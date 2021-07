OBEDIENTS AL MANDAT DEL 1r OCT: Completar la DUI, Assegurar el català, Enxarxar el territori.

Núria Castells 14.07.2021 | 02:20

Em pregunto si podem parlar d’”innocència” del govern, encara a hores d’ara. Per què, voleu dir que no seria “massa” innocència?

Tractant-se de polítics de primera línia i que, a més, diversos d’ells ja porten anys en càrrecs prominents, no puc creure que conservin gaire innocència. Si de cas, tindríem dret de suposar que no aprenen res de l’experiència. I que persones així, per tant, estan incapacitades per governar.

Més probable és que, com diuen diversos comentaris, siguem davant un govern que no es vol enfrontar amb l’estat repressor… (ni amb la realitat). I només està intentant allargar, mentre pugui, el joc del gat i la rata. Qui dia passa, any empeny -deu ser la divisa.

De possibilitats d’actuar n’hi ha, teòricament, moltes: des de recórrer a un banc estranger fins a deixar de fer tractes amb els bancs que actualment treballen amb la Generalitat. Però, per a tot això, fa falta tenir coratge perquè la mà de l’estat és llarga i no s’estarà pas quieta. I això ja seria enfrontar-se!

Ara, el cas és que, tant si ho volen veure com si no, governar com si no existís la repressió no serà possible. I la trampa quedarà al descobert i els ciutadans catalans perdran la paciència.

O, no…