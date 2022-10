Mama, censa’m al Consell de la República!

El valor de la DUI del 27-O del 2017

“el 27 d’octubre, en canvi, pràcticament no l’ha reivindicat mai ningú durant aquests cinc anys”

Aquesta expressió d’aquest fonamental editorial i clar posicionament de Vilaweb enfront de la incipient República Catalana Independent, en veu del seu magnífic i compromès Director, Sr. Vicent Partal, tot i que és correcta en el sentit d’expressar el mutisme i el negacionisme de fet de tants polítics i de tants catalans tancats a l’evidència i a la totalment necessària moral de victòria, no és una expressió del tot precisa ja que tots els catalans censats al cens del Consell de la República, fins al dia d’avui, 102.883 i en augment, encara que ho sigui en forma d’un micro goteig, són catalanes i catalans convençuts i defensors del seu valor i per aixó lliurament s’hi han censat, pel seu convenciment de ciutadants de la nova República i del valor real de l’esmentada Declaració Unilateral d’Independència, DUI catalana com la de Kossovo, llegida, votada i guanyada al nostre Parlament, legítim i legal, escollit democràticament el 27S del 2015.

Primer d’Octubre i 27 d’Octubre de 2017 es complementen i donen vida a la nostra Independència, Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya vinculant i la DUI Catalana es complementen i reforcen mútuament, és legitimen fins que assolim la seva implementació.

Sí! Des del 27 d’Octubre jo ja sóc lliure, ciutadà català de la nostra incipient República, molt petita com un germen però viva. Si encara no ho havia fet, ara sí que des de l’octubre del 2017 he renegat d’Espanya, no sóc espanyol, no formo part d’aquesta merda, d’aquest monstre, ho dic amb paraules gruixudes perquè no en quedi cap dubte. Qui vulgui seguir-ne esclau, doncs que en sigui, que ho pateixi físicament com tants ho hem de patir i a més, a la vegada, que ho pateixi moralment, que se senti “com un cuc arrossegant-se per terra” expressió de John Adams, un dels pares de la Nació Nord-americana.

Els vençuts, negats, emmudits, insultats i espoliats, … que no tenen altra esma que ajupir-se sota la bota i les pretensions de l’Espanya eterna, condemnats a una inevitable i forçada decadència, que vagin mortificant-se en el dol d’un fracàs que els fa miserables, incapaços com són de valorar la força real d’una DUI democràticament guanyada, que ja tenim a les mans i que només cal aprofundir i completar amb coratge, encert i intel·ligència pràctica fins presentar-la davant del Tribunal de Dret Internacional de La Haia, tal com ho van fer els Kosovesos.

Amb la DUI vam esdevenir un Poble que va plantar cara i no s’aturarà fins a ser plenament lliure, una Nació Madura i adulta.

Sense la DUI no seríem res més que una autonomia queixosa i malcriada, vergonyosa, ploramiques, miseriosa, la riota de l’orgullosa i imperialista Ñ.

Volem o no volem ser independents?

Què espereu censar-vos al Cens del Consell de la República?

Voleu que us ho faci la mama?

Si som, siguem!

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS1:

Apologia del 27 d’octubre de 2017

https://www.vilaweb.cat/noticies/apologia-del-27-doctubre-del-2017/