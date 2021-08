11S Tots a BCN. Només Independència. Fora els projectes trampa. 98419 censats al CxR, i tu?

L’11S – TOTS A BARCELONA

L’1 D’OCTUBRE, REAFIRMEM EL MANDAT:

Edifiquem dia dia la República Catalana Independent

EL 27 D’OCTUBRE comprometem-nos en completar la DUI.

La transició ecològica és destruir el Delta?

No a l’ampliació de l’aeroport del Prat!

Per Pedro Mercadé Els governs central i de la Generalitat s’han omplert la boca les darreres setmanes parlant de l’anomenada «transició ecològica» per a la que diuen que serviran, entre d’altres, els fons europeus Next Generation. Però, l’hora dels fets, el 3 d’agost, Govern i Generalitat han pactat l’ampliació de l’aeroport del Prat en contra de l’opinió unànime dels col·lectius ecologistes i contradient, fins i tot, els recents informes de la mateixa Comissió Europea que parlen d’un grau de destrucció del Delta del Llobregat inadmissible i que s’hauria de pal·liar durant els propers anys.

Abans de l’arribada de la Covid l’ampliació de l’aeroport del Prat no era en cap cas objecte de debat. Tot el contrari. El que estava en qüestió era el volum desmesurat de turistes que estava rebent Barcelona i que resultava incompatible en diverses qüestions amb la qualitat de vida dels seus habitants. I un dels principals temes de debat social d’àmbit mundial era i és (tot i que sembla que per a alguns hagi desaparegut amb la Covid) el canvi climàtic i els danys sobre el medi ambient de dècades de destrucció capitalista. Es deia, i ara està encara més vigent, que estem ja en el temps de descompte per tal que el canvi climàtic pugui ser parcialment reversible i evitar o reduir un augment dràstic de les seves conseqüències en forma de desequilibris al medi que poden generar fenòmens meteorològics destructius, grans sequeres, inundacions, incendis, extinció de més espècies, creixement del nivell del mar i desaparició d’illes i zones costaneres, augment del risc de patir pandèmies i plagues, etc.

Justament en aquell context precovid, la Comissió Europea va fer públics uns informes en què criticava la gestió que se n’havia fet de l’anterior ampliació de l’aeroport del Prat. Aleshores, les diferents administracions públiques es van comprometre a dur a terme una sèrie de mesures compensatòries al Delta del Llobregat i als seus espais naturals que, segons els informes de la CE no s’han fet. Els informes també parlen d’una situació límit d’aquests espais naturals i de la importància de mesures de preservació i potenciació, atesa la seva importància per a l’ecosistema de la zona. Doncs bé, la resposta del govern «més progressista» i la del «d’esquerres i republicà» (ambdós també s’autodenominen ecologistes) és una altra ampliació de l’aeroport que està absolutament allunyada dels interessos de la població del territori i que només respon i es justifica amb interessos purament especulatius.

Fa uns mesos van sortir a fer pressió a favor de l’ampliació de l’aeroport unes 200 entitats encapçalades per constructores, bancs i l’accionariat d’AENA amb arguments poc precisos basats en increments del PIB (com si l’ampliació generés activitat turística per si mateixa i com si aquesta no tingués límits ni conseqüències per a la ciutat de Barcelona ni per al medi ambient). Recentment han estat més de 300 les entitats en contra, citant els informes esmentats de la Comissió Europea i altres sobre les greus conseqüències ambientals que podria tenir aquesta ampliació com ara el de l’Agència de Desenvolupament Urbà, Barcelona Regional, que estima que l’ampliació de l’aeroport del Prat incrementarà, com a mínim, un 33% les emissions de CO₂. També denuncien que fa més de 20 anys que s’incompleixen els acords que es van prendre amb l’ampliació de la T1 del Prat.

