordpress.com/2017/01/28/dt-31-regeneracio-linguistica-de-la-nacio-catalana/

2 –

https://simptomesindcat.blogspot.com/2019/06/regeneracio-linguistica-de-la-nacio.html?m=1

3 –

Regeneració Lingüística de la Nació Catalana:

https://slideplayer.es/slide/14102503/

