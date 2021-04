Només tres coses ens calen per alliberar-nos: L’Anhel, una estelada, i dir el “Prou!” definitiu. Entrenem-nos!

Comentari a l’Editorial i als Comentaris de:

https://www.vilaweb.cat/noticies/lengany-del-proces-la-catxa-del-consell-per-la-republica/

EL VALOR DE L’ANHEL DELS CATALANS LLIURES:

Salvador Molins 22.03.2021 | 20:49

Infinitament per sobre de tot el que puguem dir i pensar, del que puguem defensar o atacar, hi ha un fet transcendent que Puigdemont va ignorar de fet, i amb ell molts, no tots, aquell 10 d’octubre de 2017, potser aleshores no era capaç de copsar-ho, la inconsciència en aquell moment de paor, inconsciència del respecte i el valor i l’estima d’un Poble mil·lenari per recuperar la seva ànima i la seva independència. Ara en parlem en passat, aquell moment en que un llamp va ferir infinitament el cor dels catalans que tenien i tenen ben viu l’anhel de ser Poble Lliure, l’anhel esperat i somiat per miríades de catalans al llarg de la història.

Hi va haver una cosa molt per sobre de la misèria i limitacions del moment concret, va ser la dignitat del Poble català lliure que va anar votar la seva decisió “Estat Català Independent en forma de república” el poble, tots nosaltres, no anàvem de catxa sinó amb el cor i la llibertat a la mà, tots nosaltres vam transformar aquell 1r d’octubre de 2017, el Referèndum d’Autodeterminació, que de cap manera hem de repetir perquè ja el vam guanyar, vam transformar-lo en un Mandat del Poble Català vers el Poble Català. Si creiem en nosaltres, no podem negar-lo, no podem negar-nos a nosaltres mateixos, només tenim una vida, només tenim aquests moment a moment, només tenim una llibertat i la hem de fer viva per a nosaltres, per les nostres noves generacions i per tots els nostres avantpassats.

Complim el mandat del 1r d’octubre i del 27 d’octubre de 2017:

Edificar la ja incipient República votada i guanyada

en el Referèndum d’Autodeterminació i en la DUI al Parlament.

Unitat estratègica, costi el que costi de dificultat.

Incondicionalment inclosa al pacte entre ER i Junts.

Quina serà sinó la nostra dignitat i fermesa.

Sense aquest compromís no som res ni tindrem res.

Visquem la nostra Independència,

sense demanar permís a ningú,

sense esperar ordres de ningú.

Joan Sabata, Josep Vilalta, Salvador Molins, …

Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR*BIC

Berguedans per a la Independència de Catalunya, 2002

Amics de Pere Esteve, Josep Espelt, … i molts altres patriotes en la memòria.

PS1: Comentari a l’Editorial i als comentaris, de Vilaweb d’avui: el Mandat i el Pacte pel nou govern.

PS2: EL VALOR DE L’ANHEL DELS CATALANS LLIURES. L’autenticitat del Mandat i el Pacte pel nou govern.