No al Decret de la vergonya!

No toqueu la llei d’ensenyament! Així … No! És massa gros, no podem fer el desentès. Demanem la dimissió de la part del nucli dur parlamentari i de la direcció de Junts, amb Jordi Sànchez al davant, que han fet aquest pacte contra el català. Però no dimissió el juny sinó ara mateix, abans del dia 26 d’abril.

Jordi Sànchez es va carregar La Crida, per poc es carrega el 1r d’octubre, mínim dues vegades. Ara s’ha carregat Junts, traint tots els que vam votar Puigdemont, i ara, si no li paren els peus, junt amb l’impresentable (NHP) “No Honorable President” sr. Aragonès, és carregaran la immersió lingüística, és carregaran l’acolliment dels immigrants en català, posaran la no immersió lingüística en mans de cada centre, una bogeria inconscient, i faran un mal irreparable a la llengua de Catalunya.

A Junts, el primer que ha de dimitir, plegar en sec, és l’impresentable Jordi Sànchez i les seves titelles inconscients.

No toqueu la llei per empastifar-la amb les vostres irresponsables mans!

No al Decret de la Vergonya.

No als interessos de PSC/PSOE, Ciutadans, Vox, PP contra la llengua de Catalunya.

I … fora tots els jutges espanyolistes, associacions i colonitzadors tots que odien Catalunya i el català.

Fora! Dimissió! Ja!!

No aquesta llei!

Vergonya, miserables! Titelles!

Davant la Llengua, cap de nosaltres no podem renunciar, ni podem callar.

Això és massa gros!

No podem fer el desentès!

No!

La llengua no es toca!

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS1: No toqueu la llei d’ensenyament! Així … No! Dimissió immediats d’Aragonès i Sànchez.