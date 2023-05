MxI. Necessitem cossos i caps a cada poble i comarca.

Fem-nos forts i tinguem en compte totes les possibles contingències per vèncer en el segon embat.

Cossos i caps del MxI

Trenquem la pau autonòmica, la falsa pau.

Encara hi som a temps!

L’esperança catalana no mort mai!

Ja som a les municipals i el més calent és a l’aigüera.

Preparem les llistes cíviques i els cossos cívics a cada municipi i comarca, cossos i caps*, a mena de les recordades Consultes, tots encarats a ser amos i senyors del camí del Mandat del Primer d’Octubre, amos i senyors com a Poble Català Lliure, preparant la eclosió de la Llista Cívica amb un sol objectiu, un sol equip capdavanter o legítim lideratge i un sol programa.

Si ho assolim podrem encarar sense desesper les eleccions al Parlament Català quan aquestes s’esdevinguin, amb una via bàltica esperançada.

Si el Mandat fou Catalunya Independent en forma de República, siguem-ho! … tots aquells que som censats o ens inscrivim a partir d’ara al Consell de la República, construint-ne moment a moment la incipient República Catalana Independent. Ara som 103.174.

* Si volem llista cívica “caps” ens cal també organització i enxarxat “cos, cossos”, arreu del territori, com les Consultes.

Les Consultes van fer creïble i materialitzable el Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya, aquests possibles cossos d’independentisme lleial a l’1 d’octubre i a la DUI, per què no podem fer creïble i possible la materialització de la República que ja vam votar i declarar amb coneixement de causa?!

Concretem l’esperança amb més convenciment i acció. Tot el Moviment per a la Independència, començant per l’ANC fins al darrer mico o mica, apoderem-nos de sobirania plena i lliure.

Quan ens organitzarem?

Quan direm prou?

Quan ens plantarem?

Anem-nos entrenant !

Som-hi!

Continuem!

Perssistim!

Tornem-hi!

Tan de bo siguem afortunats, la fortuna acompanya als valerosos, tan de bo cossos i caps s’esdevinguin.

Qui comença?

Quin poble o districte comença?

Com s’ha comentat en la darrera tertúlia proscrita, cal que l’independentisme unilateralista (Moviment per a la Independència de Catalunya – MxI) prengui cos.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent.

PS1:

Ni van trobar les urnes ni han trobat el Tsunami.

https://www.vilaweb.cat/noticies/ni-van-trobar-les-urnes-ni-han-trobat-el-tsunami/