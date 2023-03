Pacte Nacional Independentista Unilateral

Intent de cop d’estat a la unilateralitat:

Tot just estic començant llegir aquesta entrevista, però ja fa alguns dies que tinc la impressió que primer es parlava de la Llista Cívica, cosa que no tenia cap sentit, tothom i els dimissionaris encara més saben el que diu el full de ruta, no es deia obertament però el que volien boicotejar era la Conferència Nacional de l’independentisme civil unilateral, el més important!

I ha passat com sempre passa, el sotogoverno de la mateixa ANC, l’ànima partidista que molts portem amagada en el subconscient, els que es creuen pares de l’ANC i algunes ànimes càndides que es van deixar manipular, com el Jordi Pessarrodona, de fet ja poden haver assolit el seu amagat objectiu, un cop d’estat encobert contra la unilateralitat de la Conferència Nacional de l’independentisme civil unilateral, amb la comèdia de sempre, que ho hem de consensuar…, que a la Conferència hi havia dues ànimes …, que ho hem de revalorar … , que i que …

Com el 23F i la LOAPA i altres exemples els efectes en favor dels que no són unilaterals sinó el contrari, intenten desballestar la unilateralitat i si no poden intenten estobar-la, i indefinir-la, sempre amb la cagarel·la de la falsa unitat que tot ho entorpeix i entrebanca.

Espero i desitjo que la Presidenta i la vicepresidenta de l’ANC i la meitat més un del Secretariat no es deixin enganyar!

L’ombra del fantasma contra l’independentisme civil unilateral és ben viu!

Xirinacs ens va avisar “compte amb el perill de traïció dels líders” Obrim el ulls i refermen la lucidesa, la determinació i el coratge!

Sabem-nos independents! Vam votar, vam guanyar, vam declarar, ara hem de fer, unilateralment !!!

Xirinacs i molts altres ens ho han dit “no ens la donaran, la hem de viure i fer, qui s’ho creurà si nosaltres no som conscients del que vam fer positiu l’octubre del 2017?; Visque-m’ho ja!

Disposem-nos acabar-ho.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS:

Núria Marín: “La ciutadania ha de ser un actor polític i confrontar-se amb els partits”

https://www.vilaweb.cat/noticies/nuria-marin-vicepresidenta-anc-entrevista/