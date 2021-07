NI UN DURO PELS LLADRES ESPANYOLS. VOTANS DEL 1r D’OCTUBRE, REGISTREU-VOS AL CENS DEL CxR. Fora! l’inquisitorial i fantasmal Tribunal de Comptes i els seus espectrals membres.

Hem de pujar i pujar al cim de la Independència, el nostre particular Canigó virtual, ens cal el convenciment i la RESOLUCIÓ de catalans lliures. La manca de Resolució i clarividència fa esclaus a molts catalans dels que van votar el 1r d’octubre de 2017, i els deixa desarmats i paralitzats, i això els fa esclaus a tots nivells. Què espereu a fer pinya com ho fan els castellers? Censeu-vos ja al CxR encara que aquest no sigui tan perfecte com voleu. Sobrepassem-nos els uns als altres, fem-nos ferms i decidits. A MOLTS VOTANTS DEL 1r D’OCTUBRE ELS CAL RESOLUCIÓ I CLARIVIDÈNCIA, SEMBLA QUE MOLTS HAGIN OBLIDAT PERQUÈ VAN VOTAR EL 1r d’OCTUBRE DEL 2017! Aquest fantasmal Tribunal Inquisitorial de Comptes espanyol és avui la faiçó veritable de l’Espanya de sempre, la faiçó autèntica de la realitat espanyola total, a tots els seu nivells imaginables, que ens vol aniquilar com a persones i com a Poble. Com que sembla que la guerra judicial no els ha funcionat prou bé, als incansables enemics de Catalunya, ara ho intenten amb aquest vell tribunal inquisitorial que enlloc de jutges està format per espectres i autòmates de la seva sacrosanta unitat. Segons hem vist aquests dos o tres darrers dies, el mateix “Presidente Sánchez” n’és un d’ells. Això molts ho sabem, però hi ha catalans que s’entesten a no voler-ho veure, i així ens va per culpa dels il·lusos i el seu negacionisme al respecte.

Aquest

a merda d’ecspanya de sempre, avui camuflada sota el nom de Tribunal Inquisitorial de Comptes, dels comptes dels altres, perquè dels seus propis comptes, Espanya només fa que pagar multes multimilionàries amb els nostres calers pels seus continuats incompliments davant d’Europa.

Espanya (España) “la lladre!”, vol jutjar als altres, sobretot als catalans que no es fiquen els diners a la butxaca sinó que sols intenten fer bé la feina que els votants els han encarregat, llevat de la defensa efectiva de la llengua i de donar subvencions i preferències als enemics més acèrrims de la Independència de Catalunya. De fet condemnen, una i una altra vegada, Catalunya a l’ostracisme, al dia de la marmota de la supeditació i esclavatge nacional, a la misèria de suportar totes les perverses jugades de qui et vol agenollat i mort. Ara mateix, Espanya acusa persones com Mas Colell o Jordi Pujol que li eren valedores, pensaven que “ecspanya” aquesta merda que actualment enganya i roba Europa descaradament, alguns d’aquests catalans, unionistes de fet o supeditacionistes de fet, encara es deuen pensar que aquesta merda és reformable. Res més allunyat de la realitat! Carles Muñoz Espinalt, pensador i militant de la Llibertat i de la Dignitat de Catalunya, per allà els volts de l’anomenda transició espanyola, davant la sol·licitud de l’ex MHP President, li va preguntar a Jordi Pujol si el seu projecte era independentista, naturalment Pujol li va dir que no, Carles Muñoz Espinalt li va dir aleshores “si és així amb mi no hi comptis”. Al cap d’uns 20 anys i escaig, la darrera gran operació d’estadista de Jordi Pujol va ser, en un viatge a Helsinki, reafirmar-se en el projecte espanyol. En aquells moments l’independentisme començava bulllir soterrat sota les tones de silenci que el mateix Jordi Pujol durant vint-i-tres anys li havia llençat al damunt, aquest era el sistema: sucoses subvencions a la “Feria de Abril” a Catalunya, i sempre, sempre, continuades subvencions i preferències al diari del Godó! això, ai las, encara dura avui, sis “honorables?” després: Maragall/Carod, Montilla/Puigcercós, Mas/Mas Colell, Puigdemont/Junqueras, Aragonès/Junqueras/Sànchez.

Som 98.029 ciutadans de la incipient República Catalana Independent, declarada amb la DUI catalana el 27 d’octubre del 2017, que censant-nos al Cens del CxR hem fet un pas més, esdevenir ciutadans de dret d’aquesta nostra incipient República. No! no volem esperar a ser morts per esdevenir espiritualment lliures i ens reafirmats en contra i davant la merda d’ecspanya de sempre.



Complim el Mandat del 1r d’octubre de 2017, fem tot el possible, cada moment, edificant la República Catalana Independent, la vacuna efectiva contra l’espectral, malèfica i lladre merda que ens subjuga. Persistim. Censem-nos al CxR, esdevinguem poble, completem la DUI, institucionalitzem la incipient república, enxarxem-nos en el territori que hem de controlar , parlem tot hora la llengua per assegurar-ne el present i el futur, …

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR*BIC

PS 1: https://blocs.mesvilaweb.cat/smolins9/

PS 2: https://blocs.mesvilaweb.cat/empordaaccio/

PS 3: Si plantem cara a l’enemic, ningú podrà aturar la República Catalana Independent.

Diguem el prou definitiu i portem la DUI a La Haia.

Els catalans tenim “un “horitzó d’expectativa” nítid” i precís:

República Catalana Independent.

Punt i final del Procés.

Completem la DUI del 27 d’octubre del 2017.

El dia del Punt i Final hem de ser molts, hem de ser tots.

Ara ja són 98.029 ciutadans de la nova república que es deleixen per implementar-la.

És molt senzill censa’t, ja! Xirinacs ens digué “sigueu poble” …