És curiós veure com, entre els grups municipals que conformen l’Ajuntament del Prat i que estan en contra de l’ampliació de manera unànime, estiguin els que s’han mostrat favorables fora del municipi com C’s o, encara pitjor i més hipòcrita, els que formen part dels governs que s’han mostrat favorables a l’ampliació, com són PSC i ERC.

ICV i l’Ajuntament: responsables de dècades de destrucció del medi

L’actual govern del Prat és formalment d’En Comú-Podem amb el PSC, però hi té un pes determinant ICV, que ha governat el municipi durant més de 30 anys. Actualment es posicionen en contra de l’ampliació de l’aeroport, però en són responsables directes de la destrucció que ja ha patit el territori durant les darreres dècades. L’any 1994 l’Ajuntament del Prat va signar, juntament amb el de Barcelona, l’anomenat Pla Delta, un conveni acordat amb el Ministerio de Obras Públicas, la Generalitat i la Mancomunitat de municipis de l’àrea metropolitana que l’entitat ecologista DEPANA defineix com: «Un conjunt d’obres que no només van afectar greument els ecosistemes del delta del Llobregat, sinó que es va convertir en tot un model per la destrucció del territori. Aquest pla, un gran desgavell ecològic contra el Delta, una zona humida d’importància internacional.» El Pla Delta incloïa:

– Desviament del riu Llobregat, cap al sud 2,5 km, que entrava en part de la Reserva Natural Parcial de la Ricarda-Ca L’Arana i destruïa totalment la zona de la Podrida, i les jonqueres de Cal Tet.

– Ampliació del port, en l’anterior espai, on s’ubicarà la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL), que va multiplicar per tres la seva superfície. Aquesta ampliació va suposar la desaparició del 40% de tota la població de corriol Camanegre.

– Ampliació de l’aeroport, construcció de la tercera pista, paral·lela al mar i a uns 1300 metres de la pista principal, una nova terminal, centres logístics, etc. (duplicant-ne la superfície), amb la desaparició del canyissar del Pas de les Vaques on criava l’última parella d’arpelles al delta, la zona de salicornars, erms i bases de la Volateria i part de la ZEPA de la Ricarda i el Remolar, am la tala de 14.000 pins d’un hàbitat d’interès prioritari per la UE.

– Carreteres diverses, accessos viaris i ferroviaris (autovia del Baix, Pota Sud, etc.).

Cal un pla de lluita veïnal amb el màxim de suports

El manifest signat per 300 entitats mostra l’ampli rebuig, no només veïnal sinó també social, que genera l’ampliació de l’aeroport. Ara, cal traslladar això als carrers amb la convocatòria (prou àmplia i amb prou difusió) de mobilitzacions en contra de l’ampliació.

El Prat té una tradició important de lluites veïnals (contra el desviament del riu, dels i de les veïnes de Sant Cosme contra el narcotràfic o per habitatges dignes) i la causa d’ara és prou important per tornar a sortir a lluitar. No pot ser que, mentre es destrueixen milers de llocs de treball aquí al costat (tancament de la Nissan, per exemple) i es permeti una desertització industrial en lloc de nacionalitzar les empreses que tanquen i fer un veritable pla de reindustrialització amb la transformació ecològica que tothom coincideix a dir que cal, es vulgui seguir basant l’economia en un turisme que ja ha arribat als límits de la sostenibilitat per a la ciutat de Barcelona i per a l’entorn natural del territori.

Per Pedro Mercadé – Extretr de l’Unilateral



PS1: 11S Tots a BCN. Només Independència. Fora els projectes trampa. 98419 censats al CxR, i tu?

PS2:

98.419 catalans lliures formem ja la incipient

República Catalana Independent

de moment a l’exili de Waterloo i en el nostre

convenciment i determinació. Si som siguem!

I tu, que vas votar el 1r d’octubre del 2017

amb coneixement de causa, que esperes, que

t’ho resolguin el Puigdemont o el Junqueras?

Apodera’t i censa’t al cens de la República,

cens que administra el CxR des de Waterloo.

PS3:

