L’atac a la Llengua i a la dignitat dels catalans. Allò del 25%

La guerra de jutges i espanyols colonitzadors contra el català a les escoles continua.

Aturem-los! Independència i DUI ja!

Ens ataquen l’ensenyament en català. Podem fer-hi front des del Consell Local de la República de la comarca del Berguedà? què hi podem fer? Millor que no diguem “que no hi podem fer res!

Salvador Molins

10.09.2024 | 00:00

D’entrada i mentrestant no s’esmenen aquestes intromissions dels jutgès espanyolitzadors en l’ensenyament català, les matemàtiques i les socials, aquests centres, haurien de fer-les, en aquests casos obligats pels jutges i pares espanyolistes recalcitrants invasors de la nostra terra, haurien de fer-les una setmana en català i la següent en castellà perquè tots els alumnes puguin aprendre aquestes asignatures en les dues llengües.

És necessari que el MHP Puigdemont ens expliqui a tots els catalans que està negociant a Suïssa, si és que encara està negociant res, i també ens ha d’explicar com denuncia aquest nou atac permanent per part de jutges i espanyols colonitzadors contra el GOI Català. (Grup Objectivament Identificable dins de la Comunitat Europea, atacat contínuament i en múltiples fronts pel Regne d’Espanya). Aquesta és una de les grans causes que ens empenyen als catalans a trencar política i socialment amb Espanya per així independitzar-nos-en

ja! d’una vegada per sempre.

PS: Unim-nos tots els parlants de català de tots els PPCC, per defensar la llengua en l’ensenyament, contra jutges i espanyolitzadors amb la samarreta verda de les illes, quan es manifesti un país o comunitat dels nostres cal que ens manifestem tots.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BIC. Xarxa territorial de cossos per la Llista Cívica i la DUI.

Per què hi ha vint-i-quatre aules de Catalunya que ja apliquen el 25% de castellà?

https://www.vilaweb.cat/noticies/centres-25-castella-curs-2024-2025/

Regeneració Lingüística de la Nació Catalana:

https://slideplayer.es/slide/14102503/