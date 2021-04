L’afer Cuevillas. Quan s’ha de dir “PROU”? -“Com més ens ajupíem més ens picaven” Rosa Parks

Joan F Ruiz

Començo per la observació final.

Si els voltors sense escrúpols dels Comuns, amb tan sols 9 escons front els 32 de JxCat, cerquen ara col·locar un membre a la Mesa del Parlament, aprofitant el toc d’atenció de la Presidenta Laura Borràs, i ER s’ho està estudiant per comptes de rebutjar-lo contundentment d’entrada, i al final ho accepta, aleshores diria que JxCat ha de votar no a la propera investidura i anar a eleccions. No oblidem que ara els autonomistes convergents del PdCAT ja no li podran prendre els drets d’imatge electorals, les urnes van deixar clar el 14-F de qui eren.

El poble decidirà, curt i ras.

No es pot acceptar rebaixar la majoria independentista de la Mesa (i això que estic acceptant com a independentistes als d’ ER).

Pel que fa a JA Cuevillas, tot i tenir una lògica el que ha dit, no ha resultat molt intel·ligent.

Sempre s’ha dit: “a l’enemic ni aigua”.

I aquí l’enemic és el borbònic/feixista regne d’espanya, les estructures administrativo/judicials del mateix han d’estar molt satisfetes de que la víctima s’arronsi, això els dona encara més ales per la repressió.

Però això no ha de voler dir que ens apliquem la autocensura, una de les censures més demolidores. No ens hem de quedar callats mai.

Un dels partits independentistes, JxCat per exemple, pot presentar una moció a la Mesa per parlar de rebuig al rei d’espanya, del dret a la autodeterminació, o de qualsevol altra cosa que sabem que ha estat vetada per la judicatura repressora espanyola.

Aquí la Mesa ha de publicar al diari oficial, i fer-lo extensible a tots els mitjans de comunicació nacionals i internacionals, dient: “que tot i que en un Parlament d’un país democràtic s’ha de poder tractar de tot, a espanya això no passa, i el tema en qüestió ha estat expressament prohibit per la judicatura espanyola amb amenaces de multes, presó i inhabilitació pels parlamentaris, i es veu forçada a no admetreu, deixant constància del fet.”

D’altra banda segur que hi ha altres mocions no expressament prohibides, que si es poden admetre i que, si arribat el cas la judicatura espanyola les prohibeix amb més amenaces, aleshores publicar un text semblant a l’esmentat, fent-ho arribar a organismes de Drets Humans de la ONU, de la UE, i a les diplomacies d’arreu.

Això, gota a gota, anirà minvant la credibilitat d’espanya fins arribar a punts insostenibles.

Lo dit, mai estar callats.

———-

PS: L’afer Cuevillas. Quan s’ha de dir “PROU”? -“Com més ens ajupíem més ens picaven” Rosa Parks