L’Independentisme de caràcter, la resposta a Ot Bou. Som 101.580 al CxR, i tu?

”Si l’independentisme s’ha cregut la retòrica espanyola sobre la seva violència és perquè molt abans s’ha cregut la retòrica espanyola sobre la seva legitimitat, perquè no tenia ben estructurades les explicacions que es donava a ell mateix.”

Vam fer una Declaració de Sobirania, però els nostres representants no se l’han creguda, com tantes altres declaracions, i cada vegada que el TC o qualsevol altra instància espanyola obria la boca corrien escapant-se i justificant-se dient que aquella “Declaració”, fos la que fos no era “jurídica” sinó “política”, intentant escapolir-se de les represàlies de l’Espanya enemiga, de sempre, de Catalunya.

Els teníem por i encara els tenim por, i si no tenim ben clar i constantment present cap on anem i per què hi anem, ens supediten a la seva capacitat repressiva.

Què hi podem fer?

Hauríem de dir-los “prou!” “vosaltres, no ens maneu, no teniu cap autoritat sobre nosaltres, foteu el camp, sou proscrits en aquesta terra”

Masses paraules, masses submisions, … masses raons, -també i primer les meves-, i poca fermesa, poc convenciment, poc caràcter.

